تشترى شاومي 14 برو ولا أوبو Find X6 Pro.. مقارنة لتعرف الفرق

في عالم الهواتف الذكية، حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا، يبرز أوبو Find X6 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro كأمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة، وخلال هذه المقارنة سنتعمق في الاختلافات الدقيقة والميزات الفريدة لهذين الجهازين الرائدين، من خلال تقديم منظور تفصيلي حول تصميمهما وشاشتهما وأدائهما وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.

مقارنة بين أوبو Find X6 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro

التصميم:

يتميز هاتف أوبو Find X6 Pro، بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 164.8 × 76.2 × 9.1 مليميتر ووزنه 216 جراما، مما يمنحك إحساسا بالأناقة العصرية، كما إنه يشعرك بالراحة عند حمله في يدك، مع جودة بناء توازن بين المتانة والجماليات.

من ناحية أخرى، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro بتصميم أنيق بأبعاد 161.4×75.3×8.5 مليميتر ووزن 223 جرام، فهو يوفر مظهرا عصريا وأنيقا، مع جودة بناء تشعرك بالفخامة والمتانة، ويضمن التصميم المريح قبضة مريحة، مما يجعله سهل الاستخدام للاستخدام الممتد.

OPPO Find X6 Pro

الشاشة:

بالانتقال إلى الشاشة، يتميز هاتف أوبو Find X6 Pro بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، توفر دقة عرض Quad HD+، مما يضمن مرئيات واضحة وحيوية، وتُعد شاشة عالية الدقة هذه بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

وبالمقارنة، يأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro بشاشة أصغر قليلا من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة، وتوفر جودة عرض Quad HD+ تبلغ 1440 × 3200 بكسل، وينتج عن ذلك صور واضحة ونابضة بالحياة بشكل لا يصدق، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب.

Xiaomi 14 Pro

المعالج:

تحت الغطاء، يتم تشغيل هذين الجهازين بواسطة بعض من أفضل المعالجات في السوق، يعد معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 الخاصة بهاتف أوبو Find X6 Pro قوة توفر أداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.

وبالمقارنة، يأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، مدعوما بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 3، فهو يعد بمثابة قوة في الأداء، وبفضل معالج ثماني النواة بسرعة 3.3 جيجاهرتز، فأن الهاتف مجهزا جيدا للتعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسهولة.

OPPO Find X6 Pro

الكاميرا:

تعد قدرات الكاميرا جانبا مهما في الهواتف الذكية الحديثة، ويتألق كل من Find X6 Pro وXiaomi 14 Pr في هذا الصدد، ويتميز هاتف أوبو الرائد Find X6 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل متعددة الاستخدامات، توفر كل عدسة تصويرا عالي الدقة ومجموعة من الميزات لسيناريوهات التصوير المختلفة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف Xiaomi 14 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية مع جميع أجهزة الاستشعار بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر تنوعا في التصوير الفوتوغرافي، تعتبر فتحة الكاميرا الرئيسية المتغيرة f/1.4-4.0 جديرة بالملاحظة بشكل خاص، مما يسمح بأداء استثنائي في ظروف الإضاءة المختلفة.

Xiaomi 14 Pro

البطارية:

ويعد عمر البطارية عاملا حاسما آخر في اختيار الهاتف الذكي. ويأتي هاتف أوبو Find X6 Pro مزودا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بإمكانيات الشحن السريع بقدرة 100 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 45% في غصون 10 دقائق فقط، مما يضمن أن الهاتف يمكن أن يستمر طوال يوم من الاستخدام المكثف ويمكن إعادة شحنه بسرعة عند الحاجة.

من ناحية أخرى، يعمل هاتف شاومي 14 برو ببطارية بسعة 4880 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط. وهذا يضمن أوقات شحن سريعة وعمر بطارية يمكن أن يدوم بسهولة خلال يوم من الاستخدام المكثف.

OPPO Find X6 Pro

السعر:

ومن حيث السعر، يتوفر هاتف أوبو Find X6 Pro في الأسواق العالمية بسعر حوالى 700 دولار (أي ما يعادل 21.671 جنيها مصريا)، على الرغم من تسعيره في الفئة المتميزة، فهو يوفر حزمة من المواصفات أكثر توازنا مع شاشته الفائقة وأداء المعالج، فبالنسبة لأولئك الذين يقدرون شاشة من الدرجة الأولى، يعد هاتف OPPO Find X6 Pro خيارا ممتازا.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 750 دولار (أي ما يعادل 23.219 جنيها مصريا)، يتفوق هذا الهاتف عن منافسه في إمكانات الكاميرا وجودة العرض والشحن السريع، ويمثل كلا الهاتفين قمة تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث يتمتع كل منهما بنقاط قوة فريدة، مما يضمن حصول المستخدمين على بعض من أفضل ما يقدمه عالم الهاتف المحمول.