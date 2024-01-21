مقارنة الأقوياء.. سامسونج Galaxy S24 Ultra يتحدى iPhone 15 Pro Max

في المشهد المذهل للهواتف الذكية، اتخذت معركة التفوق منعطفا مثيرا للاهتمام مع إصدار شركة سامسونج لهاتفها الرائد الجديد Galaxy S24 Ultra والذي يأتي كمنافسا لهاتف شركة آبل الأحدث iPhone 15 Pro Max، هذه الأجهزة ليست مجرد هواتف ذكية؛ إنها شهادة على البراعة التكنولوجية لمصنعيها.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وiPhone 15 Pro Max

خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية ستلقي نظرة متعمقة على الهاتفين الرائدين سامسونج Galaxy S24 Ultra وiPhone 15 Pro Max، كأحدث الهواتف الرائدة في السوق، حيث سنقارن بين التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، من أجل تقييم الإمكان التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:

يعد التصميم أكثر من مجرد جماليات، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بتصميم مشابه لإصدارات الشركة السابقة، حيث يقدم تصميما أنيقا وبسيطا يتميز بالحداثة، تبلغ أبعاده 162.3 × 79 × 8.6 مليميتر ويزن 232 جراما، مما يحقق توازنا دقيقا بين المتانة والراحة، يوفر زجاج Corning Gorilla Glass Armor طبقة حماية أقوي مقاومة للصدمات والخدوش، كما أضافت سامسونج لمسة من التيتانيوم لهيكل الهاتف لمزيد من القوة والمتانة.

وفي المقابل، يحافظ هاتف iPhone 15 Pro Max على تقاليد شركة آبل من حيث تصميم الأنيق والمتميز، ويتميز بمزيج من الظهر الزجاجي والإطار من التيتانيوم، مما يعكس فلسفة آبل المتمثلة في البساطة والتصميم الذي يركز على المستخدم، تبلغ أبعاد الجهاز 159.9 × 76.7 × 8.3 مليميتر، ويزن 221 جراما، يتميز الهاتف بطبقة حماية مصنوعة من السيراميك Ceramic Shield glass، مما يوفر درجة من الثقة في قدرته على النجاة من الحوادث اليومية.

ويتميز تصميم كلا الهاتفين بإطار مصنوع من التيتانيوم وهي تعتبر إضافة جديدة لكلاهما، كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، ولكن هاتف iPhone 15 Pro Max يمكنه تحمل ما يصل إلى 6 أمتار من الماء لمدة 30 دقيقة، مما يعرض جودة تصنيعه الفائقة، بينما يمكن لهاتف سامسونج البقاء تحت الماء لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وiPhone 15 Pro Max

الشاشة:

عندما يتعلق الأمر بالشاشة، يتميز كلا الهاتفين بشاشات رائعة، حصلت شاشة هاتف Galaxy S24 Ultra، على ترقيات جديدة لهذا العام مقارنة بسابقه، زودت سامسونج الهاتف بشاشة مسطحة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.80 بوصة، بدقة QHD+ تبلغ 1440 × 3088 بكسل، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة، وتجربة سلسة عند استخدام القلم الألكتروني.

يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بقياس6.7 بوصة، مع دقة تصل إلى 1290 × 2796 بكسل، مما يمنحك متعة مشاهدة الصور والفيديوهات نابضة بالحياة، يضمن معدل التحديث 120 هرتز أن جميع المهام التي تقوم بها على الهاتف أو حتي لعب الألعاب ذات الرسومات المكثفة، يكون سلسا للغاية.

iPhone 15 Pro Max

المعالج:

يعد المعالج مكون حاسم يحدد الأداء العام للجهاز، يتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3 المصمم خصيصا لسلسلة Galaxy في جميع الدول، وهو وحش ثماني النواة بسرعة ساعة تصل إلى 3.36 جيجاهرتز، تم تصميم هذه الشريحة خصيصا لتعزيز أداء تقنية Galaxy AI، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يجعل الهاتف ليس مجرد أداة بل مساعدا ذكيا.

وبالمقارنة، يعمل جهاز iPhone 15 Pro Max بواسطة معالج آبل الجديد Apple A17 Pro سداسي النواة، بتردد 3.78 جيجاهرتز، مما يعد بأداء فائق السرعة، سواء كنت تقوم بمهام متعددة، أو تلعب لعبة ذات رسومات مكثفة، فإن الهاتف يتعامل معها بكل سهولة.

Galaxy S24 Ultra

الذاكرة:

وتعد تكوينات الذاكرة سخية في كلا الجهازين، حيث يقدم هاتف Galaxy الرائد، ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، سواء كانت المهام المتعددة أو الألعاب أو أي مهمة كثيفة الاستخدام للموارد، فإن الجهاز يتعامل معها دون عناء.

ولكن لا يرتقي هاتف آيفون لهذا الحد حيث يقدم ذاكرة رام أقل بسعة 8 جيجابايت، ومن ناحية ذاكرة التخزين الداخلية يقدم كلا الهاتفين خيارات تخزين سخية تصل إلى 1 تيرابايت.

iPhone 15 Pro Max

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، يقدم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra قوة تصوير فوتوغرافي مزودة بنظام كاميرا رباعية يتضمن مستشعرا أساسيا مذهلا بدقة 200 ميجابكسل وعدسات بدقة 50 ميجابكسل و10 ميجابكسل و12 ميجابكسل لمختلف إمكانيات التكبيرأو التصغير الواسعة للغاية، ويلتقط المستشعر الرئيسي عالي الدقة تفاصيل دقيقة، مما يجعل صورك تبدو حادة ونابضة بالحياة.

بينما يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بإعداد كاميرا رباعية مع مستشعر أساسي بدقة 48 + 12 + 12 ميجابكسل إلى جانب مستشعر TOF 3D LiDAR، مما يضمن الحصول على صور مفصلة ونابضة بالحياة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وحصل هاتف سامسونج على كاميرا سيلفي بنفس الدقة.

Galaxy S24 Ultra

البطارية:

يعد عمر البطارية أمرا بالغ الأهمية، هاتف Galaxy S24 Ultra ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مما يضمن أداءً طويل الأمد، إلا أن تحسينات برامج الجهاز وتقنية العرض الأكثر كفاءة تساعد في تحقيق التوازن في استهلاك الطاقة، يدعم S24 Ultra الشحن السريع بقدرة 45 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات، مما يسمح لجهازك بشحن أدوات أخرى، مثل سماعات الأذن أو الساعات الذكية.

بينما يوفر هاتف iPhone 15 Pro Max، بطارية أقل حجما بقوة 4441 وات في الساعة، مع دعما للشحن السريع الجديد بقدرة 29 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، هو ما يكفي ليوم من الاستخدام المعتدل.

iPhone 15 Pro Max

نظام التشغيل:

وعلى صعيد البرمجيات، يعمل هاتف سامسونج يعمل هاتف Galaxy S24 Ultra بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة سامسونج الأحدث One UI، المعروفة بتصميمها النظيف وميزاتها سهلة الاستخدام، بينما يعمل هاتف iPhone 15 Pro Max، بنظام التشغيل iOS 17 من آبل، والذي يضمن، بفضل مجموعة كبيرة من الميزات والتحسينات، تجربة مستخدم سلسة.

Galaxy S24 Ultra

ميزات أخرى:

يدعم كلا الهاتفين شبكة الجيل الخامس 5G، ويتمتعان بقدرات SIM مزدوجة، كما أنهما حاصلان على شهادة IP68، مما يجعلهما مقاومين للغبار والماء، كما أنهما يدعمان شريحة eSIM الألكترونية، والشحن اللاسلكي العكسي، مما يزيد من تعدد استخداماتها.

iPhone 15 Pro Max

السعر:



يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 1.199 دولار (أي ما يعادل 36.900 جنيه مصري).هو يقدم المزيد من مواصفات الحماية المتطورة التي يقدرها المستخدمين أكثر، فإذا كنت تبحث عن الأفضل على الإطلاق من حيث تكنولوجيا الكاميرا والشاشة، فقد يكون Galaxy S24 Ultra الذي يبلغ سعره 1299 دولار (أي ما يعادل 40.137 جنيها مصريا) هو الهاتف المناسب لك.

Galaxy S24 Ultra

الخلاصة:



يتم وضع كلا الجهازين في أعلى مستويات السوق، مما يعكس ميزاتهما وقدراتهما المتطورة، يأتي هاتف آبل iPhone 15 Pro Max، بتصميم مبدع وهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومعيار لمقاومة أفضل للماء، وتقنية معرف الوجه، ولكن بالمقارنة يتفوق هاتف سامسونج الجديد Galaxy S24 Ultra، على وحش آبل الرائد من حيث إعداد الكاميرا القوية والبطارية ذات السعة الأكبر، ودعم الشحن السريع، والمكونات الداخلية عالية الأداء، بالإضافة إلى دعم العمل مع القلم الألكتروني، ولكن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو دعمه لميزات الذكاء الاصطناعي بفضل تقنية Galaxy AI، جنبا إلى جنب مع الوعد بتلقي تحديثات أندرويد لمدة 7 سنوات، مما يجعله أكثر من مجرد هاتف، إنها أداة أكثر ذكاء شاملة للإنتاجية والإبداع.