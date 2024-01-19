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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشتري سامسونج جالاكسي S23 ولا Galaxy S24.. مقارنة هتعرفك الفرق

مقارنة بين سامسونج
مقارنة بين سامسونج جالاكسي S23 و Galaxy S24

كان هاتف سامسونج Samsung، الرائد للعام الماضي Galaxy S23، واحدا من أفضل الهواتف  الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد خلال عام 2023، وقد أعلنت عملاقة التقنية الكورية للتو عن خليفته Galaxy S24 مع بعض التغييرات الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوة المعالج بالإضافة إلي سحر مزايا الذكاء الأصطناعي، فيما يلي مقارنة تفصيلية بين جيلي سلسلة الهواتف الذكية المدمجة Galaxy S.

مقارنة بين سامسونج جالاكسي S23 و Galaxy S24

التصميم والشاشة:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 على شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.1 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتبلغ أبعاد الجهاز 146.3 × 70.9 × 7.6 مليميتر ويزن حوالي 168 جرام.

 

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وبالمقارنة حصل هاتف Galaxy S24، على بعض الترقيات حيث حصل على نفس الشاشة ولكن بقياس أكبر قليلا مقاس 6.2 بوصة، وذلك بفضل الحواف الرقيقة ليس هذا فحسب، يوفر الهاتف معدل تحديث متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتز، والذي كان يقتصر على 48 هرتز إلى 120 هرتز على طراز Galaxy S23.

وأخيرا، يحصل هاتف Galaxy S24 أيضا على شاشة أكثر سطوعا، والتي يمكن أن توفر ما يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، الشاشة على كلا الهاتفين الذكيين محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus 2، وتبلغ أبعاد الجهاز 147 × 70.6 × 7.6 مليميتر ويزن حوالي 167 جرام

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy S24، تماما مثل Galaxy S23، بإطار معدني وتصميم زجاجي مسطح، ولكن الطراز الجديد مصنوع من “إطار ألومنيوم” أكثر متانة باستخدام ألومنيوم خفيف الوزن، كلا الهاتفين حاصلان على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

مقارنة بين سامسونج جالاكسي S23 و Galaxy S24

المعالج والذاكرة:

على عكس Galaxy S23، الذي يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، فإن هاتف Galaxy S24 الجديد مدعوم بمعالج سامسونج Exynos 2400 ويقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وبما يصل إلى 256 أو 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، توفر شريحة سامسونج الجديدة العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي في Galaxy S24 مثل ترجمة المكالمات المباشرة ونسخها، وتحرير الصور والفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودائرة البحث، والمزيد، وستتم إضافة بعض هذه الميزات إلى Galaxy S23 عبر تحديث البرنامج القادم.

مقارنة بين سامسونج جالاكسي S23 و Galaxy S24

الكاميرا:

يحتوي كلا الهاتفين على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف مع عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل 3x، حصلت كاميرا الصور الشخصية في هاتف Galaxy S24 على ترقية، والتي تتضمن الآن مستشعرا بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، يوفر الهاتف الجديد S24، المزيد من ميزات الكاميرا المستندة إلى البرامج، ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

مقارنة بين سامسونج جالاكسي S23 و Galaxy S24

البطارية:

هناك اختلاف آخر بين الجهازين وهو البطارية، حيث يحتوي Galaxy S24 على بطارية تبلغ قوتخا 4000 مللي أمبير في الساعة بينما يحتوي Galaxy S23 على بطارية تبلغ 3900 مللي أمبير في الساعة، يدعم كلا الهاتفين الشحن السريع بقوة تصل إلى 45 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.

مقارنة بين سامسونج جالاكسي S23 و Galaxy S24

السعر:

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24، مقابل سعر حوالي 800 دولار (أي ما يعادل 24.700 جنيه مصري) للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، وهو نفس السعر الذي انطلق به هاتف Galaxy S23، بشكل رسمي خلال العام الماضي.

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