فيفو تسحق سامسونج.. مقارنة بين Galaxy Z Fold 5 وVivo X Fold 3

اشتد الصراع في سوق الهواتف القابلة للطي مع ظهور العديد من الإصدارات المنافسة لشركة سامسونج صاحبة البادرة الاولى في هذا القطاع والرائدة المتخصصة بهواتف ذات شاشات مرنة يمكن طيها بطرق مختلفة، لتجمع في بعض الأحيان بين تصميم وإمكانات الجهاز للوحي في شكل هاتف ذكي.

مقارنة بين سامسونج Galaxy Z Fold 5 وفيفو Vivo X Fold 3

خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية بين أحدث الهواتف القابلة للطي، وهم فيفو Vivo X Fold 3 و سامسونج Galaxy Z Fold 5، باعتبارهما من أقوي المنافسين في السوق حاليا، حيث سنقارن بين التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، لتوضيح جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

التصميم:

يعد هاتف Galaxy Z Fold 5، الذي تبلغ أبعاده 154.9 × 129.9 × 6.1 ملميتر ويزن 253 جراما، أحدث الهواتف القابلة للطي من سامسونج، فهو يتميز بتصميم عبارة عن مزيج متناغم من الأناقة والمتانة والابتكار، وتضمن المفصلة، وهي نتاج هندسة دقيقة يمنحك انتقالا سلسا بين أوضاع الهاتف والكمبيوتر اللوحي، مما يجعلها جهازا متعدد الاستخدامات للعمل واللعب، كم أنه يدعم العمل مع القلم الألكتروني S pen لزيادة الإنتاجية، يأتي بإطار من الألومنيوم المدرع لمقاومة أكثر قوة ضد السقوط والخدش.

وبينما تقدم شركة فيفو الصينية، الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي تحت اسم Vivo X Fold 3، فهو يتميز بتصميم أنيق مع جزيرة كاميرا دائرية الشكل، تبلغ أبعاده 160 × 142.7 × 4.7 ملميتر ويزن 219 جراما، فهو يتميز أرق وأخف من منافسه، ويتميز هذا الهاتف بمفصلة خفيفة الوزن مصنوعة من ألياف الكربون فائق المتانة، كما أنه أول هاتف حاصل بشهادة سويسرية لمقاومة السقوط من فئة الخمس نجوم من SGS بفضل زجاج الحماية المدرع.

ويمتاز الطرازين بدعما لمعيار IPX8 مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، والذي يمكنهما من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

Vivo X Fold 3

الشاشة:





تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة داخلية وخارجية من نوع Dynamic AMOLED 2X، بجودة عرض Full HD +، تدعم كلاهما معدل تحديث تكيفي يبلغ 120 هرتز، ويبلغ حجم الشاشة التي يمكن طيها حوالي 7.6 بوصة، بينما تأتي الشاشة الغلاف بقياس 6.2 بوصة، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2، وتعد هذه اللوحات بإنتاج ألوان نابضة بالحياة وألوان سوداء عميقة وتوفير الطاقة، وتضمن متعة بصرية مذهلة، مما يجعل جميع ما يحدث عليها سلسا وسريع الاستجابة.

وبالمقارنة يتميز هاتف فيفو Vivo X Fold 3، بشاشة مرنة قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED، بقياس 8.03 بوصة بدقة 2200 × 2480 بكسل وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع تبلغ 4500 شمعة، إلى جانب شاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 6.53 بوصة بدقة 1172 × 2748 بكسل، وتدعم معدل تحديث LTPO يبلغ 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 4500 شمعة.

Galaxy Z Fold 5

المعالج والذاكرة:

يقدم كلا الهاتفين أداء عالي المستوى في جميع المهام، بفضل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، وسواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو تعدد المهام أو تشغيل التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد، فإنهما قادران على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام المتعددة بسرعة وبسهولة دون عناء.

تعد ذاكرة الوصول العشوائي رام التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت في هاتف Galaxy Z Fold 5 كافية لتلبية معظم احتياجات المهام المتعددة مما يضمن التشغيل السلس للجهاز، وتوفر خيارات التخزين التي تبلغ 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مساحة واسعة للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات.

وبالمقارنة، يوفر هاتف فيفو Vivo X Fold 3، خيارات ذاكرة وصول عشوائي أكثر سخاء تصل إلى 16 جيجابايت وخيارات تخزين واسعة تصل إلى 1 تيرابايت، جميعها كافية لتلبية جميع متطلبات المستخدمين المتميزين الذين يطلبون أداء عالي لمهام تحرير الفيديو والألعاب ثلاثية الأبعاد والمهام المتعددة الثقيلة.

Vivo X Fold 3

الكاميرا:

زودت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 5 بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 50 + 10 + 12 ميجابكسل، فسواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أو صورا شخصية أو لقطات مقربة، يضمن لك هذا الإعداد صورا مفصلة ونابضة بالحياة، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية، بدقة 4 ميجابكسل (بالشاشة الداخلية) وبدقة 10 ميجابكسل (بشاشة الغلاف)، بصور شخصية واضحة ومكالمات فيديو عالي الدقة.

وبالمقارنة، يتمتع هاتف فيفو Vivo X Fold 3، بكاميرا خلفية ثلاثية أيضا بإعدادات منافسة، بدقة 50 + 50 + 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لكلا من الشاشة الداخلية والخارجية، مما يعد بصور شخصية عالية الدقة والوضوح، ويتميز هذا الهاتف بشريحة التصوير V3 للحصول على براعة تصوير استثنائية.

Galaxy Z Fold 5

البطارية:

يحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة، وتعد بالعمل طوال اليوم، وبفضل الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يضمن لك العودة إلى العمل سريعا حتى في حالة نفاد الطاقة.

بينما يتفوق هاتف فيفو Vivo X Fold 3، في هذا القطاع حيث يقدم بطارية أكبر بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي بقدرة 5 وات، مما يضمن بقاء الجهاز قيد التشغيل أطول فترة ممكنة وإعادة شحنه بسرعة أيضا.

Vivo X Fold 3

السعر:



يقدم كل من سامسونج Galaxy Z Fold 5، الذي يبدأ سعره في مصر من 66.900 جنيه مصري، مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، فهو خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يقدم إمكانات الأجهزة اللوحي بشاشة يمكن طيها واستخدامها كـ هاتف ذكي تقليدي، مع مزيجا من الأداء والتصميم والمتانة ودعم القلم الالكتروني.

وبالمقارنة، تم تصميم هاتف فيفو Vivo X Fold 3، الذي يبلغ سعره في السوق الصينية حوالي 970 دولار (أي ما يعادل 46.390 جنيه مصري)، بشاشة فائقة الدقة والسطوع ونظام الكاميرا متطور وعمر بطارية قوي وشحن فائق السرعة، فهو جهازا مثاليا بالنسبة لأولئك الذين يمنحون الأولوية لاستهلاك الوسائط والتصوير الفوتوغرافي وأداء البطارية، وهو أيضا مزود بتقنيات خاصة قائمة على الذكاء الصناعي.