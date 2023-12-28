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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص من الفلاجشيب.. مقارنة بين هونر 90 GT وشاومي Redmi K70

مقارنة بين هونر Honor
مقارنة بين هونر Honor 90 GT وشاومي Redmi K70

يعد مجال الهواتف الرائدة هو في الواقع واسع جدا، وإذا كنت تريد هاتفا يوفر لك أقصى قدر من الأداء وبسعر معقول، توجد حاليا الكثير من الخيارات بالسوق، من بين أحدث الأجهزة وأكثرها إثارة للاهتمام، هاتف هونر Honor 90 GT الجديد وشاومي Redmi K70، وهم هاتفان رائدان بسعر معقول للغاية، مزودان بمواصفات من الدرجة الأولى وأداء ممتاز، خاصة للاعبين والمستخدمين المتميزين، فإذا كنت تريد معرفة أيهما الأفضل، تابع هذه المقارنة بين المواصفات الرئيسية لهاتف Honor 90 GT وRedmi K70.

مقارنة بين هونر Honor 90 GT وشاومي Redmi K70

 

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التصميم:

لم يتم تصنيع هاتفي Redmi K70 وHonor 90 GT بمواد متميزة، بل يتميزان بهيكل بلاستيكي، لذلك لا تتوقع المظهر والملمس الأكثر روعة، لكنهما يأتيان بتصميمات نظيفة وإطارات نحيفة للغاية حول الشاشة، لذا فهي لا تزال تبدو رائعة، يتميز هاتف هونر Honor 90 GT، بتصميم أصغر حجما فهو أنحف وأخف وزنا، ويأتي بإطارات أضيق حول الشاشة، تبلغ أبعاده 161 × 74.2 × 7.9 ملميتر ويزن 185 جراما، وبالمقارنة يتميز هاتف Redmi K70 بتصميم أكثر أناقة، تبلغ أبعاده 160.9 × 75 × 8.2 ملميتر ويزن 209 جراما.

الشاشة:

تم تجهيز هاتف شاومي Redmi K70 بشاشة أفضل قليلا، فهو يتميز بشاشة من نوع OLED بوصة، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة Quad HD+ تبلغ 1440 × 3200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم Dolby Vision، وشهادة HDR10+، الشاشة قادرة على عرض ما يصل إلى 68 مليار لون مع سطوع يصل إلى 4000 شمعة في المتر المربع، وتحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة.

وبالمقارنة، يحتوي هاتف هونر Honor 90 GT على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1.5K تبلغ 1200 × 2664 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وشهادة HDR، وذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع، تحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة.

المعالج والذاكرة:

تم تجهيز كل من Honor 90 GT وRedmi K70 بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والتي تعد أفضل معالجات بالسوق تم تصميمها باستخدام عملية إنتاج تبلغ 4 نانومتر ولديها بنية ثماني النواة بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية Cortex X3 التي تعمل بتردد أقصى يبلغ 3.2 جيجا هرتز، ووحدتي CPU Cortex A715 تعمل بسرعة 2.8 جيجا هرتز، ووحدتي Cortex A710 تعمل بسرعة 2.8 جيجا هرتز، وثلاث وحدات معالجة مركزية Cortex A510 تعمل بسرعة 2 جيجا هرتز، ومقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740.

يتميز هاتف هونر Honor 90 GT، بما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، بينما يقترن هاتف Redmi K70 بما يصل لـ 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويأتي كلا الهاتفين بسعة تخزينية ضخمة تصل إلى 1 تيرابايت، يعمل هاتف Redmi K70 بنظام أندرويد 14 خارج الصندوق، مخصصا بواسطة واجهة شاومي الجدية HyperOS، وبالمقارنة يأتي هاتف هونر الرائد مع Android 13، مخصص بواسطة MagicOS 7.2.

الكاميرا:

يحتوي هاتف هونر Honor 90 GT على قسم كاميرا أكثر إثارة للاهتمام، يأتي كلا الهاتفين مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، لكن يتميز هاتف هونر بكاميرا فائقة الاتساع أفضل بدقة 12 ميجابكسل، في حين أن الكاميرا فائقة الاتساع الموجودة على هاتف شاومي عبارة عن مستشعر أقل دقة بدقة 8 ميجابكسل، كما يحتوي على كاميرا ماكرو إضافية، ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية:

تم تجهيز كل من Honor 90 GT وRedmi K70 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يدعم هاتف شاومي الشحن السريع بقدرة 120 وات، بدلا من 100 وات في منافسه من هونر.

السعر:
يتوفر هاتف Honor 90 GT في الصين مقابل سعر يبدأ من 350 دولار (أي ما يعادل 10.782 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتف شاومي Redmi K70، مقابل سعر يبدأ من 340 دولار (أي ما يعادل 10.473 جنيها مصريا).

هونر Honor 90 GT شاومي Redmi K70 مقارنة مقارنة موبايلات

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