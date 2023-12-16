عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو أرخص من سامسونج.. مقارنة بين رينو 11 برو وGalaxy S23 FE

مقارنة بين أوبو رينو
مقارنة بين أوبو رينو 11 برو وسامسونج Galaxy S23 FE

لا يتوقف سوق الهواتف الذكية عند حد، حيث تتنافس الطرازات والعلامات التجارية الجديدة دائما على المركز الأول، وفي هذا المشهد الديناميكي نرى كيف تتنافس الهواتف الذكية المختلفة مع بعضها البعض، خاصة عند مقارنة النماذج من الشركات المصنعة المختلفة. 

مقارنة بين أوبو رينو 11 برو وسامسونج Galaxy S23 FE

 

في هذا التقرير، سنستكشف مقارنة تفصيلية بين أوبو رينو 11 برو وسامسونج Galaxy S23 FE، وهما هاتفان ذكيان أحدثا ضجة في السوق، لذا سنتعمق في جوانب مختلفة مثل التصميم والعرض والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية لتقديم نظرة عامة شاملة على ما يقدمه كل طراز للمستخدم.

 

عملاقة الكاميرا.. مقارنة بين هواوي Mate 60 Pro وأوبو Find X6 Pro

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

الأقوى للفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو Reno 11 Pro وهونر 100 برو

تشتري أوبو ولا فيفو.. مقارنة بين Find X6 Pro و Vivo X100 Pro

 

التصميم:


يقدم هاتف أوبو رينو 11 برو تصميما أنيقا وعصريا، تبلغ أبعاده 163 × 74.2 × 8.2 مليمتر ويزن 190 جراما، ويعد تصميمه بمثابة شهادة على تركيز أوبوعلى الجمع بين الأناقة والأداء العملي، مما يوفر إحساسا متميزا وقبضة مريحة. 

ومن ناحية أخرى، فإن هاتف سامسونج Galaxy S23 FE، بأبعاده 158 × 76.5 × 8.2 مليمتر ووزنه 209 جرام، يوفر بنية أكثر قوة قليلا، يستهدف تصميم Galaxy S23 FE المستخدمين الذين يقدرون الشعور القوي والكبير عند الامساك بهاتف ذكي.

مقارنة بين أوبو رينو 11 برو وسامسونج Galaxy S23 FE

الشاشة:


من حيث العرض، يتميز هاتف أوبو رينو 11 برو، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1240 × 2772 بكسل، تعد هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لتجربة وسائط غامرة وألعاب ومهام يومية. 

وعلى العكس من ذلك، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.4 بوصة، وبدقة 1080 × 2340 بكسل، تشتهر تقنية AMOLED من سامسونج بإعادة إنتاج الألوان النابضة بالحياة واللون الأسود العميق، مما يوفر تجربة مذهلة بصريا.

مقارنة بين أوبو رينو 11 برو وسامسونج Galaxy S23 FE

المعالج والذاكرة:


تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف أوبو رينو 11 برو، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 3.2 جيجاهرتز، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين. يضمن هذا التكوين أداءً سلسًا وفعالاً عبر التطبيقات المختلفة. 

وفي المقابل، تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بمعالج كوالكوم  Snapdragon 8 Gen 1، بسرعة 2.8 جيجا هرتز، على الرغم من أنه أقل قوة من معالج أوبو، إلا أنه لا يزال يوفر أداءً قويا لمعظم المهام ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين. 

مقارنة بين أوبو رينو 11 برو وسامسونج Galaxy S23 FE

الكاميرا:


يعد التصوير الفوتوغرافي جانبا مهما للهواتف الذكية الحديثة، يتميز هاتف أوبو رينو 11 برو،  بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 8 ميجابكسل، تكمله كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

وبالمقارنة، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE أيضا مزودا بمجموعة عدسات ثلاثية، تتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ثالثي بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

ويقدم كلا الهاتفين الذكيين مجموعة من الميزات لعشاق التصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك أوضاع التصوير المختلفة وقدرات معالجة الصور المتقدمة.

مقارنة بين أوبو رينو 11 برو وسامسونج Galaxy S23 FE

البطارية:


يعد عمر البطارية أحد الاعتبارات المهمة للعديد من المستخدمين، تم تجهيز هاتف أوبو رينو 11 برو،  ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير، مدعومة بميزة الشحن السريع بقدرة 80 وات، هذا المزيج مناسب تماما للاستخدام المكثف وإعادة الشحن السريع. 

ومن ناحية أخرى، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي، مما يوفر مرونة في خيارات الشحن.

مقارنة بين أوبو رينو 11 برو وسامسونج Galaxy S23 FE

مزايا إضافية:

يقدم كلا الهاتفين الذكيين مجموعة من الميزات الإضافية، يدعم هاتف أوبو رينو 11 برو، الاتصال بشبكة 5G وبطاقتي SIM والشحن السلكي العكسي، ويعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة أوبو الحديثة ColorOS، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. 

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE أيضا شبكة الجيل الخامس 5G وبطاقتي SIM، ويأتي مزودا بشهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة One UI من سامسونج، المعروفة بواجهتها البديهية والغنية بالميزات.

مقارنة بين أوبو رينو 11 برو وسامسونج Galaxy S23 FE

السعر:


تختلف أسعار هذه الهواتف الذكية حسب المنطقة والتكوينات المحددة، بشكل عام، يتوفر هاتف أوبو رينو 11 برو، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 500 دولار (أي ما يعادل 15.441 جنيها مصريا)، بينما يخضع سعر Galaxy S23 FE للتغيرات الإقليمية والعروض الترويجية في الأسواق المطروح بها، حيث يتوفر حاليا في السوق الهندي مقابل سعر 56.500 روبية هندية (أي ما يعادل 21.000 جنيها مصريا).

أوبو أوبو رينو 11 برو سامسونج Galaxy S23 FE OPPO Reno11 Pro مقارنة مقارنة موبايلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

موضوعات متعلقة

هونر تتحدي سامسونج.. مقارنة بين Galaxy S23 FE و Honor 100 Pro

تشترى شاومي 14 برو ولا أوبو Find X6 Pro.. مقارنة لتعرف الفرق

أفضل قيمة مقابل سعر.. مقارنة فيفو iQOO 12 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro

تشتري شاومي ولا فيفو.. مقارنة بين Xiaomi 14 Pro و Vivo X100 Pro

تشتري هونر Magic Vs 2 أم أوبو Find N3.. مقارنة توضح الفرق

مقارنة بين هواتف فيفو iQOO 12 Pro وiQOO 11.. أيهما يستحق الشراء؟

ترشيحاتنا

رئيس الإمارات ينعي أمير الكويت ويعلن الحداد ثلاثة أيام

محمد بن راشد: أمير الكويت الشيخ نواف خدم وطنه وأدى أمانته بكل إخلاص

مصرع 20 جنديا إسرائيليا بنيران المقاومة في معارك حي الشجاعية خلال أسبوع

علي جمعة يوضح معنى حديث «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة»

اليوم.. مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس قبل كأس العالم للأندية

سنحضر هذا الكنز.. الهند تكشف تفاصيل رحلتها الجديدة للفضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست|شاهد

بفستان تايجر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على إنستجرام

بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. ماذا قال حسين الشحات للعامري فاروق؟

برج الحمل .. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

عمرو أديب يكشف حقيقة طلاق شيرين عبدالوهاب .. فيديو جراف

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ