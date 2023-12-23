مقارنة بين ريلمي جي تي 5برو وRealme GT 5 Pro.. ما الفرق؟

في عالم الهواتف الذكية، حيث تتطور التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، حققت ريلمي Realme علامة مميزة بأجهزتها المبتكرة والغنية بالميزات، وهو ما يمنحنا فرصة في إجراء مقارنة تفصيلية بين اثنين من أبرز هواتفها وهم: Realme GT 5 Pro و Realme GT 5.

مقارنة بين ريلمي جي تي 5 و Realme GT 5 Pro

تهدف هذه المقالة إلى تقديم مقارنة مفصلة لهذين الجهازين، تغطي جميع الجوانب مثل التصميم والشاشة والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، لمعرفة الفرق بين مواصفات ونقاط البيع الفريدة لكل من ريلمي جي تي 5 و Realme GT 5 Pro.

التصميم:

يتميز كل من ريلمي جي تي 5 و Realme GT 5 Pro، بلغة تصميم حديثة ومتطورة، إلا أنهما يلبيان تفضيلات المستخدم المختلفة، يحقق جهاز Realme GT 5 Pro، بأبعاده 161.7 × 75.1 × 9.2 مليميتر ووزنه 218 جراما، توازنا بين الشعور القوي والراحة المريحة. ويجمع تصميمه بين الأناقة والعملية، وهو ما يجذب المستخدمين الذين يقدرون هاتفا أنيقا ومريحا عند حمله.

وبالمقارنة، يوفر هاتف ريلمي جي تي 5، الأكبر قليلا بأبعاد 163.1 × 75.4 × 8.9 مليميتر ولكنه أخف بوزن 205 جراما، مظهرا أنيقا وانسيابيا، من المرجح أن يجذب المستخدمين الذين يفضلون جهازا أخف وزنا دون المساس بحجم الشاشة، يتميز كلا الهاتفين بتصميم متميز مع ظهر زجاجي وإطار معدني، مما يضفي إحساسا بالفخامة والمتانة.

Realme GT 5 Pro

الشاشة:

تعد الشاشة جانبا مهمًا لأي هاتف ذكي، ويتفوق كل من Realme GT 5 Pro وRealme GT 5 في هذا القسم أيضا، يتميز Realme GT 5 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض Full HD+، بدقة 1264 × 2780 بكسل، توفر هذه الشاشة ألوانا نابضة بالحياة وألوانا سوداء عميقة، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب.

من ناحية أخرى، يأتي ريلمي جي تي 5، مزودا بشاشة من نوع AMOLED أصغر قليلا مقاس 6.74 بوصة ولكن بدقة أعلى تبلغ 1240 × 2772 بكسل، بجودة Quad HD +، هذه الدقة المحسنة تجعل شاشة GT 5 متفوقة، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لجودة الشاشة للمحتوى عالي الوضوح والمرئيات التفصيلية في الألعاب.

ريلمي جي تي 5

المعالج والذاكرة:

تحت الغطاء، يحتوي كلا الجهازين على معالجات رائعة، يتم تشغيل هاتف Realme GT 5 Pro بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 3.3 جيجاهرتز.

وفي المقابل، تم تجهيز ريلمي جي تي 5 بمعالج كوالكوم للعام الماضي Snapdragon 8 Gen 2، وهو أقل قوة قليلا ولكنه لا يزال قادرا على تقديم أداء عالي المستوى.

يوفر كلا الطرازين تكوينات مختلفة للذاكرة والتخزين، مما يضمن قدرتهما على التعامل مع التطبيقات كثيرة المتطلبات والمهام المتعددة بسهولة، وتعد تجربة البرنامج جانبا مهما آخر، حيث يعمل GT 5 Pro على نظام التشغيل Android 14 إلى جانب واجهة ريلمي الأحدث Realme UI، بينما يعمل طراز ريلمي جي تي 5، بنظام التشغيل Android 13، أيضا مع Realme UI.

يأتي كلا الهاتفين الذكيين مزودين بميزات إضافية تعزز جاذبيتهما، حيث يتمتع جهاز Realme GT 5 Pro بشهادة IP64، مما يشير إلى درجة من المقاومة للغبار والماء، وهي ميزة غير شائعة في نظيره، يدعم كلا الطرازين إمكانات شبكة الجيل الخامس 5G وبطاقة SIM مزدوجة، مما يضمن بقائهما على صلة بمشهد الشبكة سريع التطور.

Realme GT 5 Pro

الكاميرا:

فيما يتعلق بقسم الكاميرا، يتمتع كلا الهاتفين بنقاط قوة فريدة، يتميز هاتف Realme GT 5 Pro بنظام كاميرا ثلاثي متعدد الاستخدامات مزود بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر مجموعة من خيارات التصوير الفوتوغرافي.

وبالمقارنة، يأتي هاتف ريلمي جي تي 5، مزودا بإعداد كاميرا ثلاثية ولكنه يتضمن تكوينا مختلفا بدقة 50+ 8+2 ميجابكسل، مما يشير إلى التركيز على احتياجات التصوير الفوتوغرافي المتنوعة، وبالنسبة لصور السيلفي، يتقدم هاتف GT 5 Pro بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مقارنة بالكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميجابكسل في GT 5.

ريلمي جي تي 5

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية للهواتف الذكية الحديثة، تم تجهيز Realme GT 5 Pro ببطارية بسعة 5400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، ومع ذلك، يأتي ريلمي جي تي 5 مزودا ببطارية أصغر قليلا تبلغ سعتها 5240 مللي أمبير في الساعة، ولكنه يوفر قدرة شحن أسرع تبلغ 150 وات، قد يكون هذا الاختلاف في سرعة الشحن عاملا حاسما للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لأوقات الشحن السريع.

Realme GT 5 Pro

السعر:



يتوفر هاتف Realme GT 5 Pro، مقابل سعر يبدأ من 460 دولار أمريكي (أي ما يعادل 14.189 جنيها مصريا)، بينما تبلغ تكلفة Realme GT 5 حوالى 400 دولار أمريكي (أي ما يعادل 12.338 جنيها مصريا).

الخلاصة، يوفر Realme GT 5 Pro مزيجا متوازنا من الأسلوب والأداء وقدرات الكاميرا، مما يجعله منافسًا قويا للمستخدمين الذين يقدرون تجربة الهاتف الذكي الشاملة، وهو يتفوق في أداء الكاميرا وعمر البطارية.

وبالمقارنة فإن هاتف Realme GT 5، بفضل دقة العرض الفائقة، والشحن الأسرع، والتصميم الأخف قليلا، ينال استحسان المستخدمين الذين يعطون الأولوية لهذه الجوانب المحددة، فهو يتميز بقدرات عرض وشحن أفضل.