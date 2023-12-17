وحوش الألعاب.. مقارنة بين Red Magic 9 Pro وآسوس ROG Phone 7 Ultimate

في عالم الهواتف الذكية للألعاب الديناميكي والتنافسي، يبرز كل من هاتف آسوس Asus ROG Phone 7 Ultimate، ونوبيا Nubia Red Magic 9 Pro، باعتبارهما اثنين من أقوى المتنافسين في هذا المجال، لذلك سنستعرض إليك في هذه المقالة مقارنة شاملة بين هذين العملاقين في مجال الألعاب، مما يساعدك على معرفة أيهما هاتف الألعاب الأفضل.

مقارنة بين Red Magic 9 Pro وآسوس ROG Phone 7 Ultimate

التصميم:

يقدم نوبيا Red Magic 9 Pro تصميما أنيقا وعصريا، مع التركيز على بيئة العمل. ويتميز بظهر زجاجي قوي وإطار من الألومنيوم، يجمع بين الأناقة والمتانة، تبلغ أبعاده 164×76.4×8.9 مليميتر ويزن 229 جراما.

وفي المقابل، يتميز هاتف آسوس ROG Phone 7 Ultimate بتصميم قوي يركز على الألعاب، ومكتمل بنظام إضاءة RGB، إنه أكبر حجما وأثقل قليلا، حيث تبلغ أبعاده 173 × 77 × 10.3 مليميتر ويزن 239 جراما، ويتضمن مقاومة للماء IP54 لمزيد من المتانة.

نوبيا Red Magic 9 Pro

الشاشة:

عندما يتعلق الأمر بالعرض، يقدم كلا الهاتفين شاشات من نوع AMOLED كبيرة ورائعة، يتميز هاتف Red Magic 9 Pro بشاشة Full HD+ مقاس 6.8 بوصة مع ألوان نابضة بالحياة ومستويات سطوع ممتازة، مما يوفر تجربة ألعاب غامرة.

وبالمقارنة، فإن هاتف آسوس ROG Phone 7 Ultimate يتميز قليلا بشاشة Full HD+ مقاس 6.78 بوصة تتضمن معدل تحديث فائق يبلغ 165 هرتز وشهادة HDR10+، مما يوفر ميزة طفيفة من حيث الأداء البصري.

آسوس ROG Phone 7 Ultimate

المعالج والذاكرة:

تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، بسرعة 3.3 جيجا هرتز، ويوفر مجموعة من خيارات الذاكرة من 8 جيجا بايت إلى 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجا بايت إلى 512 جيجا بايت للتخزين، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع نظام التشغيل Red Magic OS، مما يضمن واجهة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة.

ومن ناحية أخرى، تم تجهيز هاتف آسوس ROG Phone 7 Ultimate بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، مع ذاكرة وصول عشوائي قياسية تبلغ 16 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة Zen UI وROG UI، مما يوفر تجربة ألعاب مخصصة.

وقد تم تجهيز كلا الهاتفين باتصال 5G ودعم بطاقة SIM المزدوجة ومناطق حساسة للضغط لتحسين التحكم في الألعاب، ويتميز Red Magic 9 Pro بمروحة تبريد مدمجة، بينما يعتمد ROG Phone 7 Ultimate على تصميمه الحراري القوي للحفاظ على برودة الجهاز أثناء جلسات الألعاب المكثفة.

نوبيا Red Magic 9 Pro

الكاميرا:



تم تصميم إعدادات الكاميرا في كلا الهاتفين بشكل أكبر لتلبية احتياجات الألعاب بدلا من التصوير الفوتوغرافي الاحترافي، يتميز هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعرات 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وبالمقارنة، يتميز هاتف آسوس ROG Phone 7 Ultimate أيضا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية ولكن بتكوين 50 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية أكثر قوة بدقة 32 ميجابكسل، مما يوفر المزيد من التنوع لعشاق التصوير الفوتوغرافي.

آسوس ROG Phone 7 Ultimate

البطارية:

يعد عمر البطارية أمرا بالغ الأهمية لهواتف الألعاب، ويتفوق كلا الطرازين في هذا المجال، يأتي هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro مزودا ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير مدعومة بشحن سريع بقوة 80 وات، مما يضمن أوقات شحن سريعة.

ومن ناحية أخرى، يحتوي هاتف آسوس ROG Phone 7 Ultimate على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 65 وات، وميزة إضافية للشحن السلكي العكسي بقدرة 10 وات، وهو مناسب لشحن الأجهزة الأخرى.

نوبيا Red Magic 9 Pro

السعر:

في حين أن السعر الدقيق لهاتف نوبيا Red Magic 9 Pro لا يزال غير محدد للسوق العالمية، ولكنه يتوفر في السوق الصيني مقابل سعر يبدأ من 620 دولار (أي ما يعادل 19.147 جنيها مصريا).

بينما يتوفر هاتف آسوس ROG Phone 7 Ultimate، للبيع في الأسواق الهندية مقابل سعر يبدأ من 99999 روبية هندية (أي ما يعادل 37.189 جنيها مصريا).

يتخطى كلا الجهازين حدود ألعاب الهاتف المحمول، مما يضمن تجربة ألعاب من الدرجة الأولى، يعد Red Magic 9 Pro خيارا ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن أحدث معالج وبطارية أكبر، مع ميزاته المتقدمة والتحسينات التي تركز على الألعاب، فهو الأعلى سعرا أعلى ولكنه يبرره بمواصفاته المتميزة هذه التكلفة الباهظة، وفي المقابل، يعد هاتف ROG Phone 7 Ultimate مثاليا للاعبين الذين يعطون الأولوية لجودة العرض والكاميرا متعددة الاستخدامات وميزات الألعاب المتخصصة.