وحوش الفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو Reno 11 Pro وريلمي GT 5 Pro

يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف أوبو الجديد Reno 11 Pro وهاتف ريلمي المميز Realme GT 5 Pro.

مقارنة بين أوبو Reno 11 Pro وريلمي Realme GT 5 Pro

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذين الجهازين، يغطي جوانب مثل التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكل من هاتف أوبو Reno 11 Pro وريلمي Realme GT 5 Pro.

التصميم:

يعرض كل من هاتف أوبو Reno 11 Pro وريلمي Realme GT 5 Pro، تصميمات حديثة ومتطورة، ولكن مع اختلافات واضحة تلبي تفضيلات المستخدم المختلفة، يوفر Realme GT 5 Pro، بأبعاد 161.7 × 75.1 × 9.2 مليميتر ووزن 218 جراما، إحساسا مدمجا ومريحا، ويجمع تصميمه بين الأناقة والعملية، وهو ما يجذب المستخدمين الذين يقدرون هاتفا أنيقا ومريحًا عند حمله.

وبالمقارنة يقدم هاتف أوبو Reno 11 Pro، تصميما أنيقا وعصريا، أخف وزنا تبلغ أبعاده 163 × 74.2 × 8.2 مليمتر ويزن حوالي 190 جراما، ويعد تصميمه بمثابة شهادة على تركيز أوبوعلى الجمع بين الأناقة والأداء العملي، مما يوفر إحساسا متميزا وقبضة مريحة.

Realme GT 5 Pro

الشاشة:



تعد الشاشة جانبا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1264 × 2780 بكسل، بجودة عرض Full HD+، توفر هذه الشاشة ألوانا نابضة بالحياة وألوانا سوداء عميقة، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب

ويتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1240 × 2772 بكسل، تعد هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لتجربة وسائط غامرة وألعاب ومهام يومية.

Reno 11 Pro

المعالج والذاكرة:

يعمل كلا الجهازين بواسطة معالجات كوالكوم، يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro، بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 3.3 جيجا هرتز، يقدم أداءً من الدرجة الأولى، وقادر على التعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسهولة.

وفيما يعمل هاتف أوبو Reno 11 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 3.2 جيجاهرتز، الذي يوفر قوة وأداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.

وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، يقدم كلا الطرازين تكوينات مختلفة، حيث يوفر هاتف Realme GT 5 Pro ذاكرة الوصول العشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت ووما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي، مما يلبي احتياجات المستخدمين واللاعبين الأكثر تطلبا.

وبالمقارنة يوفر هاتف أوبو Reno 11 Pro، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين، مما يضمن أداءً سلسا وفعالا عبر التطبيقات المختلفة.

Realme GT 5 Pro

الكاميرا:



إعدادات الكاميرا على كلا الهاتفين جديرة بالملاحظة، يتميز هاتف Realme GT 5 Pro بنظام كاميرا ثلاثي مزود بمستشعر أساسي بدقة 50 + 50+ 8 ميجابكسل، مما يوفر خيارات تصوير متعددة الاستخدامات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، أيضا بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 8 ميجابكسل، تكمله كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Reno 11 Pro

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية، ويتفوق كلا الجهازين في هذا المجال، تم تجهيز Realme GT 5 Pro ببطارية بسعة 5400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، مما يضمن إعادة شحن الجهاز في وقت أسرع.

ويحزم هاتف أوبو Reno 11 Pro، بطارية بسعة 4700 مللي أمبير، مدعومة بميزة الشحن السريع بقدرة 80 وات، هذا المزيج مناسب تماما للاستخدام المكثف وإعادة الشحن السريع.

Realme GT 5 Pro

السعر:

يتوفر هاتف أوبو Reno 11 Pro، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 500 دولار (أي ما يعادل 15.441 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro، في الصين بسعر يبدأ من 470 دولار (أي ما يعادل 14.547 جنيها مصريا).

على الرغم من سعر هاتف أوبو Reno 11 Pro، الأعلى من منافسه، إلا أنه يوفر حزمة من المواصفات الرائعة ضمن الفئة المتوسطة، مع شاشته الفائقة وأداء المعالج وكاميراته المتطورة.

وبالمقارنة، يقدم هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro مزيجا متوازنا من الأسلوب والأداء وقدرات الكاميرا، مما يجعله منافسا قويا للمستخدمين الذين يقدرون تجربة الهاتف الذكي الشاملة.