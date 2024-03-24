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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانات ممتاز بسعر رخيص.. مقارنة بين ريلمي 11 و Realme 12

Realme 11
Realme 11

تألقت شركة ريلمي مؤخرا، مع الإعلان عن أحدث إصداراتها المرقمة Realme 12، والتي تضمنت مجموعة من الهواتف المميزة مزودة بميزات متقدمة ومواصفات عالية الجودة، ولكن فيما تختلف هواتف ريلمي الجديد عن طرازاتها السابقة.

مقارنة بين ريلمي 11 و Realme 12

وفي هذا السياق، سنوضح لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين أبرز هواتف ريلمي Realme 12 و Realme 11، سنتعمق فيها في الجوانب المختلفة لكلا الهاتفين مثل التصميم والعرض والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، لمعرفة الفرق بين مواصفات كلا الهاتفين مما يوفر نظرة عامة شاملة على ما يقدمه كل جهاز.

 

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التصميم:

نقطة الاتصال الأولى لتفاعل المستخدم مع أي هاتف ذكي هي تصميمه وبنائه، يتميز كل من ريلمي 11 وRealme 12، بلغة تصميم متشابه تقريبا مع جزيرة كاميرا خلفية دائرية الشكل، ولكنها في هاتف ريلمي 11 تقع على يسار الهاتف، مقارنة بـ Realme 12 والذي يتميز بحلقة دائرية في منتصف اللوحة الخلفية.

وتعد أبرز اختلافات التصميم هو الأبعاد، يأتي هاتف Realme 12، بتصميم مقاوم للغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، تبلغ أبعاده 165.6 × 76.1 × 7.7 مليميتر ووزن 188 جراما، ويتوفر هذا الهاتف في لونين هما الأخضر والأرجواني.

وبالمقارنة يتميز هاتف ريلمي 11، بتصميم أثقل قليلا يبلغ وزنه حوالي 190 جراما، وتبلغ أبعاده 165.7 × 76 × 8.1 مليمتر، ويتمتع بإطار مصنوع من الألومنيوم، في لونين الأسود والذهبي.

Realme 11

الشاشة:

تعد الشاشة جانبا مهما لأي هاتف ذكي، يتميز كلا الهاتفين بشاشات مماثلة من نوع IPS LCD، بقياس 6.72 بوصة، ذات معدلات تحديث عالي يبلغ 120 هرتز، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، ولكن يكمن الاختلاف في نسبة السطوع، حيث تبلغ ذروتها في هاتف Realme 12 إلى 950 شمعة بينما تقل في سابقه إلى 680 شمعة في المتر المربع.

Realme 12

المعالج والذاكرة:

تحت الغطاء، يحتوي كلا الجهازين على معالجات عالية الأداء، يتم تشغيل الهاتفين بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، زهو يوفر أداءً جيد، وقادر على التعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسهولة.

وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، يقدم كلا الطرازين تكوينات مختلفة، حيث يوفر هاتف Realme 12، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8  جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مما يلبي احتياجات المستخدمين واللاعبين الأكثر تطلبا.

بينما يوفر هاتف ريلمي11، ذاكرة وصول عشوائي رام أكبر بسعة 8 جيجابايت وذاكرة بسعة 12 أو 256 جيجابايت، مما يضمن أداءً سلسا وفعالا عبر التطبيقات المختلفة، يدعم كلا الطرازين إمكانات شبكة الجيل الخامس 5G وبطاقة SIM مزدوجة.

Realme 11

الكاميرا:

فيما يتعلق بقسم الكاميرا، يتمتع كلا الهاتفين بنفس العدسات تقريبا، حيث زودتهم ريلمي بنظام كاميرا مزدوج متعدد الاستخدامات مزود بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل متصل بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مما يوفر إعدادات تصوير جيدة ضمن هذه الفئة السعرية.

وبالنسبة لصور السيلفي، يتفوق هاتف ريلمي 11 بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، على إصدار Realme 12 الذي يأتي بعدسة تبلغ دقتها 8 ميجابكسل.

Realme 12

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية للهواتف الذكية الحديثة، تم تجهيز كلا الهاتفين بنفس البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ولكن يأتي كلا منهما بسرعة شحن مختلفة، حيث يدعم هاتف Realme 12، الشحن السريع بقدرة 45 وات، بينما يمتاز هاتف ريلمي 11 بشحن سريع بقوة 67 وات، والذي يمكنه شحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 19 دقيقة فقط، مما يضمن إعادة شحن الجهاز في وقت أسرع.

Realme 11

السعر:

يبلغ سعر هاتف ريلمي Realme 12، في الأسواق العالمية حوالي 205 دولار (أي ما يعادل 9.540 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتف ريلمي 11 المتاح حاليا للبيع في مصر مقابل سعر 9850 جنيها مصريا.

يوفر كلا الهاتفين مواصفات متشابهة تقريبا، حيث تقدم هذه التشكيلة إمكانات مثالية تلبي تفضيلات واحتياجات المستخدمين المختلفة، من حيث الأداء والكاميرا وعمر البطارية طويل، وهي ميزات جيدة في هذه الفئة السعرية.

Realme 12
ريلمي Realme 12 ريلمي 11 مقارنة مقارنة موبايلات

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