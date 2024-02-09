تشتري أوبو Find N3 أم فيفو X Fold 2.. مقارنة توضح الفرق

يشهد عالم الهواتف الذكية القابلة للطي ثورة، حيث يدفع كل إصدار جديد حدود الابتكار والتصميم، من أحدث الأجهزة في هذا القطاع هما: فيفو Vivo X Fold 2، وأوبو Oppo Find N3، ويعد كلا الهاتفين بمثابة شهادة على التقدم التكنولوجي ومستقبل الأجهزة المحمولة.

مقارنة بين فيفو Vivo X Fold 2 وأوبو Oppo Find N3

سوف تتعمق هذه المقالة في مقارنة تفصيلية بين فيفو Vivo X Fold 2، وأوبو Oppo Find N3، وتفحص التصميم والعرض والأداء والبرامج والاتصال والكاميرا والبطارية والميزات الإضافية، لمعرفة أي منهم سيصبح البطل الحقيقي القابل للطي؟.

التصميم :

لا يقتصر تصميم الهاتفين على الجماليات فحسب، بل إنهما شهادة على براعة التصميم الهندسية، يتميز هاتف أوبو Find N3 بأبعاد تبلغ 153.4 × 143.1 × 5.8 مليميتر، ويبلغ وزنه 239 جراما، فهو يحافظ على التوازن بين البناء القوي والمظهر الأنيق، مما يجعله واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي في السوق، ويعد تصميمه بمثابة شهادة على التزام أوبو بالجمع بين الجماليات والوظائف

وفي المقابل، فإن هاتف فيفو Vivo X Fold 2، على الرغم من أنه أثقل قليلا بوزن 279 جراما، إلا أنه يوفر بصمة مماثلة بأبعاده 161.3 × 143.4 × 6 مليميتر، قد أولت فيفو اهتماما دقيقا بتصميم المفصلة، ​​مما يضمن المتانة وتجربة طي سلسة، مما يجعل إحساس حمل باليد منه جهازا ترغب في طيه وفتحه باستمرار.

أوبو Find N3

الشاشة:

يمكن القول إن الشاشة هي الجانب الأكثر أهمية في الجهاز القابل للطي، يأتي هاتف أوبو Find N3 مزودا بشاشة داخلية من نوع AMOLED ، بجودة عرض Quad HD+ قابلة للطي بقياس 7.82 بوصة، توفر دقة تبلغ 2268 × 2440 بكسل، تساهم كثافة البكسلات في توفير صورا حادة ومفصلة، وتوفر كلا الشاشتين إعادة إنتاج ألوان وزوايا مشاهدة ممتازة، قد تجذب المزيد من المستخدمين الذين يعطون الأولوية لحجم الشاشة.

ويوفر هاتف فيفو Vivo X Fold 2، شاشة من نوع OLED قابلة للطي مقاس 8.03 بوصة، بدقة Quad HD + تبلغ 1916 × 2160 بكسل، مما يضمن ذلك حصول المستخدمين على مشهد بصري بألوان نابضة بالحياة وألوان سوداء عميقة وتفاصيل واضحة.

Vivo X Fold 2

المعالج:

عندما يتعلق الأمر بالأداء، فإن كلا الجهازين لا يعانيان من أي تباطؤ، حيث يعمل كلاهما بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، ثماني النواة بسرعة 3.36 جيجا هرتز، يعدك ويقدم أداءً عالي المستوى.

ويوفر هاتف أوبو Find N3، تكوينات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ومساحة تخزين هائلة تصل إلى 1 تيرابايت، وهذا يجعله وحشا لتعدد المهام والألعاب وأي مهام كثيفة الاستخدام للموارد.

وبالمقارنة، يوفر هاتف فيفو Vivo X Fold 2، ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وسعة تخزين أقل تبلغ 512 جيجابايت، يوفر قوة نارية أكثر من كافية للمستخدم العادي.

أوبو Find N3

الكاميرا:

في قسم الكاميرا، يقدم كلا الجهازين إعدادات رائعة. يتميز هاتف فيفو القابل للطي Vivo X Fold 2 بإعداد كاميرا ثلاثية بمستشعرات بدقة 50 + 12 + 12 ميجابكسل، وتعد الكاميرات الأمامية المزدوجة بدقة 16 ميجابكسل لمسة فريدة من نوعها، ومن المحتمل أن توفر مزيدا من العمق والوضوح في صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وبالمقارنة، يأتي منافسه أوبو Find N3 أيضا مزودا بإعداد كاميرا ثلاثية، ولكن بتكوين مختلف بدقة 48 + 64 + 48 ميجابكسل، وهذا يشير إلى التركيز على التصوير الفوتوغرافي عالي الدقة، وبالنسبة لصور السيلفي، فهو يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا إضافية بدقة 32 ميجابكسل، مما يمنحه ميزة في جودة صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Vivo X Fold 2

البطارية والشحن:

يعد عمر البطارية وقدرات الشحن أمرا بالغ الأهمية في عالم اليوم، يضم كلا الجهازين بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استمرارهما طوال يوم من الاستخدام المعتدل إلى المكثف.

ويوفر أوبو Find N3 شحنا سريعا بقدرة 67 واطا، مما يضمن شحن الهاتف بسرعة إلى 100%، ومع ذلك، يسرق Vivo X Fold 2 الأضواء بفضل قدرته على الشحن السريع بقدرة 120 وات، مما يعد بشحن كامل في وقت قياسي مما يقلل من وقت التوقف عن العمل.

Vivo X Fold 2

السعر:

يمثل كلا الجهازين قمة التكنولوجيا الحالية القابلة للطي، حيث يقدمان أداءً ممتازا وتصميمات لا تشوبها شائبة ومجموعة من الميزات التي تجعلهما متميزين، قد يجذب هاتف أوبو Find N3 الذي يبلغ سعره حوالي 1540 دولار أمريكي (أي ما يعادل 47.590 جنيها مصريا)، المستخدمين الذين يعطون الأولوية للتخزين وإعداد الكاميرا متعدد الاستخدامات.

ويجد المستخدمين الذين يقدرون ميزات الإنتاجية، هاتف فيفو Vivo X Fold 2، الذي يبلغ سعره حوالي 1450 دولار (أي ما يعادل 44.800 جنيها مصريا)، أفضل وذلك نظرا لإمكانية الشحن الخارق السريع والكاميرات الأمامية المزدوجة ونظام التشغيل الفريد.