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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشتري أوبو ولا فيفو.. مقارنة بين Find X6 Pro و Vivo X100 Pro

مقارنة بين فيفو Vivo
مقارنة بين فيفو Vivo X100 Pro وأوبو Find X6 Pro

في عالم الهواتف الذكية، حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا، يبرز هاتف فيفو الأحدث Vivo X100 Pro وأوبو Find X6 Pro، كأمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة، وخلال هذه المقارنة سنتعمق في الاختلافات الدقيقة والميزات الفريدة لهذين الجهازين الرائدين، من خلال تقديم منظور تفصيلي حول تصميمهما وشاشتهما وأدائهما وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.

مقارنة بين فيفو Vivo X100 Pro وأوبو Find X6 Pro

 

 

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التصميم:


يتميز هاتف أوبو Find X6 Pro، بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 164.8 × 76.2 × 9.1 مليميتر ووزنه 216 جراما، مما يمنحك إحساسا بالأناقة العصرية، كما إنه يشعرك بالراحة عند حمله في يدك، مع جودة بناء توازن بين المتانة والجماليات.

ومن ناحية أخرى يتميز هاتف فيفو Vivo X100 Pro، بتصميم أنيق تبلغ أبعاده 164.1 × 75.3 × 8.9 مليميتر ويزن حوالى 221 جراما تم تصميمخ بمواد فاخرة عالية الجودة، مما يمنحه مظهرا نحيفا قليلًا مظهرا ومتطورا، ويضيف الوزن إلى تصور الجهاز الصلب والمُصمم بشكل جيد.

Vivo X100 Pro

الشاشة:
 

يتميز هاتف أوبو Find X6 Pro بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، توفر دقة عرض Quad HD+، مما يضمن مرئيات واضحة وحيوية، وتُعد شاشة عالية الدقة هذه بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

وبالمقارنة، يتميز هاتف فيفو Vivo X100 Pro بشاشة من نوع AMOLED أكبر قليلا بقياس 6.78 بوصة ولكن بدقة Full HD +، تبلغ دقتها 1260 × 2800 بكسل، على الرغم من أنها لا تتطابق مع منافسه من شاومي من حيث كثافة البكسل، إلا أنه لا يزال يوفر ألوانا غنية وألوانًا سوداء عميقة، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

Find X6 Pro

المعالج:

تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف أوبو Find X6 Pro، بواسطة أفضل معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 فهو يوفر أداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.

ومن ناحية أخرى، تم تجهيز هاتف فيفو Vivo X100 Pro بمعالج ميدياتك الرائد MediaTek Dimensity 9300، والذي يوفر أيضًا أداءً قويا، يضمن معالجه ثماني النواة، الذي يعمل بسرعة 3.25 جيجاهرتز، التشغيل السلس عبر المهام المختلفة.

Vivo X100 Pro

الكاميرا:
 

تعد قدرات الكاميرا جانبا مهما في الهواتف الذكية الحديثة، يتمتع هاتف أوبو Find X6 Pro، بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل متعددة الاستخدامات، توفر كل عدسة تصويرا عالي الدقة ومجموعة من الميزات لسيناريوهات التصوير المختلفة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف فيفو Vivo X100 Pro أيضا بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر رئيسي يتميز بقدراته في الإضاءة المنخفضة، تم تصميم تكوين الكاميرا لتلبية احتياجات المصورين المحترفين وغير الرسميين.

Find X6 Pro

البطارية:
 

يعد عمر البطارية عاملا حاسما آخر في اختيار الهاتف الذكي. ويأتي هاتف أوبو Find X6 Pro مزودا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بإمكانيات الشحن السريع بقدرة 100 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 45% في غصون 10 دقائق فقط، مما يضمن أن الهاتف يمكن أن يستمر طوال يوم من الاستخدام المكثف ويمكن إعادة شحنه بسرعة عند الحاجة.

بينما يأتي هاتف Vivo X100 Pro، ببطارية أكبر بسعات مختلفة إما بقوة 5260 مللي أمبير أو 5400 مللي أمبير، تدعم كلاهما الشحن السريع بقدرة 100 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وهذا يمنحها ميزة طفيفة من حيث عمر البطارية.

Vivo X100 Pro

السعر:

يبلغ سعر هاتف فيفو Vivo X100 Pro، من 750 دولار (أي ما يعادل 23.171 جنيها مصريا).

ويتوفر هاتف أوبو Find X6 Pro في الأسواق العالمية بسعر حوالى 700 دولار (أي ما يعادل 21.671 جنيها مصريا).

يعد كلا الهاتفين من الهواتف الذكية الاستثنائية، ولكل منهما نقاط قوة فريدة، يتفوق هاتف فيفو Vivo X100 Pro، في جودة العرض وسعة البطارية، بينما يوفر أوبو Find X6 Pro شاشة فائقة الدقة وأداء معالج قوى.

فيفو Vivo X100 Pro أوبو Find X6 Pro مقارنة مقارنة موبايلات

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