مقارنة موبايلات الفلاجشيب الأحدث.. OnePlus 12 يتحدي شاومي 14

في المشهد الرائع للهواتف الذكية، لا تتوقف المنافسة أبدا عند حد، حيث تسعى كل علامة تجارية إلى التفوق على الأخرى من حيث الابتكار والميزات، في هذه المقالة، سنتعمق في مقارنة تفصيلية بين اثنين من المتنافسين الجديرين بالملاحظة في السوق وهم: شاومي 14 ووان بلس OnePlus 12.

مقارنة بين شاومي 14 ووان بلس OnePlus 12

يعد كلا الهاتفين من الطرازات الرائدة من العلامات التجارية الخاصة بهما، ويقدمان مجموعة من الميزات التي تلبي تفضيلات واحتياجات المستخدم المختلفة. تهدف هذه المقارنة إلى تقديم نظرة شاملة لهذين الجهازين، مما يساعدك على تحديد أيهما يتوافق بشكل أفضل مع متطلباتك.

التصميم:



يعرض كل من شاومي 14 وOnePlus 12 فلسفات تصميم مميزة، تم تصميم هاتف Xiaomi 14 بأبعاد 152.8 × 71.5 × 8.2 مليميتر ووزن 188 جراما لسهولة الاستخدام والراحة، كما إن عامل الشكل الأنيق يجعله مثاليا للمستخدمين الذين يفضلون جهازا أكثر إحكاما.

وفي المقابل، فإن يأتي هاتف OnePlus 12 بحجم أكبر وأثقل قليلا، حيث تبلغ أبعاده 163.3×75.8×9.2 مليميتر ويزن 220 جراما، قد يجذب هذا الثقل والحجم المستخدمين الذين يستمتعون بإحساس أكبر في أيديهم.

ويتميز كلا الجهازين بتصميمات متميزة، حيث يتميز هاتف Xiaomi 14 بظهر زجاجي وإطار معدني، ويتبعه هاتف OnePlus 12 ببنية مماثلة عالية الجودة، كما يأتي هاتف شاومي مزودا بشهادة IP68، مما يوفر مقاومة فائقة للغبار والماء، مقارنةً بتصنيف IP65 الخاص بهاتف OnePlus 12. يمكن أن يكون هذا الاختلاف عاملا حاسما للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للمتانة والحماية ضد العناصر الخارجية.

OnePlus 12

الشاشة:



تعد الشاشة جانبا مهما لأي هاتف ذكي، وهنا يقدم الجهازان تجارب مختلفة، يتميز هاتف شاومي 14 بشاشة من نوع OLED مقاس 6.36 بوصة بدقة Full HD+ تبلغ 1200 × 2670 بكسل، وتشتهر هذه الشاشة بألوانها النابضة بالحياة ودرجات اللون الأسود العميقة، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف OnePlus 12 بشاشة من نوع AMOLED أكبر مقاس 6.82 بوصة، وتتميز بدقة Quad HD+ أعلى تبلغ 1440 × 3168 بكسل، تعد هذه الشاشة الأكبر حجما والأكثر وضوحا بمثابة نعمة للمستخدمين الذين يشاركون بشكل متكرر في استهلاك الوسائط أو اللعب على هواتفهم.

شاومي 14

المعالج والذاكرة:



تحت الغطاء، يتم تشغيل كل من شاومي 14 وOnePlus 12 بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، مما يضمن أداءً عالي المستوى لكلا الجهازين، ومع ذلك، فإن الفرق يكمن في تكوينات الذاكرة.

يوفر هاتف شاومي 14 خيارات تتراوح من 8 جيجابايت إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مع خيارات تخزين تتراوح من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، وفي الوقت نفسه، يقدم OnePlus 12 خيار ذاكرة الوصول العشوائي رام بحد أقصى يبلغ 24 جيجابايت، وهو ما قد يكون ميزة كبيرة للمستخدمين المحترفين أو اللاعبين.

ويعمل كلا الهاتفين الذكيين بنظام Android 14، ولكن بواجهة مستخدم مختلفة، يأتي هاتف شاومي 14 مزودا بنظام الشركة الجديد HyperOS المعروف بخيارات التخصيص والميزات سهلة الاستخدام.

ومن ناحية أخرى، تم تجهيز OnePlus 12 بواجهة OxygenOS، الذي تتباهي الشركة به نظرا لتجربته النظيفة والخالية من الأخطاء والتي تظل قريبة من نظام أندرويد البيئي، كما يأتي كلا الهاتفين مزودين بميزات مثل 5G ودعم بطاقة SIM المزدوجة وإمكانية eSIM والشحن اللاسلكي العكسي، وتضمن هذه الميزات أن كلا الجهازين مجهزان جيدا للتعامل مع متطلبات الاستخدام الشاق للهواتف الذكية.

OnePlus 12

الكاميرا:

في قسم الكاميرا، يحتوي كلا الهاتفين على إعدادات رائعة، يتميز هاتف شاومي 14 بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر تنوعا في التصوير الفوتوغرافي.

وبالمقارنة، يتميز هاتف OnePlus 12 بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل + 64 ميجابكسل + 48 ميجابكسل، مما قد يوفر أداءً أفضل في سيناريوهات محددة مثل التكبيرأو التصغير واللقطات ذات الزاوية الواسعة.

ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرات أمامية بدقة 32 ميجابكسل، لكن الكاميرا الأمامية لهاتف OnePlus 12 تتميز بفتحة أضيق قليلا تبلغ f/2.4 مقارنة بفتحة f/1.6 الخاصة بشركة شاومي، مما قد يؤثر على جودة الصور الشخصية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Xiaomi 14

البطارية:



يعد عمر البطارية أمرا بالغ الأهمية لمستخدمي الهواتف الذكية، وهنا يتمتع OnePlus 12 بميزة ببطاريته البالغة 5400 مللي أمبير في الساعة، مقارنة ببطارية شاومي 14 البالغة 4610 مللي أمبير في الساعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم OnePlus 12 الشحن السريع بقدرة 100 وات، وهو أعلى مقارنة بالشحن السريع بقدرة 90 وات في Xiaomi 14، وهذا يعني أن OnePlus 12 لا يدوم لفترة أطول فحسب، بل يتم شحنه بشكل أسرع أيضا.

OnePlus 12

السعر:



يتوفر هاتف شاومي 14 في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 550 دولارا أمريكيا ()، بينما تبلغ تكلفة هاتف OnePlus 12 حوالى 600 دولار أمريكي ().

إذا كنت تفضل جهازا أكثر إحكاما وخفيف الوزن مع جودة بناء قوية ومقاومة للماء، فإن هاتف شاومي 14 يعد خيارا ممتازا، ومع ذلك، إذا كنت تميل نحو شاشة أكبر وعمر بطارية فائق وقدرات كاميرا أكثر قوة، فقد يكون OnePlus 12 هو الخيار الأفضل.

ويمثل كلا الهاتفين الذكيين قمة ما تقدمه علامتاهما التجاريتان، مما يظهر الالتزام بالجودة وتجربة المستخدم، فسواء كنت ستختار شاومي 14 أو OnePlus 12، فستحصل على جهاز يقف في طليعة تكنولوجيا الهاتف المحمول الحالية، وقادر على تلبية مجموعة واسعة من احتياجات المستخدم وتفضيلاته.