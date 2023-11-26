تشتري أوبو رينو 10 ولا Oppo Reno 11.. مقارنة هتوضحلك الفرق

يعد هاتف Oppo Reno 11 و رينو 10، من الهواتف الذكية ذات القيمة العالية من شركة أوبو، والتي تلبي احتياجات المستخدمين ضمن الفئة متوسطة المدى، ويقدم كلا الجهازين ميزات ومواصفات مثيرة للإعجاب، مما يجعل من الصعب على المستهلكين الاختيار بين الجهازين، لذا سنستعرض لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الهاتفين ستتعرف من خلالها على المميزات والفروقات بينهما لمعرفة أي منهما يستحق الشراء.

مقارنة بين أوبو رينو 10 و Oppo Reno 11

التصميم:

يتميز هاتف أوبو رينو 10، بتصميم أنيق مصنوع من مزيج من الزجاج البلاستيك القوى، تبلغ أبعاده حوالي 162.4 × 74.2 × 7.6 مليمتر ويزن حوالي 184 جراما، بينما يعد هاتف Oppo Reno 11، أخف وزنا قليلا، حيث يصل وزنه إلى 180 جراما وتبلغ أبعاده 162.4 ×74.1 × 7.6 مليمتر، فهو مصمم بواجهة زجاجية وإطار بلاستيكي وظهر زجاجي، مما يمنحه إحساسا عصريا ومتينا.

مقارنة بين أوبو رينو 10 و Oppo Reno 11

الشاشة:

يقدم كلا الجهازين شاشة كبيرة بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، بقياس 6.7 بوصة، ولكن التكنولوجيا تختلف، حيث يتميز هاتف أوبو رينو 10 بشاشة من نوع AMOLED، بينما يوفر هاتف Oppo Reno 11 شاشة من نوع OLED، تدعم كلا الشاشتين معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+.

مقارنة بين أوبو رينو 10 و Oppo Reno 11

المعالج والذاكرة:

يتم تشغيل النسخة الصينية من هاتف أوبو رينو 10، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، وهو معالج ثماني النواة مطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، وفي المقابل، يعمل هاتف Oppo Reno 11 بأحد معالجات شركة ميدياتك من نوع Dimensity 8200، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر مما يعد بأداء أسرع من سابقه.

يوفر كلا الجهازين خيارات تخزين مماثلة، مع متغيرات الذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت، مما يضمن مساحة واسعة لجميع ملفاتك وتطبيقاتك ووسائطك، ويتمتع كلا الهاتفين أيضا بذاكرة وصول عشوائي رام مماثلة بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع UFS 2.2 لهاتف أوبو رينو 10، ومن نوع UFS 3.1 للإصدار الأحدث.

مقارنة بين أوبو رينو 10 و Oppo Reno 11

نظام التشغيل:

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل مختلف حيث زودت أوبو هاتفه الأحدث Oppo Reno 11، بنظام التشغيل Android 14، مع واجهة المستخدم ColorOS 14، وهي واجهة مستخدم معروفة بخيارات التخصيص والبيئة الغنية بالميزات والتحديثات المنتظمة، بينما يستخدم هاتف أوبو رينو 10، الإصدار الأقدم من واجهة ColorOS 13.1 من أوبو المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، والتي تشتهر ببساطتها وتصميمها البديهي وأدائها السلس.

مقارنة بين أوبو رينو 10 و Oppo Reno 11

الكاميرا:



فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، فإن Oppo Reno 11 يتميز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتميز بعدسة رئيسية مع دعم التقريب البصري OIS وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 32، كما أنه يتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

وبالمقارنة، جاء هاتف أوبو رينو 10 مع إعداد كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر أساسي يتميز بميزة التثبيت البصري للصورة OIS وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، كما أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة.

مقارنة بين أوبو رينو 10 و Oppo Reno 11

البطارية:

تم تجهيز هاتف Oppo Reno 11 ببطارية أكبر قليلا تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات مما يسمح بأوقات إعادة الشحن السريعة، بينما يتمتع أوبو رينو 10 بسعة أقل قليلا تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استخداما طويل الأمد، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، والتي تعد بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في غصون 11 دقيقة فقط.

مقارنة بين أوبو رينو 10 و Oppo Reno 11

السعر:



يقع كل من أوبو رينو 10 و Oppo Reno 11، ضمن فئة الهواتف المتوسطة، مما يوفر قيمة كبيرة مقابل المال، يبدأ سعر Oppo Reno 11 الجديد في الصين مقابل سعر حوالى 320 يورو (أي ما يعادل 10.791 جنيها مصريا)، ويتوفر هاتف أوبو رينو 10 مقابل سعر يبدأ 330 يورو (أي ما يعادل 11.128 جنيها مصريا).