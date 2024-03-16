مقارنة الملوك.. تشتري أوبو Find X7 Ultra أم هونر Magic 6 Pro

يشهد عالم الهواتف الذكية ثورة جديدة، حيث يدفع كل هاتف جديد حدود الابتكار والتصميم، من أحدث الأجهزة في هذا القطاع هما: أوبو Find X7 Ultra، هونر Magic 6 Pro، ويعد كلا الهاتفين بمثابة شهادة على الأجهزة المستقبلية القادمة والبراعة التكنولوجية لمصنعيها.



مقارنة بين أوبو Find X7 Ultra وهونر Magic 6 Pro

وفي هذا السياق، سنوضح لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين هاتفين ذكيين متطورين وهم أوبو Find X7 Ultra وهونر Magic 6 Pro، وهما هاتفان ذكيان أحدثا ضجة في سوق الهواتف الذكية مؤخرا، سنستكشف فيها الجوانب المختلفة لهذه الأجهزة بما في ذلك التصميم والعرض والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يوفر نظرة عامة شاملة على ما يقدمه كل جهاز.

التصميم:

لا يقتصر تصميم الهاتفين على الجماليات فحسب، بل إنهما شهادة على براعة التصميم الهندسية، يتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 164.3 × 76.2 × 9.5 مليميتر ووزنه 221 جراما، كما أنه يتميز بواجهة أمامية وخلفية زجاجية مع إطار من الألومنيوم، مما يمنحك إحساسا بالأناقة العصرية، مع جودة بناء توازن بين المتانة والجماليات.

وفي المقابل، يقدم هاتف هونر Magic 6 Pro نهجا مبتكرا في التصميم، بأبعاد تبلغ 162.5× 75.8 × 8.9 ملم ووزن 229 جراما، فهو أثقلا قليلا من منافسه، كما أنه يتميز بلمسة من الحداثة والأناقة فهو يتميز بلوحة خلفية تضم جزيرة كاميرا دائرية الشكل، مع جودة بناء تشعرك بالقوة في متناول اليد بفضل إطار مصنوع من الألومنيوم وظهر زجاجي أو ظهر بوليمر سيليكون.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، والذي يمكنهما من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

Find X7 Ultra

الشاشة:

يمكن القول إن الشاشة هي الجانب الأكثر أهمية في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، توفر دقة عرض Quad HD+، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، مما يضمن مرئيات واضحة وحيوية، وتعد شاشة عالية الدقة هذه بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

وبالمقارنة، يتميز جهاز هونر Magic 6 Pro، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة 1280 × 2800 بكسل، تعتبر هذه الشاشة الكبيرة مفيدة بشكل خاص لاستهلاك الوسائط والألعاب، حيث توفر صورا واضحة وحيوية.

تدعم كلتا الشاشان معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 4500 شمعة في هاتف أوبو ويأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2، ويتفوق هاتف هونر بسطوع أعلى يصل إلى5000 شمعة، وطبقة حماية أقوي 10 أضعاف من زجاج Jurhino glass.

Magic 6 Pro

المعالج:

تحت الغطاء، يتم تشغيل هذين الجهازين بواسطة أحدث معالجات كوالكوم في السوق، وهو Snapdragon 8 Gen 3، مما يجعلهم يقدمان نفس الأداء العالي وكفاءة فائقة السرعة للتعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسرعة وبسهولة دون عناء.

ومن ناحية أخرى، يأتي كل من أوبو Find X7 Ultra، وهونر Magic 6 Pro، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وخيارات تخزين مماثلة بسعة 256 أو 512 جيجابايت، بينما يقدم هاتف هونر خيار تخزين إضافي أكثر سخاء بسعة 1 تيرابايت.

كلا الهاتفين قادران على التعامل مع المهام اليومية والألعاب بسهولة، وهم يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G وإمكانيات SIM المزدوجة وأحدث خيارات الاتصال مثل شبكة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.3، ويعملا كلاهما بنظام التشغيل أندرويد 14، مع واجهة نظام مختلفة.

Find X7 Ultra

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، يتمتع هاتف أوبو Find X7 Ultra بكاميرا رباعية متعددة الاستخدامات، تضم عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.8x، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 6x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، توفر كل عدسة تصويرا عالي الدقة ومجموعة من الميزات لسيناريوهات التصوير المختلفة.

وبالمقارنة، يمتاز هاتف هونر Magic 6 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 180 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر نطاقا واسعا من إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية المزدوجة، الذي يضم مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر TOF 3D، مثيرا للإعجاب بشكل خاص لعشاق الصور الشخصية، مع ميزات تلبي مختلف أنماط وتفضيلات التصوير الفوتوغرافي.

Magic 6 Pro

البطارية:



يعد عمر البطارية عاملا حاسما آخر في اختيار الهاتف الذكي، ويأتي هاتف أوبو Find X7 Ultra مزودا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بإمكانيات الشحن السريع بقدرة 100 وات، والتي يمكنها شحن البطارية بالكامل في غصون 26 دقيقة فقط، مما يضمن أن الهاتف يمكن أن يستمر طوال يوم من الاستخدام المكثف ويمكن إعادة شحنه بسرعة عند الحاجة.

وبالمقارنة، يتفوق هاتف هونر ببطارية أكبر بسعة 5600 مللي أمبير، ولكن بشحن سريع أقل من منافسه بقوة 80 وات وشحن لاسلكي سريع بقدرة 66 وات، ولكنه ما زال يضمن أوقات شحن سريعة وعمر بطارية يدوم وقتا أطول خلال مع الاستخدام المكثف.

Find X7 Ultra

السعر:



ومن حيث السعر، يتوفر هاتف أوبو Find X7 Ultra، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 845 دولار (أي ما يعادل 40.371 جنيها مصريا) للنسخة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت، على الرغم من تسعيره في الفئة المتميزة، فهو يوفر حزمة من المواصفات الرائدة أكثر توازنا مع شاشته الفائقة وأداء المعالج الجبار وإعداد الكاميرا المتطور.

فيما يبلغ سعر هاتف هونر Magic 6 Pro، حوالي (أي ما يعادل 66.850 ألف جنيه مصري)، وهو يتميز بشاشة فائقة الدقة ونظام الكاميرا متطور وعمر بطارية قوي، مزود بتقنيات خاصة قائمة على الذكاء الصناعي.

ويمثل كلا الهاتفين قمة تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث يتمتع كل منهما بنقاط قوة فريدة، مما يضمن حصول المستخدمين على بعض من أفضل ما يقدمه عالم الهاتف المحمول.

