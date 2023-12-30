مقارنة مواصفات وان بلس 12 و فيفو iQOO 12.. ما الفرق؟

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، رسميا هاتفها الرائد الجديد OnePlus 12، وفي الوقت نفسه، أعلنت العلامة التجارية الفرعية فيفو Vivo، عن هاتف مشابه جدا ينطلق تحت اسم iQOO 12، والذي ينطلق إلى الأسواق بمواصفات مذهلة وسعر مناسب جدا، لذا إذا كنت ترغب في معرفة أي من هذين الهاتفين هو الأفضل لأنهما ينتميان إلى نفس النطاق السعري ومن الصعب العثور على اختلافات كبيرة بينهما، سنوضح لك خلال المقارنة التالية الفروق والاختلافات بين المواصفات الرئيسية لـ OnePlus 12 و iQOO 12.

مقارنة بين وان بلس 12 و فيفو iQOO 12

التصميم:



الشيء الأكثر اختلافا بين هذين الهاتفين هو التصميم، يعد هاتف وان بلس 12 أكثر أصالة وأناقة، مع وجود وحدة كاميرا على اليسار، بينما يحتوي منافسه على وحدة كاميرا موضوعة في المنتصف وبأبعاد أكبر.

ويأتي كلا الهاتفين بإطارات ضيقة جدا حول الشاشة، لكن iQOO 12 هو في الواقع أكثر إحكاما لأنه يحتوي على شاشة أصغر، يتميز كلا الهاتفين بشهادة IP64 مما يجعلهما مقاومين للغبار ورذاذ الماء، كما أنهما مصنوعان من مواد متميزة بما في ذلك ظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم.

وان بلس 12

الشاشة:



تتفوق شاشة هاتف وان بلس 12، على تلك الموجودة في جهاز iQOO 12، فهي تتمتع بدقة Quad HD+ أعلى تبلغ 1440 × 3168 بكسل، مما يعني مستوى أعلى من التفاصيل، وكما تأتي أيضا بقطر أوسع يبلغ 6.82 بوصة بدلا من 6.78 بوصة في هاتف فيفو، كم تتمتع بذروة سطوع عالية جدا تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع، وتدعم معيار Dolby Vision، كما تأتي مزودة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2 الأكثر ثباتا من شركة Corning.

وبالنسبة لبقية المواصفات، فهي لا تختلف كثيرا عن الشاشة المنافسة لها، فهي تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وشهادة HDR10+، وثقب مركزي، ويتمتع هاتف iQOO 12 بشاشة عرض أفضل للاعبين نظرا لأنه يأتي بمعدل تحديث أعلى يبلغ 144 هرتز، وهذه هي ميزته الوحيدة، كما إنه هاتف أكثر إحكاما لأنه يحتوي على شاشة أصغر، لكن هذا لا يؤثر على جودة الصورة، يأتي بقطر 6.78 بوصة ودقة 1.5K.

iQOO 12

المعالج والذاكرة:

يتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة منصة الهاتف المحمول Snapdragon 8 Gen 3، وهي أفضل منصة أطلقتها شركة كوالكوم حاليا، فهي مجموعة شرائح ثماني النواة تم تصميمها باستخدام عملية إنتاج 4 نانومتر وتتكون من ثلاث مجموعات مختلفة بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية Cortex X4 التي تعمل بتردد أقصى يبلغ 3.3 جيجا هرتز، وخمس وحدات معالجة مركزية Cortex A720 تعمل بسرعة 3.2 جيجا هرتز، ووحدتي Cortex A520 CPU و Adreno. 750 وحدة معالجة الرسومات.

ويقترن هاتف وان بلس 12 بذاكرة وصول عشوائي رام أكبر تصل إلى 24 جيجابايت، مقترنة بسعة تخزين أصلية تبلغ 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0، ولا يزال هاتف iQOO 12 مزودا بمساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، لكن ذاكرة الوصول العشوائي تتوقف عند 16 جيجابايت، ويعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 14 خارج الصندوق، ولكن مع واجهات مستخدم مختلفة: Funtouch OS أو Origin OS لـ هاتف iQOO 12، وOxygenOS أو ColorOS لـ هاتف وان بلس 12.

وان بلس 12

الكاميرا:

تعد إعدادات الكاميرا الخاصة بهاتف iQOO 12 أفضل قليلا من تلك الموجودة في منافسها، فهو يحتوي على كاميرا ثلاثية تتضمن مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مع OIS وكاميرا منظار بدقة 64 ميجابكسل ومستشعرا آخر بدقة 50 ميجابكسل ولكن للقطات فائقة الاتساع.

وبالمقارنة، حصل هاتف OnePlus 12، على كاميرا فائقة الدقة بدقة 48 ميجابكسل، هذا هو الاختلاف المهم الوحيد على الجانب الخلفي. من ناحية أخرى، يتمتع هاتف OnePlus 12 بكاميرا أمامية أفضل بدقة 32 ميجابكسل بدلا من 16 ميجابكسل في هاتف فيفو.

iQOO 12

البطارية:

يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية أكبر بسعة 5400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، وهي الوحيدة التي تدعم الشحن اللاسلكي، بينما تتمتع بطارية iQOO 12 بسعة 5000 مللي أمبير ويتم شحنها بشكل أسرع بقوة 120 وات.

السعر:

يبدأ سعر هاتف iQOO 12 من 515 يورو (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري)، بينما تبلغ تكلفة OnePlus 12 حوالى 600 دولار (أي ما يعادل 18.538 جنيها مصريا)، فإذا كنت تفضل تصميما أنيقا مع إعداد كاميرا متعدد الاستخدامات وواجهة سهلة الاستخدام، فإن iQOO 12 يعد خيارا ممتازا، ومع ذلك، أما إذا كنت تميل نحو هاتف بشاشة أكبر وعمر بطارية فائق وتجربة برمجية نظيفة، فقد يكون OnePlus 12 هو الخيار الأفضل.