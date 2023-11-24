أفضل قيمة مقابل سعر.. مقارنة فيفو iQOO 12 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro

أصبحت الهواتف الصينية المتطورة متقدمة بشكل لا يصدق ومن الصعب جدا التمييز بين أي منها هو الأفضل، اثنان من أحدث المتنافسين في هذه الساحة هما هاتف فيفو الجديد iQOO 12 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro.

مقارنة فيفو iQOO 12 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro

يعد كلا الهاتفين من الطرازات الرائدة من العلامات التجارية الخاصة بهما ومليئين بالميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا، وتهدف هذه المقالة إلى تقديم مقارنة شاملة لهذين الجهازين عبر معايير مختلفة، بما في ذلك التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.

التصميم:

لا يقتصر تصميم الهاتف الذكي على المظهر فقط، بل يتعلق الأمر بما يشعرك به الجهاز عند حمله في يدك وسهولة استخدامه ومتانته، يحقق هاتف فيفو iQOO 12 Pro، بأبعاده التي تبلغ حوالي 164.6 × 75.4 × 8.6 مليميتر ووزنه 205 جراما، توازنا بين الشعور الكبير والتعامل المريح، مع تصميم أنيق وعصري، ينضح بأجواء متميزة جذابة بصريًا وعملية للاستخدام اليومي.

ومن ناحية أخرى، فإن هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، اثقل قليلا بوزن 223 جراما وأبعادا تبلغ 161.4 × 75.3 × 8.5 مليميتر، يقدم الهاتف تصميما متطورا بنفس القدر، مما يمنح المستخدي إحساسا قويا عند حمله، في حين أن جماليتها البسيطة تجذب جمهورا واسعا.

iQOO 12 Pro

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في تجربة المستخدم، حيث تعمل بمثابة الواجهة الأساسية للتفاعل مع العالم الرقمي، يتميز كل من iQOO 12 Pro وXiaomi 14 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة Quad HD+، مما يوفر متعة بصرية من الألوان الحادة والنابضة بالحياة والأسود العميق. وهذا يجعلها مثالية لمجموعة من الأنشطة، بدءًا من مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وحتى تصفح الويب والقراءة.

Xiaomi 14 Pro

المعالج والذاكرة:

يوجد المعالج في قلب أي هاتف ذكي، وهو المحرك الذي يشغل كل شيء بدءا من العمليات الأساسية وحتى التطبيقات الأكثر تطلبًا، يعمل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، وهو معالج ثماني النواة بسرعة 3.3 جيجاهرتز، على تشغيل كل من iQOO 12 Pro وXiaomi 14 Pro، مما يضمن لك أداءً سلسًا وفعالاً، سواء كنت تقوم بمهام متعددة، أو تلعب ألعابًا ذات رسومات مكثفة، أو تستخدم تطبيقات كثيرة المتطلبات.

وتعد الذاكرة والتخزين أمرا بالغ الأهمية أيضًا، حيث أنهما يحددان مقدار ما يمكنك تخزينه ومدى سلاسة عمل هاتفك، زودت فيفو هاتف iQOO 12 Pro بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت مع خيارات تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مما يوفر مساحة واسعة ويضمن الأداء السلس.

وبالمقارنة يوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، خيارات تخزين مماثلة إلى جانب 12 و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مما يلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

iQOO 12 Pro

نظام التشغيل:

تجربة البرمجيات لا تقل أهمية، يعمل فيفو iQOO 12 Pro بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم Funtouch OS، المعروف بخيارات التخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، كما يوفر هاتف Xiaomi 14 Pro، المزود بنظام Android 14 ونظام التشغيل Hyper OS، تجربة مستخدم مخصصة مع ميزات فريدة وواجهة بديهية.

ويتفوق كلا الهاتفين في خيارات الاتصال، حيث يدعمان أحدث معايير شبكات Wi-Fi، وBluetooth 5.4، وGPS، وشبكات الجيل الخامس 5G، وقدرات SIM المزدوجة، في حين يقدم هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro دعما لتقنية eSIM، مما يوفر المرونة والراحة، خاصة لأولئك الذين يسافرون بشكل متكرر أو يفضلون خيارات SIM الرقمية.

Xiaomi 14 Pro

الكاميرا:

غالبا ما تكون الكاميرا عاملا حاسما للعديد من مشتري الهواتف الذكية، يتميز iQOO 12 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر آخر بدقة 50 ميجابكسل. يتيح هذا التكوين نطاقا واسعا من أنماط التصوير الفوتوغرافي، بدءًا من المناظر الطبيعية التفصيلية وحتى الصور الشخصية الواضحة، مما يضمن التقاط كل لحظة بوضوح ودقة الألوان.

وبالمقارنة، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro أيضا بنظام كاميرا ثلاثي ولكنه يركز على التوحيد مع ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، كل منها مصمم لسيناريوهات تصوير محددة، تعد الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل مما يوفر صور سيلفي وجودة مكالمات فيديو أفضل.

iQOO 12 Pro

البطارية:

يعد عمر بطارية الهاتف الذكي أمرا بالغ الأهمية، لأنه يحدد المدة التي يمكنك فيها استخدام جهازك دون الحاجة إلى استخدام شاحن، تم تجهيز iQOO 12 Pro ببطارية بسعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، مما يضمن أوقات شحن سريعة وعمر بطارية يمكن أن يدوم بسهولة خلال يوم من الاستخدام المكثف.

ويأتي هاتف Xiaomi 14 Pro ببطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير ويتطابق مع iQOO في قدرات الشحن السريع، على الرغم من أن بطاريته أصغر قليلاً، إلا أنها لا تزال توفر طاقة كافية لتستمر طوال يوم حافل، ويعني الشحن السريع أنك لن تكون مرتبطًا بالشاحن لفترة طويلة.

Xiaomi 14 Pro

السعر:



يباع هاتف فيفو iQOO 12 Pro مقابل سعر يبدأ من 710 دولار (أي ما يعادل 21.937 جنيها مصريا)، ويتوفر هاتف شاومي في نفس الفئة السعرية، كلا الهاتفين من الهواتف الذكية الاستثنائية، ولكل منهما نقاط قوة فريدة، ولكن يتفوق iQOO 12 Pro ببطاريته الأكبر قليلا وإعداد الكاميرا عالية الدقة، بينما يوفر Xiaomi 14 Pro تصميمًا أكثر دقة ودعم eSIM.