وحوش الفلاجشيب.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra ووان بلس 12

انطلق كل من هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra ووان بلس OnePlus 12، إلى الأسواق خلال الشهر الجاري، يتميز كل منهما بمواصفات قوية، ويعمل كلا الجهازين بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8 Gen 3، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، لذا إن كنت تتساءل أيهما أفضل، سنساعدك في هذه المقارنة على معرفة الفرق بين الهاتفين الرائدين ونقاط البيع الفريدة لكلا منهما.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra و وان بلس OnePlus 12

التصميم :

يأتي هاتف سامسونج الجديد Galaxy S24 Ultra، مزودا بالعديد من ترقيات التصميم مقارنة بسابقه، فهو يأتي مع طبقة حماية للشاشة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Armor، وزجاج Gorilla في الخلف بالإضافة إلى إطار من التيتانيوم وهي ميزة جديدة، يزن هذا الجهاز 232 جراما وأبعاده تبلغ 162.3 × 79 × 8.6 ملميتر، كما يدعم العمل مع قلم S Pen الذي يعد رائعا للإنتاجية، ويأتي هذا الجهاز مزودا بالعديد من خيارات الألوان الرائعة هي أسود، رمادي، بنفسجي، أصفر، أزرق، أخضر، برتقالي.

وبالنسبة إلى OnePlus 12، فهو يأتي مزودا بكاميرا دائرية الشكل، ويتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 للشاشة، وحماية Gorilla Glass في الخلف، وإطار من الألومنيوم، بالنسبة لوزنه يبلغ 220 جراما مما يجعله أخف وزنا من منافسه التابع لسامسونج، يمتاز هذا الهاتف بتصميم شاشة منحنب من كلا الجانبين مقارنة بشاشة مسطحة مع S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra

الشاشة:

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بشاشة متطورة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم الشاشة تقنية HDR10+ وتبلغ درجة سطوعها القصوى 2600 شمعة، وللحماية، تأتي مزود بدرع Corning Gorilla Glass Armor الذي يحميه من التلف في حالة تعرضه للخدش أو السقوط.

وذلك في حين أن هاتف OnePlus 12 يأتي بشاشة منحنية من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.82 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مزودة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 التي تحمي الجهاز من الخدوش والسقوط.

OnePlus 12

الكاميرا:

يتميز إعداد الكاميرا على هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بمستشعرات بدقة 200 + 50 + 10 + 12 ميجابكسل، تتضمن بعض الميزات التي تحتوي عليها مستشعر PDAF متعدد الاتجاهات، وميزة تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي، ومحرك الذكاء الاصطناعي المدرك للكائنات، يتميز في المقدمة بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل يدعم تسجيل فيديو يصل إلى 4K، تدعم الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، يوفر نظام الكاميرا بأكمله عددا كبيرا من ميزات وقدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي التي يأتي بها هذا الجهاز.

وبالمقارنة، يتميز هاتف وان بلس 12 بإعداد كاميرا خلفية بدقة 50+ 64 + 48 ميجابكسل، وتميز هذا الجهاز أيضا بمستشعر كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة، ولتسجيل الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية تسجيل فيديو بدقة 8K بينما تدعم الكاميرات الأمامية تسجيل فيديو بدقة 4K، ويأتي OnePlus 12 مزودا بميزات تحسين كاميرا Hasselblad، تجعل هذه التحسينات هذا الهاتف الذكي يلتقط صورا مثل كاميرا Hasselblad الاحترافية.

Galaxy S24 Ultra

المعالج:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra ووان بلس 12، مزودان بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، بالإضافة إلى معالج رسومسات من نوع Adreno 750 GPU، مما يعني أنهما يقدمان نفس الأداء تقريبا.

يوفر Galaxy S24 Ultra، تكوينات تخزين مختلفة بسعة 256 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و512 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و1 تيرابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وبالمقارنة، يأتي هاتف OnePlus 12 مزودا بتكوينات ذاكرة بسعة 256 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت و24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

OnePlus 12

البرامج:

يتم إطلاق هاتف سامسونج الرائد بنظام Android 14 خارج الصندوق، مع واجهة المستخدم يلي One UI 6.1 التي توفر بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الحصرية لجهاز S24 Ultra، كما يدعم الهاتف الذكي 7 سنوات من تحديث نظام التشغيل على هذا الجهاز.

ومن ناحية أخرى، يأتي هاتف وان بلس مزودا بنظام Android 14 خارج الصندوق أيضا، سيستخدم هذا الجهاز الرئيسي الجديد واجهة الشركة OxygenOS 14 التي تساعد على تحسين تجربة المستخدم، على عكس جهاز سامسونج الرئيسي، يوفر هاتف OnePlus 12 للمستخدمين 4 سنوات من تحديث نظام التشغيل.

S24 Ultra

البطارية :

توفر شركة سامسونج سعة بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير وهي كافية للاستخدام اليومي بشحنة واحدة، ويمكن لهذا الجهاز أن يستمر لساعات من الاستخدام المكثف، أما بالنسبة للشحن السلكي، تزود سامسونج هذا الجهاز بشحن سريع بقدرة 45 وات ليشحن الجهاز من 0 إلى 65% في غصون 30 دقيقة، إلى جانب شحن لاسلكي قياسي بقوة 15 وات وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات.

وبالانتقال إلى OnePlus 12، يأتي هذا الهاتف الرائد بسعة بطارية هائلة تبلغ 5400 مللي أمبير في الساعة، والتي تمنح المستخدمين ما يصل إلى 14 ساعة بشحنة واحدة، وبالحديث عن الشحن، يدعم هذا الجهاز الشحن السريع بقدرة 100 وات والذي ينقل الجهاز من 0 إلى 100% خلال 26 دقيقة فقط، والشحن اللاسلكي على هذا الجهاز هو 45 وات، واللاسلكي 15 وات، مع الشحن اللاسلكي العكسي 10 وات.

OnePlus 12

السعر:

ومن حيث السعر، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، في الأسواق العالمية بسعر حوالى 1299 دولار(أي ما يعادل 40.137 جنيها مصريا)، بينما تبلغ تكلفة OnePlus 12 حوالى 600 دولار (أي ما يعادل 18.538 جنيها مصريا).

الخلاصة، يعمل كلا الجهازين بشكل جيد من حيث التصوير الفوتوغرافي والأداء، كما أنهما يتميزان بقدرات معالجة مماثلة، ولكن يتميز هاتف OnePlus 12 ببطارية أكبر وسرعات الشحن أسرع، فيما يمتاز منافسه Galaxy S24 Ultra من سامسونج، بجودة بناء أكثر صلابة، لأنه يتميز بإطار من التيتانيوم، ويتمتع بدعم تحديثات نظام التشغيل لفترة أطول لمدة سبع سنوات. وبصرف النظر عن هذه العوامل، فإن اختيار معظم المشترين سوف يتلخص في التفضيلات الشخصية.