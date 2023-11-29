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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تتحدي سامسونج.. مقارنة بين Galaxy S23 FE و Honor 100 Pro

مقارنة بين سامسونج
مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 FE وهونر Honor 100 Pro

في عالم الهواتف الذكية دائم التطور، غالبا ما يواجه المستخدمون المميزون عددا كبيرا من الخيارات، يقدم كل منها مزيجا فريدا من الميزات والقدرات، من بين هذه الأجهزة، ظهر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE وهونر Honor 100 Pro كمنافسين جديرين بالملاحظة، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة راقية دون المغامرة في المنطقة الرئيسية. 

 

مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 FE وهونر Honor 100 Pro

تهدف هذه المقارنة التفصيلية إلى توضيح الفروق الدقيقة بين سامسونج Galaxy S23 FE وهونر Honor 100 Pro، وتقديم نظرة ثاقبة حول التصميم والعرض والأداء وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية.

 

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التصميم:


تصميم الهاتف الذكي هو أكثر من مجرد مظهره؛ يتعلق الأمر بما يشعر به الجهاز في يدك ومتانته وقدرته على تحمل الظروف القاسية اليومية، يواصل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE إرث الشركة المتمثل في التصميم المتطور والعملي، يتميز الهاتف بتصميم أنيق تبلغ أبعاده 158 × 76.5 × 8.2 ملم ووزن 209 جرام، فهو يحقق توازنا بين الشعور الكبير والحفاظ على الراحة المريحة، إحدى الميزات البارزة في الهاتف هي شهادة IP68، والتي تؤكد للمستخدمين مقاومته للغبار والماء.

وفي المقابل، يقدم هاتف هونر Honor 100 Pro نهجا مختلفا في التصميم، بأبعاد 163.7×74.7×8.2 ملم ووزن 195 جرام، فهو أخف قليلا من هاتف Galaxy S23 FE، يتميز جهاز Honor 100 Pro بلمسة من الحداثة والأناقة، مع جودة بناء تشعرك بالقوة في متناول اليد، ولكنه لا يتمتع بتصنيف IP.

Honor 100 Pro

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بشاشة من نوع  Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.4 بوصة، توفر دقة 1080 × 2340 بكسل، تتألق خبرة سامسونج في تكنولوجيا العرض من خلال الألوان النابضة بالحياة، والأسود العميق، ونسب التباين الممتازة، فسواء كنت تتصفح الويب، أو تبث المحتوى، أو تنغمس في الألعاب، فإن شاشة Galaxy S23 FE تعدك بتجربة غامرة. 

وبالمقارنة، يتميز جهاز هونر Honor 100 Pro بشاشة OLED أكبر بقياس 6.78 بوصة وبدقة 1224 × 2700 بكسل، تعتبر هذه الشاشة الكبيرة مفيدة بشكل خاص لاستهلاك الوسائط والألعاب، حيث توفر صورًا واضحة وحيوية.

Galaxy S23 FE

المعالج والذاكرة:

الأداء هو المكان الذي يصبح فيه الفرق الحقيقي بين الهواتف الذكية واضحا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التطبيقات كثيرة المتطلبات والمهام المتعددة، يتم تشغيل هاتف Galaxy S23 FE إما بمعالج سامسونج Exynos 2200 أو كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، كلا الخيارين رائعان وقادران على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام بسهولة.

تعد ذاكرة الوصول العشوائي رام التي تبلغ سعتها 8 جيجابايت في هاتف Galaxy S23 FE كافية لمعظم احتياجات المهام المتعددة، مما يضمن التشغيل السلس، وتوفر خيارات التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مساحة واسعة للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات. 

وبالمقارنة، يوفر هاتف هونر Honor 100 Pro المجهز بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 ميزة طفيفة في الأداء، ويكتمل ذلك بخيارات ذاكرة وصول عشوائي أكثر سخاء تصل إلى 16 جيجابايت وخيارات تخزين واسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وبالنسبة للمستخدمين المتميزين الذين يطلبون أداءً عاليًا لمهام مثل تحرير الفيديو والألعاب ثلاثية الأبعاد والمهام المتعددة الثقيلة، يعد Honor 100 Pro هاتفا مثاليا.

Honor 100 Pro

الكاميرا:


في عالم اليوم الذي تعتمد عليه وسائل التواصل الاجتماعي، غالبا ما يكون نظام الكاميرا في الهاتف الذكي عاملا حاسما بالنسبة للعديد من المستخدمين، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات: مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل للحصول على صور عالية الدقة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل للحصول على لقطات أوسع، وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل للحصول على وضوح أكبر. تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل ببراعة في التقاط صور سيلفي مفصلة وتسهيل مكالمات الفيديو الواضحة. 

ويمتاز جهاز Honor 100 Pro بقدرات كاميرا خاصة به، يضم نظام كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ثانوية بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 12 ميجابكسل، مما يوفر نطاقا واسعًا من إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية المزدوجة، الذي يضم مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل و2 ميجابكسل، مثيرا للإعجاب بشكل خاص لعشاق الصور الشخصية، مع ميزات تلبي مختلف أنماط وتفضيلات التصوير الفوتوغرافي.

Galaxy S23 FE

البطارية:


يعد عمر بطارية الهاتف الذكي أمرا بالغ الأهمية، يأتي هاتف Galaxy S23 FE ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي، يوفر هذا المزيج توازنًا بين طول العمر والراحة، مما يضمن قدرة الجهاز على مواكبة متطلبات الاستخدام اليومي. 

ومع ذلك، فإن جهاز Honor 100 Pro يرتقي بأداء البطارية خطوة أخرى إلى الأمام من خلال بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 100 وات وشحن لاسلكي سريع بقدرة 66 وات، وهذا يجعل هاتف Honor 100 Pro خيارا متميزا للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لعمر البطارية وقدرات الشحن السريع.

Honor 100 Pro

السعر:


يقدم كل من سامسونج Galaxy S23 FE، الذي يبدأ سعره من 450 دولار (أي ما يعادل 13.902 جنيها مصريا)، مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، فهو خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يقدرون مزيجا متوازنا من الأداء والتصميم والمتانة.

وبالمقارنة تم تصميم هاتف هونر Honor 100 Pro، الذي يبلغ سعره 480 دولار (أي ما يعادل 14.829 جنيها مصريا)، بشاشة فائقة الدقة ونظام الكاميرا متطور وعمر بطارية قوي، فهو جهازا مثاليا بالنسبة لأولئك الذين يمنحون الأولوية لاستهلاك الوسائط والتصوير الفوتوغرافي وأداء البطارية.

سامسونج Galaxy S23 FE هونر Honor 100 Pro مقارنة مقارنة موبايلات

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