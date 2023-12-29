تشتري سامسونج Galaxy A15 ولا Galaxy A25.. مقارنة هتوضحلك الفرق!

في عالم الهواتف الذكية، كانت شركة سامسونج دائما في المقدمة، حيث تقدم مجموعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات وتفضيلات المستخدم المختلفة، وفي هذه المقارنة التفصيلية، سنقارن اثنين من أحدث إصدارات سامسونج هي: Galaxy A15 وGalaxy A25.

مقارنة بين سامسونج Galaxy A15 و Galaxy A25

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تفاصيل متعمقة لهذه الأجهزة، مع التركيز على التصميم والشاشة والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، لمعرفة الفرق بين مواصفات كلا الهاتفين ونقاط البيع الفريدة لكل منها.

التصميم:

يظهر كل من Galaxy A15 وA25 التزام سامسونج بالتصميم الأنيق والعملي، يوفر هاتف A15 الذي تبلغ أبعاده 160.1 × 76.8 × 8.4 مليميتر ووزن 200 جرام، قبضة قوية ومريحة، ويتميز تصميمه بأنه عملي وأنيق، مما يجعله جذابا للمستخدمين الذين يقدرون الهاتف القوي وسهل التعامل معه.

وبالمقارنة، يتميز هاتف Galaxy A25، الأكبر قليلا بأبعاد تبلغ 161 × 76.5 × 8.3 مليميتر وأخف وزنا بوزن 197 جراما، بمظهر أكثر انسيابية، من المرجح أن يجذب هذا التصميم المستخدمين الذين يفضلون جهازا أنحف قليلا دون المساس بحجم الشاشة، يتميز كلا الطرازين بتصميم رائع مع واجهة زجاجية وخلفية بلاستيكية، مما يوفر التوازن بين الفخامة والمتانة.

Galaxy A15

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا أساسيا في أي هاتف ذكي، ويتفوق كل من Galaxy A15 وA25 في هذا المجال، تتميز كل منها بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، توفر هذه الشاشات ألوانا نابضة بالحياة وألوانا سوداء عميقة، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب، ويعني التشابه في شاشات العرض الخاصة بهم أنه يمكن للمستخدمين توقع تجربة بصرية عالية الجودة من أي من الجهازين.

Galaxy A25

المعالج والذاكرة:



تحت الغطاء، تم تجهيز هاتفي Galaxy A15 وA25 بمعالجات قوية، يتم تشغيل هاتف A15 بواسطة معالج ميدياتك Helio G99، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 2.2 جيجا هرتز.

ومن ناحية أخرى، يأتي هاتف Galaxy A25 مزودا بمعالج سامسونج Exynos 1280، وهو أقوى قليلا مع سرعة ساعة تبلغ 2.4 جيجا هرتز.

يوفر كلا الطرازين تكوينات مختلفة للذاكرة والتخزين، مما يضمن قدرتهما على التعامل مع التطبيقات كثيرة المتطلبات والمهام المتعددة بسهولة، يعمل كلاهما بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI من سامسونج، المعروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص.

Galaxy A15

الكاميرا:



في قسم الكاميرا، يتمتع هاتفي سامسونج Galaxy A15 وA25 بنقاط قوة خاصة بهما، يتميز هاتف A15 بإعداد كاميرا ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر مجموعة من خيارات التصوير الفوتوغرافي.

ومن ناحية أخرى، يأتي Galaxy A25 أيضا مزودا بنظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، مما يشير إلى التركيز على احتياجات التصوير الفوتوغرافي المتنوعة، يحتوي كلاهما على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، لكن الكاميرا الأمامية في A25 تتميز بفتحة مختلفة قليلا، مما قد يؤثر على جودة السيلفي في ظل ظروف الإضاءة المختلفة.

Galaxy A25

البطارية:



يعد أداء البطارية أمرا حيويًا للهواتف الذكية الحديثة، تم تجهيز كل من Galaxy A15 وA25 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعني هذا التشابه في مواصفات البطارية أنه يمكن للمستخدمين توقع عمر بطارية مماثل وتجارب شحن مماثلة من كلا الجهازين.

Galaxy A15

السعر:



يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A15، حوالى 235 دولار (أي ما يعادل 7.266 جنيها مصريا)، بينما تبلغ تكلفة هاتف Galaxy A25 حوالى 245 دولار (أي ما يعادل 7.575 جنيها مصريا).

يبرز كلا الهاتفين الذكيين ضمن فئة الهواتف المتوسطة، حيث يعرضان التنوع في تشكيلة هواتف سامسونج الذكية، يعد كل من Samsung Galaxy A15 وGalaxy A25 من الهواتف الذكية الاستثنائية، حيث يتمتع كل منهما بنقاط قوة فريدة، يتفوق A15 بتصميمه القوي وأدائه الفعال، بينما يتألق A25 بمعالجه وتكوين الكاميرا الأفضل قليلا.