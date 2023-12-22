مقارنة صعبة.. موبايل فيفو X100 ينافس وان بلس 12

جلب كل إصدار جديد في سوق الهواتف الذكية مميزات فريدة هذا العام، في هذه المقالة سنتعمق في مقارنة مفصلة بين هاتفين ذكيين رائدين هما: فيفو Vivo X100 وهاتف وان بلس الجديد OnePlus 12، كلا الجهازين هما النماذج الرائدة من علاماتهما التجارية الخاصة بهما ويقدمون مجموعة كبيرة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدم المختلفة.

مقارنة بين فيفو X100 و وان بلس 12

التصميم:



يعرض كلا من هاتف فيفو X100 و وان بلس 12 فلسفات تصميم مميزة، يحقق هاتف Vivo X100، بأبعاده 164.1 × 75.2 × 8.5 مليميتر ووزن 202 جراما، توازنا بين قبضة مريحة وإحساس متميز، تصميمه الأنيق والعصري يجذب المستخدمين الذين يقدرون الجمال بالإضافة إلى الوظيفة.

وبالمقارنة، يوفر هاتف OnePlus 12، الذي يبلغ حجمه 163.3 × 75.8 × 9.2 مليمتر ويزن 220 جراما، إحساسا قويا وهو مثالي لأولئك الذين يفضلون جهازا كبيرا بين أيديهم.

يتميز كلا الهاتفين بتصميمات عالية الجودة؛ يتميز Vivo X100 بظهر زجاجي أنيق وإطار قوي، بينما يوفر OnePlus 12 أيضا مستوى مماثل من التصميم المتميز، ويأتي Vivo X100 مزودا بشهادة IP68، مما يشير إلى مقاومة فائقة للغبار والماء، مقارنة بتصنيف IP65 الخاص بهاتف OnePlus 12.

OnePlus 12

الشاشة:



تعد الشاشة جانبا حيويا لأي هاتف ذكي، يتميز موبايل فيفو X100 بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة Full HD + تبلغ 1260 × 2800 بكسل، وتشتهر هذه الشاشة بألوانها الزاهية ودرجات اللون الأسود العميقة، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف وان بلس OnePlus 12 بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.82 بوصة، مع دقة أعلى Quad HD + ، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، تعد هذه الشاشة الأكبر والأكثر وضوحا مفيدة للمستخدمين الذين ينغمسون بشكل متكرر في استهلاك الوسائط أو اللعب على هواتفهم.

Vivo X100

المعالج والذاكرة:

تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف فيفو X100 بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9300، بينما تم تجهيز OnePlus 12 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، كلا المعالجين من الدرجة الأولى، مما يضمن الأداء السلس، ومع ذلك، قد يتمتع معالج Snapdragon الموجود في OnePlus 12 بميزة طفيفة من حيث الكفاءة الشاملة ومعالجة الرسوميات.

ومن حيث الذاكرة، يقدم كلا الهاتفين تكوينات مماثلة، تتراوح من 12 جيجابايت إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وخيارات للتخزين من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، ويضمن هذا التشابه قدرة كلا الجهازين على التعامل مع المهام المتعددة والتطبيقات عالية الطلب بسهولة.

وبالنسبة لنظام التشغيل، يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل Android 14 من جوجل، لكنهما يقدمان تجارب مستخدم مختلفة بسبب واجهة المستخدم المميزة، حيث يأتي هاتف Vivo X100 مزودا بواجهة فيفو Funtouch OS، المعروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص، فيما يتميز هاتف OnePlus 12 بواجهة وان بلس الشهيرة OxygenOS، المميزة بتصميمها النظيف والبديهي الذي يظل قريبا من نظام Android الأصلي.

OnePlus 12

الكاميرا:



في قسم الكاميرا، يتميز كلا الهاتفين بأعدادات رائعة، يتميز فيفو X100 بإعداد كاميرا ثلاثية بعدسات 50 ميجابكسل + 64 ميجابكسل + 50 ميجابكسل، مما يوفر تنوعا في التصوير الفوتوغرافي.

وبالمقارنة، يتمتع هاتف OnePlus 12 بتكوين مماثل مع عدسات بدقة 50 ميجابكسل + 64 ميجابكسل + 48 ميجابكسل، فيما تم تجهيز كلا الجهازين بكاميرات أمامية بدقة 32 ميجابكسل، لكن الكاميرا الأمامية لـ Vivo X100 تتميز بفتحة أوسع تبلغ f / 2.0 مقارنةً بفتحة f / 2.4 الخاصة بـ OnePlus 12، مما قد يوفر جودة أفضل لصور السيلفي في ظروف الإضاءة المختلفة.

Vivo X100

البطارية:



يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية لمستخدمي الهواتف الذكية، ويأتي هاتف فيفو X100 مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقدرة 120 وات، بينما يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية أكبر قليلا بسعة 5400 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 100 وات، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 50 وات، توفر البطارية الأكبر وخيار الشحن اللاسلكي في OnePlus 12 ميزة طفيفة، خاصة للمستخدمين الذين يقدرون عمر البطارية الأطول وخيارات الشحن المريحة.

OnePlus 12

السعر:



يتوفر هاتف فيفو Vivo X100، مقابل سعر يبدأ من 550 دولار (أي ما يعادل 16.993 جنيها مصريا)، بينما تبلغ تكلفة هاتف وان بلس OnePlus 12 حوالى 600 دولار (أي ما يعادل 18.538 جنيها مصريا).

فإذا كنت تفضل تصميما أنيقا مع إعداد كاميرا متعدد الاستخدامات وواجهة سهلة الاستخدام، فإن Vivo X100 يعد خيارا ممتازا، ومع ذلك، أما إذا كنت تميل نحو هاتف بشاشة أكبر وعمر بطارية فائق وتجربة برمجية نظيفة، فقد يكون OnePlus 12 هو الخيار الأفضل.