عمالقة الأداء والكاميرا.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وشاومي 14 برو

في المشهد المذهل للهواتف الذكية، اتخذت معركة التفوق منعطفا مثيرا للاهتمام مع إصدار شركة سامسونج لهاتفها الرائد الجديد Galaxy S24 Ultra والذي يأتي كأول هاتف أندرويد يدعم تقنية الذكاء الأصطناعي فهو ليس مجرد هاتف عادي؛ بل إنه مثال رائع لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Pro

خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية ستلقي نظرة متعمقة على مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra ومنافسه شاومي Xiaomi 14 Pro، كأحدث الهواتف الرائدة في السوق، حيث سنقارن بين التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، من أجل تقييم الإمكان التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:



يعد التصميم أكثر من مجرد جماليات، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بتصميم مشابه لإصدارات الشركة السابقة، حيث يقدم تصميما أنيقا وبسيطا يتميز بإطار مصنوع من التيتانيوم، تبلغ أبعاده 162.3 × 79 × 8.6 مليميتر ويزن 232 جراما، مما يحقق توازنا دقيقا بين المتانة والراحة، يوفر زجاج Corning Gorilla Glass Armor طبقة حماية أقوي مقاومة للصدمات والخدوش، كما أضافت سامسونج لمسة من التيتانيوم لهيكل الهاتف لمزيد من القوة والمتانة.

من ناحية أخرى، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro بتصميم أنيق بأبعاد 161.4× 75.3× 8.5 مليميتر ووزن 223 جرام، فهو يوفر مظهرا عصريا وأنيقا، مع جودة بناء تشعرك بالفخامة والمتانة، ويضمن التصميم المريح قبضة مريحة، مما يجعله سهل الاستخدام للاستخدام الممتد، يتميز الهاتف بطبقة حماية مصنوعة من زجاج شاومي Xiaomi Longjing Glass.

وحصل كلا الهاتفين على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، مما يعرض جودة تصنيعهم الفائقة، حيث يمكنهم تحمل البقاء تحت الماء لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

Galaxy S24 Ultra

الشاشة:

عندما يتعلق الأمر بالشاشة، يتميز كلا الهاتفين بشاشات رائعة، حصلت شاشة هاتف Galaxy S24 Ultra، على ترقيات جديدة لهذا العام مقارنة بسابقه، زودت سامسونج الهاتف بشاشة مسطحة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.80 بوصة، بدقة QHD+ تبلغ 1440 × 3088 بكسل، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة، وتجربة سلسة عند استخدام القلم الألكتروني.

وبالمقارنة، يأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro بشاشة أصغر قليلا من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة، وتوفر جودة عرض Quad HD+ تبلغ 1440 × 3200 بكسل، وينتج عن ذلك صور واضحة ونابضة بالحياة بشكل لا يصدق، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب.

Xiaomi 14 Pro

المعالج:



يعد المعالج مكون حاسم يحدد الأداء العام للجهاز، يتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3 المصمم خصيصا لسلسلة Galaxy في جميع الدول، وهو وحش ثماني النواة بسرعة ساعة تصل إلى 3.36 جيجاهرتز، تم تصميم هذه الشريحة خصيصا لتعزيز أداء تقنية Galaxy AI، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يجعل الهاتف ليس مجرد أداة بل مساعدا ذكيا.

كما يعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، فهو يعد بمثابة قوة في الأداء ومع سرعة 3.3 جيجاهرتز، فأن الهاتف مجهزا جيدا للتعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسهولة.

Galaxy S24 Ultra

الكاميرا:



تعد قدرات الكاميرا جانبا مهما في الهواتف الذكية الحديثة، ويتألق كل من Galaxy S24 Ultra وXiaomi 14 Pro بأنظمة كاميرا متقدمة للغاية، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بكاميرا خلفية رباعية تضم مستشعرا أساسيا بدقة 200 ميجابكسل وعدسات بدقة 50 ميجابكسل و10 ميجابكسل و12 ميجابكسل لمختلف إمكانيات التكبيرأو التصغير الواسعة للغاية، ويلتقط المستشعر الرئيسي عالي الدقة تفاصيل دقيقة، مما يجعل صورك تبدو حادة ونابضة بالحياة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف Xiaomi 14 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية جميعها مزودة بأجهزة استشعار بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر تنوعا في التصوير الفوتوغرافي، تعتبر فتحة الكاميرا الرئيسية المتغيرة f/1.4-4.0 جديرة بالملاحظة بشكل خاص، مما يسمح بأداء استثنائي في ظروف الإضاءة المختلفة.

Xiaomi 14 Pro

الذاكرة:

تعد تكوينات الذاكرة سخية في كلا الجهازين، حيث يقدم هاتف Galaxy S24 Ultra الرائد، ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، سواء كانت المهام المتعددة أو الألعاب أو أي مهمة كثيفة الاستخدام للموارد، فإن الجهاز يتعامل معها دون عناء.

ويتفوق هاتف شاومي بذاكرة رام أكبر بسعة 12 أو 16 جيجابايت، ومن ناحية ذاكرة التخزين الداخلية يقدم كلا الهاتفين خيارات تخزين سخية تصل إلى 1 تيرابايت.

Galaxy S24 Ultra

البطارية:



يعد عمر البطارية أمرا بالغ الأهمية، هاتف Galaxy S24 Ultra ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مما يضمن أداءً طويل الأمد، إلا أن تحسينات برامج الجهاز وتقنية العرض الأكثر كفاءة تساعد في تحقيق التوازن في استهلاك الطاقة، يدعم S24 Ultra الشحن السريع بقدرة 45 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات، مما يسمح لجهازك بشحن أدوات أخرى، مثل سماعات الأذن أو الساعات الذكية.

من ناحية أخرى، يعمل هاتف Xiaomi 14 Pro ببطارية أصغر قليلا بسعة 4880 مللي أمبير، ويتفوق في الشحن السريع الذي يأتي بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وهذا يضمن أوقات شحن سريعة وعمر بطارية يمكن أن يدوم بسهولة خلال يوم من الاستخدام المكثف.

Xiaomi 14 Pro

السعر:

ومن حيث السعر، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، في الأسواق العالمية بسعر حوالى 1299 دولار(أي ما يعادل 40.137 جنيها مصريا)، على الرغم من تكلفته الباهظة الثمن، فهو يوفر حزمة من المواصفات لا تقارن مع شاشته الفائقة وأداء المعالج القوي والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فبالنسبة لأولئك الذين يقدرون الميزات من الدرجة الأولى، يعد هاتف Galaxy S24 Ultra خيارا ممتازا.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 750 دولار (أي ما يعادل 23.219 جنيها مصريا)، يتفوق هذا الهاتف عن منافسه في إمكانات الكاميرا وجودة العرض والشحن السريع.

الخلاصة، يمثل كلا الهاتفين قمة تكنولوجيا الهواتف الذكية من حيث المكونات الداخلية عالية الأداء، إذ يتمتع كل منهما بنقاط قوة فريدة، مما يضمن حصول المستخدمين على بعض من أفضل ما يقدمه عالم الهاتف المحمول، ولكن أبرز ما يميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، هو دعمه لميزات الذكاء الاصطناعي بفضل تقنية Galaxy AI، جنبا إلى جنب مع الوعد بتلقي تحديثات أندرويد لمدة 7 سنوات، مما يجعله أكثر من مجرد هاتف.