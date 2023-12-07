تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

لا تقتصر المنافسة في عالم الهواتف الذكية على العلامات التجارية المختلفة فحسب، بل أيضا ضمن تشكيلة العلامة التجارية الخاصة، ويتجلى ذلك في هواتف أوبو OPPO، الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، والمعروف بتقنياتها المبتكرة وتصميماتها التي تركز على المستخدم.

مقارنة بين أوبو رينو 11 وReno 11 Pro

وخلال هذه المقارنة، سنتعمق في مقارنة تفصيلية بين اثنين من هواتف أوبو الحديثة وهما: Reno 11 Pro و رينو 11، ستشمل هذه المقارنة الفرق بين كلا الهاتفين من حيث التصميم والشاشة والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يوفر فهما شاملا لما يقدمه كل طراز.

التصميم:



يُظهر كل من Reno 11 Pro و أوبو رينو 11، التزام شركة أوبو بالتصميم الأنيق والعصري.، يوفر هاتف Reno 11 Pro، بأبعاده 163 × 74.2 × 8.2 مليميتر ووزنه 190 جراما، إحساسا متميزا يجمع بين الأناقة والقبضة المريحة، جودة بنائه هي من الدرجة الأولى، مما يعكس مزيجا من المتانة والجاذبية الجمالية.

وفي المقابل، يعد جهاز أوبو رينو 11، أكثر إحكاما وأخف وزنا، حيث تبلغ أبعاده 162.4 × 74.1 × 7.6 مليميتر ويزن 184 جراما، وهذا يجعله أكثر قابلية للتحكم فيه بـ يد واحدة، مما يجعلها جذابة للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لسهولة التعامل وقابلية النقل، ومع ذلك، فإن كلا الطرازين لا يتنازلان عن إحساسهما المتميز، وقد تم تصميمهما لتلبية أذواق مستخدمي الهواتف الذكية الحديثة.

أوبو رينو 11

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، ويتفوق كلا الطرازين في هذا المجال، يتميز هاتف Reno 11 Pro بشاشة من نوع OLED بقياس 6.73 بوصة، بدقة 1240 × 2772 بكسل، مما يوفر ألوانا نابضة بالحياة وألوانا سوداء عميقة، وتعتبر هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب والاستخدام اليومي، مما يوفر تجربة غامرة.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف أوبو رينو 11، بشاشة من نوع OLED أصغر قليلا بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، على الرغم من أنها توفر دقة أقل قليلا، ولا تزال الشاشة توفر صورا واضحة ونابضة بالحياة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من المهام.

Reno 11 Pro

المعالج والذاكرة:

من ناحية الأداء، يتم تشغيل Reno 11 Pro بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 3.2 جيجا هرتز، يضمن هذا المعالج القوي، بالإضافة إلى خيارات ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين، مما يوفر أداءً سلسا وفعالا عبر مختلف التطبيقات والمهام.

ويقدم هاتف أوبو رينو 11، المجهز بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 8200، وهو أيضا معالج ثماني النواة ولكن بسرعة 3.1 جيجاهرتز، أداءً يستحق الثناء، فهو قادر على التعامل مع المهام اليومية والألعاب والمهام المتعددة بكفاءة، ويأتي هاتف Reno 11 أيضا مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت وخيارات تخزين متنوعة، مما يجعله منافسا قويا في فئته.

ويأتي كلا الطرازين مع مجموعة من الميزات الإضافية، بما في ذلك دعم 5G وإمكانيات SIM المزدوجة وأحدث خيارات الاتصال مثل Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3، ويوفر Reno11 Pro شحنا سلكيا عكسيا، وهي ميزة مفيدة لشحن الأجهزة الأخرى، وعلى النقيض من ذلك، يدعم هاتف Reno11 الشحن اللاسلكي العكسي، مما يضيف طبقة من الراحة.

أوبو رينو 11

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز كلا الهاتفين الذكيين بإعدادات كاميرا رائعة، يتميز أوبو رينو 11، بمجموعة كاميرات ثلاثية، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميجابكسل، يسمح هذا الإعداد بالتصوير الفوتوغرافي متعدد الاستخدامات، بدءا من المناظر الطبيعية التفصيلية وحتى اللقطات المكبرة.

وتضمن الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل التقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو عالية الجودة، على الرغم من أن أوبو رينو 11، يشارك نفس تكوين الكاميرا، إلا أنه قد يكون لديه اختلافات طفيفة في معالجة الصور بسبب اختلاف الشرائح، ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات ضئيلة، ويتفوق كلا الهاتفين في التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

Reno 11 Pro

البطارية:

يعد عمر البطارية عاملا حاسما للعديد من المستخدمين، تم تجهيز Reno 11 Pro ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 80 وات، ويوفر هذا المزيج توازنًا بين طول العمر والشحن السريع، وهو مناسب للاستخدام المكثف.

ومع ذلك، يأتي أوبو رينو 11، مزودا ببطارية أكبر قليلا تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة، ولكن مع قدرة شحن سريع أقل تبلغ 67 وات، وهذا يعني أنه على الرغم من أنه قد يستمر لفترة أطول قليلا، إلا أن الشحن سيستغرق وقتا أطول مقارنةً بـ Reno 11 Pro.

أوبو رينو 11

السعر:

يعد كل من أوبو رينو 11، الذي يبدأ من سعر 300 دولار (أي ما يعادل 9.269 جنيها مصريا)، وReno 11 Pro الذي يبلغ سعره حوالي 500 دولار (أي ما يعادل 15.449 جنيها مصريا)، من الهواتف الذكية الاستثنائية، ولكل منهما نقاط قوة فريدة.

ويعد Reno 11 Pro، بمعالجه الفائق، وشحنه السريع الأفضل، وبنيته المتميزة قليلا، مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل الأداء والميزات، ويعد هاتف أوبو رينو 11، الذي يقدم بطارية أكبر قليلا، وبنية أخف وزنا، وقدرات كاميرا مماثلة تقريبا، مثاليا لأولئك الذين يريدون تجربة هاتف ذكي عالية الجودة دون الحاجة إلى أحدث تقنيات المعالجات على الإطلاق.