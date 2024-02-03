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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عمالقة الفئة المتوسطة.. مقارنة بين ريلمي 12 برو وأوبو Reno 11 Pro

مقارنة بين ريلمي
مقارنة بين ريلمي Realme 12 Pro و أوبو Reno 11 Pro

يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف ريلمي الجديد Realme 12 Pro وهاتف أوبو المميز Reno 11 Pro.

مقارنة بين ريلمي Realme 12 Pro و أوبو Reno 11 Pro

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذين الجهازين، يغطي جوانب مثل التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكل من هاتف أوبو Reno 11 Pro وهاتف Realme 12 Pro الجديد بالأسواق من ريلمي.

 

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التصميم:

يعرض كل من هاتف أوبو Reno 11 Pro وريلمي Realme 12 Pro، تصميمات حديثة ومتطورة، ولكن مع اختلافات واضحة تلبي تفضيلات المستخدم المختلفة، يوفر هاتف أوبو Reno 11 Pro، تصميما أنيقا وعصريا تبلغ أبعاده 163 × 74.2 × 8.2 مليمتر ويزن حوالي 190 جراما، ويعد تصميمه بمثابة شهادة على تركيز أوبوعلى الجمع بين الأناقة والأداء العملي، مما يوفر إحساسا متميزا وقبضة مريحة.

وبالمقارنة يتميز هاتف Realme 12 Pro، بنفس الوزن تقريبا حيث يبلغ وزنه 190 جراما ولكن بأعاد مختلفة تبلغ 161.5 × 74 × 8.8 مليمتر، فهو يتميز بخلفية مصنوعة من الجلد وإطار من الألومنيوم، مما يمنحه إحساسا عصريا ومتينا.

Reno 11 Pro

الشاشة:

 

تعد الشاشة جانبا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1240 × 2772 بكسل، تعد هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لتجربة وسائط غامرة وألعاب ومهام يومية.

ويوفر هاتف Realme 12 Pro، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومليار لون، تعد هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لتجربة وسائط غامرة وألعاب واضحة ومهام يومية شاقة.

Realme 12 Pro

المعالج والذاكرة:

يعمل كلا الجهازين بواسطة معالجات كوالكوم، يتم تشغيل هاتف أوبو Reno 11 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 3.2 جيجاهرتز، الذي يوفر قوة وأداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.

وبالمقارنة، يعمل هاتف Realme 12 Pro، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 6 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، الذي يوفر قوة وأداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.

Reno 11 Pro

وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، يقدم كلا الطرازين تكوينات مختلفة، حيث يوفر هاتف أوبو Reno 11 Pro، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين، مما يضمن أداءً سلسا وفعالا عبر التطبيقات المختلفة.

بينما يوفر هاتف Realme 12 Pro، ذاكرة وصول عشوائي رام أقل بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين، مما يضمن أداءً سلسا وفعالا عبر التطبيقات المختلفة.

Realme 12 Pro

الكاميرا:

 

إعدادات الكاميرا على كلا الهاتفين جديرة بالملاحظة، يتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، أيضا بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 8 ميجابكسل، تكمله كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

بينما يتمتع هاتف ريلمي Realme 12 Pro، بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 8 ميجابكسل، إلي جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Reno 11 Pro

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية، ويتفوق كلا الجهازين في هذا المجال، تم تجهيز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بطارية بسعة 4700 مللي أمبير، مدعومة بميزة الشحن السريع بقدرة 80 وات، هذا المزيج مناسب تماما للاستخدام المكثف وإعادة الشحن السريع.

بينما يحزم هاتف Realme 12 Pro، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بميزة الشحن السريع بقدرة 67 وات، هذا المزيج مناسب تماما للاستخدام المكثف وإعادة الشحن السريع.

Realme 12 Pro

السعر:


يتوفر هاتف أوبو Reno 11 Pro، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 500 دولار (أي ما يعادل 15.441 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتف ريلمي Realme 12 Pro، مقابل سعر حوالي 315 دولار (أي ما يعادل 9.745 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

على الرغم من سعر هاتف أوبو Reno 11 Pro، الأعلى من منافسه، إلا أنه يوفر حزمة من المواصفات الرائعة ضمن الفئة المتوسطة، مع شاشته الفائقة وأداء المعالج وكاميراته المتطورة.

وبالمقارنة، يقدم هاتف ريلمي Realme 12 Pro مزيجا متوازنا من الأسلوب والأداء وقدرات الكاميرا، مما يجعله منافسا قويا للمستخدمين الذين يقدرون تجربة الهاتف الذكي الشاملة. 
 

Realme 12 Pro
ريلمي Realme 12 Pro أوبو Reno 11 Pro مقارنة مقارنة موبايلات

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