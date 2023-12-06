الأقوى للفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو Reno 11 Pro وهونر 100 برو

في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، يقوم المستهلكون المميزون باستمرار بتقييم عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل جهاز مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة.

وفي هذا السياق، سنوضح لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين هاتفين ذكيين متطورين وهم أوبو Reno 11 Pro وهونر 100 برو، ستتعمق فيها في الجوانب المختلفة لكلا الهاتفين مثل التصميم والعرض والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يوفر نظرة عامة شاملة على ما يقدمه كل جهاز.

مقارنة بين أوبو Reno 11 Pro و هونر 100 برو

التصميم:

يعرض كل من أوبو Reno11 Pro وهونر 100 برو فلسفات التصميم الحديثة، ولكن بأساليب متميزة، يوفر هاتف Reno 11 Pro، بأبعاده ووزنه، شعورا أنيقا ومريحًا في اليد، تتحدث جودة بنائه عن المتانة واللمسة المتميزة، مما يجعله جهازا لا يبدو جيدا فحسب، بل يبدو قويا أيضا.

ومن ناحية أخرى، فإن هاتف هونر 100 برو، الأخف قليلا من هاتف Reno11 Pro، ينضح بإحساس بالأناقة والأناقة، تصميمه هو مزيج من الجمال المعاصر والتطبيق العملي، مما يمنحه تصميما شاملا عالي الجودة.

هونر 100 برو

الشاشة:

تعد الشاشة جانبا مهما في أي هاتف ذكي، حيث تعمل بمثابة الواجهة الأساسية للتفاعل، يتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.73 بوصة، توفر ألوانا نابضة بالحياة وألوانا سوداء عميقة، بفضل دقتها العالية مما يجعل الهاتف خيارا ممتازا لاستهلاك الوسائط والألعاب والاستخدام العام، ويوفر تجربة بصرية غامرة.

وفي المقابل، يتميز هاتف هونر 100 برو، بشاشة من نوع OLED أكبر قليلا بقياس 6.78 بوصة، تعد هذه الشاشة الأكبر حجما بمثابة نعمة لأولئك الذين يستمتعون باستهلاك الوسائط على هواتفهم، حيث تقدم صورا واضحة وحيوية مع دقة ألوان وحدة ممتازة، وتضمن كثافة البكسل الأعلى عرض كل شيء بدءا من النص وحتى الصور بوضوح.

أوبو Reno 11 Pro

المعالج والذكرة:

عندما يتعلق الأمر بالأداء، فإن كلا الهاتفين الذكيين يتمتعان بمعالجات خاصة بهما، تم تجهيز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، مما يوفر أداءً سلسا وفعالا عبر مختلف التطبيقات والمهام، إنه جهاز يمكنه التعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسهولة، ويقترن الجهاز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية كبيرة تبدأ من 256 جيجابايت.

وبالمقارنة، يوفر هاتف هونر 100 برو، المدعوم بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، ميزة طفيفة في الأداء الخام، ويكتمل ذلك بخيارات ذاكرة الوصول العشوائي رام الأكثر سخاءً بسعة 16 جيجابايت، وخيارات التخزين الواسعة الت يتصل إلى 1 تيرابايت، مما يجعله خيارا جذابا للمستخدمين المتميزين الذين يحتاجون إلى أداء عالٍ لمهام مثل تحرير الفيديو والألعاب ثلاثية الأبعاد والمهام المتعددة الثقيلة.

ويوفر كلا الهاتفين الذكيين مجموعة من الميزات الإضافية وخيارات الاتصال، بما في ذلك دعم 5G وإمكانيات SIM المزدوجة والتقنيات اللاسلكية المتقدمة، وتعمل هذه الميزات على تحسين تجربة المستخدم الشاملة، مما يوفر الراحة والمرونة في سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

هونر 100 برو

الكاميرا:



في عالم اليوم الذي يتمحور حول وسائل التواصل الاجتماعي، غالبا ما تكون قدرات كاميرا الهاتف الذكي عاملا حاسما للعديد من المستخدمين، يتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 50+32+8 ميجابكسل، بما في ذلك مستشعر أساسي عالي الدقة وعدسة واسعة للغاية وعدسة مقربة، يتيح هذا المزيج نطاقا واسعا من إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، بدءًا من المناظر الطبيعية التفصيلية وحتى اللقطات المكبرة، وتتمتع الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بنفس القدر من الكفاءة، مما يضمن جودة عالية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويرفع جهاز هونر 100 برو المستوى من خلال نظام الكاميرا الخاص به، ويشتمل إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية بدقة 50 + 32+ 12 ميجابكسل، على مستشعر رئيسي عالي الدقة، تكمله أجهزة استشعار ثانوية وثلاثية، مما يوفر تنوعا في التصوير الفوتوغرافي، يعد إعداد الكاميرا الأمامية المزدوج بدقة 50 + 2 ميجابكسل، مثيرا للإعجاب بشكل خاص، حيث يلبي احتياجات عشاق الصور الشخصية وأولئك الذين يشاركون بشكل متكرر في مكالمات الفيديو.

أوبو Reno 11 Pro

البطارية:

يعد عمر البطارية جانبا مهمًا للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزتهم طوال اليوم، ويأتي هاتف أوبو Reno 11 Pro ببطارية كبيرة بقوة 4700 مللى أمبير، مدعمة بتقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، ويوفر هذا المزيج توازنا بين طول العمر والراحة، مما يضمن قدرة الجهاز على مواكبة متطلبات الاستخدام اليومي.

ومع ذلك، فإن جهاز هونر 100 برو يرتقي بأداء البطارية خطوة أخرى إلى الأمام من خلال بطارية ذات سعة أكبر بقوة 5000 مللى أمبير، مدعومة بتقنية شحن أسرع بقدرة 100 وات، وهذا يجعل هاتف Honor 100 Pro خيارا متميزا للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لعمر البطارية وقدرات الشحن السريع.

هونر 100 برو

السعر:



يتم تسعير هاتف أوبو Reno 11 Pro في السوق الصينية، بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15.450 جنيها مصريا)، بينما يبلغ تكلفة هاتف هونر 100 برو، حوالى 490 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 15.141 جنيها مصريا).

بشكل تنافسي، يقدم كلا الهاتفيم مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، ولكن يعد هاتف أوبو Reno 11 Pro خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يقدرون مزيجا متوازنا من الأداء والتصميم وقدرات الكاميرا، وتم تصميم جهاز هاتف هونر 100 برو، الذي يتميز بشاشته الفائقة ونظام الكاميرا المتقدم وعمر البطارية القوي، لأولئك الذين يمنحون الأولوية لاستهلاك الوسائط والتصوير الفوتوغرافي وأداء البطارية.