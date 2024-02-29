مقارنة هتصدمك.. المنافسة تشتعل بين هونر Magic6 Pro وسامسونج Galaxy S24 Ultra

في عالم الهواتف الذكية دائم التطور، غالبا ما يواجه المستخدمون المميزون عددا كبيرا من الخيارات المتميزة، من بين هذه الأجهزة ظهر هاتف هونر Magic 6 Pro، كجهاز جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومنافس لأقوى وأحدث هواتف أندرويد من سامسونج Galaxy S24 Ultra، حيث تعد هذه الأجهزة ليست مجرد هواتف إنها هي شهادة على البراعة التكنولوجية لمصنعيها.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وهونر Magic 6 Pro

خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية ستلقي نظرة متعمقة على الهاتفين الرائدين سامسونج Galaxy S24 Ultra وهونر Magic 6 Pro، باعتبارهما من أحدث وأقوي هواتف أندرويد الرائدة في السوق حاليا، حيث سنقارن بين التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، لتوضيح جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

التصميم:

تصميم الهاتف الذكي هو أكثر من مجرد مظهره، يتعلق الأمر بما يشعر به الجهاز في يدك ومتانته وقدرته على تحمل الظروف القاسية اليومية، يواصل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra إرث الشركة المتمثل في التصميم المتطور والعملي، فهو يتميز بتصميم أنيق مسطح الشكل مع إطار مصنوع من تيتانيوم، تبلغ أبعاده 162.3 × 79 × 8.6 ملميتر ووزن 233 جراما، فهو يحقق توازنا بين الشعور الكبير والحفاظ على الراحة المريحة.

وفي المقابل، يقدم هاتف هونر Magic 6 Pro نهجا مختلفا في التصميم، بأبعاد تبلغ 162.5× 75.8 × 8.9 ملم ووزن 229 جراما، فهو أخف قليلا من منافسه، كما أنه يتميز بلمسة من الحداثة والأناقة فهو يتميز بلوحة خلفية تضم جزيرة كاميرا دائرية الشكل، مع جودة بناء تشعرك بالقوة في متناول اليد بفضل إطار مصنوع من الألمنيوم وظهر زجاجي أو ظهر بوليمر سيليكون.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، والذي يمكنهما من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

Galaxy S24 Ultra

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بشاشة مسطحة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة، توفر دقة 1440 × 3120 بكسل، تتألق خبرة سامسونج في تكنولوجيا العرض من خلال الألوان النابضة بالحياة، والأسود العميق، ونسب التباين الممتازة، فسواء كنت تتصفح الويب، أو تبث المحتوى، أو تنغمس في الألعاب، فإن شاشة Galaxy S24 Ultra تعدك بتجربة غامرة.

وبالمقارنة، يتميز جهاز هونر Magic 6 Pro، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة 1280 × 2800 بكسل، تعتبر هذه الشاشة الكبيرة مفيدة بشكل خاص لاستهلاك الوسائط والألعاب، حيث توفر صورا واضحة وحيوية.

Magic 6 Pro

تدعم كلتا الشاشان معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، فيما تتميز شاشة Galaxy S24 Ultra، بدعم العمل مع القلم الالكتروني Stylus ومعدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة، بينما تتفوق شاشة هاتف هونر Magic 6 Pro، بسطوع أعلى يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع.

وتأتي كلا الشاشتان مع طبقة حماية مميزة، إذ يوفر زجاج Gorilla Glass Armor، الموجود بهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، حماية أقوي 4 مرات مقارنة بالإصدارات السابقة، بينما يمتاز زجاج الحماية NanoCrystal Shield في هاتف هونر Magic 6 Pro، بمقاومة أكبر 10 مرات لحماية الشاشة من الخدوش.

Galaxy S24 Ultra

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بإعداد كاميرا خلفية رباعية العدسات متعددة الاستخدامات: مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل للحصول على صور عالية الدقة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل للحصول على لقطات أوسع، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل للحصول على وضوح أكبر، والرابعة عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري والتقريب الرقمي بمعدل 100 مرة، فيما تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل ببراعة في التقاط صور سيلفي مفصلة وتسهيل مكالمات الفيديو الواضحة.

Galaxy S24 Ultra

وبالمقارنة، يمتاز هاتف هونر Magic 6 Pro، بقدرات كاميرا خاصة به، يضم نظام كاميرا خلفية ثلاثية العدسات مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 180 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر نطاقا واسعا من إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية المزدوجة، الذي يضم مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر TOF 3D، مثيرا للإعجاب بشكل خاص لعشاق الصور الشخصية، مع ميزات تلبي مختلف أنماط وتفضيلات التصوير الفوتوغرافي.

Magic 6 Pro

كلا الهاتفين يوفران إعدادات كاميرا عالية الجودة، ولكن يتفوق هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، في هذا القسم بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي التي توفرها الشركة لأدوات تحرير الصور من بينها ميزة اقتراحات التعديل و ميزة التحرير التوليدي.

المعالج والذاكرة:

يعد المعالج مكون حاسم يحدد الأداء العام للجهاز، يعمل كلا الهاتفين بإصدارات مختلفة من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، حيث يتم تشغيل هاتف Galaxy S24 Ultra، بمعالج ثماني النواة مخصص لهواتف سامسونج جلاكسي تم تصميمه خصيصا لتعزيز أداء تقنية Galaxy AI، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كلا المعالجان رائعان وقادران على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام المتعددة أو الألعاب بسرعة وبسهولة دون عناء.

Magic 6 Pro

تعد ذاكرة الوصول العشوائي رام التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت في هاتف Galaxy S24 Ultra كافية لتلبية معظم احتياجات المهام المتعددة بما في ذلك مزايا الذكاء الاصطناعي مما يضمن التشغيل السلس للجهاز، وتوفر خيارات التخزين التي تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مساحة واسعة للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات.

وبالمقارنة، يوفر هاتف هونر Magic 6 Pro، خيارات ذاكرة وصول عشوائي أكثر سخاء تصل إلى 16 جيجابايت وخيارات تخزين واسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وبالنسبة للمستخدمين المتميزين الذين يطلبون أداء عالا لمهام مثل تحرير الفيديو والألعاب ثلاثية الأبعاد والمهام المتعددة الثقيلة، يعد Magic 6 Pro خيارا مثاليا.

Galaxy S24 Ultra

نظام التشغيل:

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 14، ولكن بواجهة مستخدم مختلفة، يعمل هاتف Galaxy S24 Ultra بواجهة المستخدم One UI من سامسونج، فيما يعمل هاتف هونر بواجهة المستخدم MagicOS 8.

تدعم واجهتي النظام مزايا الذكاء الاصطناعي، من بينها تتمتع واجهة سامسونج بدعما للمساعد الذكي Galaxy AI الجديد، الذي يوفر مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدام Galaxy S24 Ultra، ومنها مزايا تحرير الصور والترجمة وغيرها المزيد.

وبالمقارنة، تحتوي واجهة النظام بهاتف هونر Magic 6 Pro، على عدة مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة Magic Portal لتحديد نص أو صورة لإرسالها مباشرة إلى واحد من التطبيقات، والمساعد الذكي MagicLM الذي يمكنه الإجابة عن الاستفسارات العامة التي يطرحه المستخدم.

Magic 6 Pro

البطارية:

يعد عمر بطارية الهاتف الذكي أمرا بالغ الأهمية، يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن العكسي بقدرة 4.5 وات، يوفر هذا المزيج توازنا بين طول العمر والراحة، مما يضمن قدرة الجهاز على مواكبة متطلبات الاستخدام اليومي.

ومع ذلك، فإن جهاز Magic 6 Pro يرتقي بأداء البطارية خطوة أخرى إلى الأمام من خلال بطارية بسعة 5600 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 80 وات وشحن لاسلكي سريع بقدرة 66 وات، وشحن عكسي بقدرة 5 وات، وهذا يجعل هاتف Magic 6 Pro خيارا متميزا للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لعمر البطارية وقدرات الشحن السريع.

Galaxy S24 Ultra

السعر:

يقدم كل من سامسونج Galaxy S24 Ultra، الذي يبدأ سعره من 1300 دولار (أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصري)، مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، فهو خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يقدرون مزيجا متوازنا من الأداء والتصميم والمتانة ومزايا أكثر ذكاء مدعومة بتقنية الذكاء الصناعي المتطورة.

وبالمقارنة تم تصميم هاتف هونر Magic 6 Pro، الذي يبلغ سعره 1100 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 43 ألف جنيه مصري)، بشاشة فائقة الدقة ونظام الكاميرا متطور وعمر بطارية قوي، فهو جهازا مثاليا بالنسبة لأولئك الذين يمنحون الأولوية لاستهلاك الوسائط والتصوير الفوتوغرافي وأداء البطارية، وهو أيضا مزود بتقنيات خاصة قائمة على الذكاء الصناعي أيضا.