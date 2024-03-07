قاهر الآيفون.. ميزات هتخليك تشتري هونر Magic 6 Pro بدون تفكير

يتمتع هاتف هونر الجديد Magic 6 Pro، بالعديد من المواصفات والميزات المبتكرة أفضل من الهواتف الرائدة الموجودة بالسوق حاليا، فهو يوفر تجربة أندرويد قوية في تصميم فاخر، بفضل شاشته المشرقة، والبطاريات البطيئة الاستنزاف، والكاميرات الممتازة، والمعالج السريع، والأدوات المبتكرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يعد Magic 6 Pro أحد أفضل هواتف أندرويد الرائدة لعام 2024.

لذلك، سنستعرض لك خلال السطور التالية أفضل ميزات هونر Magic 6 Pro التي قد تجعلك ترغب في اقتنائه.

ميزات موبايل هونر Magic 6 Pro

- تصميم مستوحى من الفخامة:

يتميز هاتف Magic 6 Pro، بتصميم فخم مستوحي من المجوهرات والساعات الكلاسيكية، حيث تحتوي اللوحة الخلفية المصنوعة الجلد النباتي، على نتوء كاميرا ملفت للنظر يتميز بحواف لامعة وزاوية ومصقولة تشبه المجوهرات، ولا يتعلق الأمر بالمظهر فحسب، فقد تم تصميمه ليدوم طويلا، حيث زودته هونر بطبقة زجاجية متينة فوق الشاشة تمتاز بتصنيف مضاد للسقوط أقوى 10 أضعاف لتعزيز المتانة، كما أنه مقاوما للماء والغبار وفقا لمعيار IP68، مما يمكنه من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

Magic 6 Pro

- واجهة نظام تدعم الذكاء الاصطناعي:

يعمل هاتف Magic 6 Pro، بواجهة هونر المتطورة MagicOS 8.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وهي واجهة التشغيل الأولى من نوعها في العالم القائمة على السلوكيات، فهي توفر مجموعة من الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، أبرزها ميزة "تتبع العين"، والتي تتيح طريقة جديدة للتفاعل مع الهاتف، تسمح لك بفتح التطبيقات أو الرد على المكالمات أو فتح الرسائل أو التحكم في سيارة بحركات العين.

وكما تقدم واجهة هونر مزايا تخصيص تشبه ميزة تخصيص شاشة القفل على هواتف آيفون، iPhone، ومزايا أخرى مفيدة مثل المجلدات الموسعة على الشاشة الرئيسية، وميزات الذكاء الاصطناعي مثل البحث عن الصور أو إنشاء مقاطع فيديو مميزة، وتعد “هونر” مستخدمي Magic 6 Pro، بأربع سنوات من تحديثات أندرويد وتصحيحات الأمان.

Magic 6 Pro

- شاشة مشرقة عالية السطوع:

زودت هونر هاتف Magic 6 Pro، بشاشة ممتازة بقياس 6.78 بوصة ذات حواف منحنية دقيقة، فهي من بين أكثر الشاشات سطوعا التي تم وضعها في هاتف ذكي، بفضل ذروات HDR يصل معدل سطوعها إلى 5000 شمعة مما يجعلها شديدة الوضوح في ضوء الشمس.

كما تتميز الشاشة بألوان نابضة بالحياة، ومعدلات تحديث قابلة للتكيف تتغير بناءً على المحتوى المعروض على الشاشة، مما يساعد في توفير طاقة البطارية عند التنبديل إلى محتوي مختلف بين التطبيقات، حيث يعزز معدل التحديث التكيفي الذي يبلغ 120 هرتز، الحفاظ على سلاسة ودقة الرسوم المتحركة في الألعاب سريعة الحركة.

Magic 6 Pro

- نظام كاميرا عملاق:

يحتوي هاتف Magic 6 Pro على نظام كاميرا تطلق عليه الشركة اسم Falcon، يضم 3 كاميرات خلفية ممتازة، تأتي العدسة الرئيسية فائقة الديناميكية بدقة 50 ميجابكسل، مع فتحة ذكية متغيرة (f/1.4-f/2.0) لأداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة مكبرة بدقة 180 ميجابكسل تدعم تقريب بصري قدره 2.5 مرة، وتقريب رقمي يصل لـ100 ضعف، مما يضمن لقطات واضحة ومستقرة حتى عند مستويات التكبير العالية.

وتدعم الكاميراعدة أوضاع تصوير مختلفة من بينها: الوضع الليلي وضع التكبير أو التصغير، وضع البورتريه والوضع الرأسي، كما يمكنها تصوير مقاطع فيديو أكثر من جيدة بدقة 4K تصل إلى 60 إطارا في الثانية، وتتميز الكاميرا الأمامية المزدوجة بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل + مستشعر TOF لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة وقدرات استشعار العمق.

Magic 6 Pro

- بطارية من السيليكون والكربون:

يحزم هاتف Magic 6 Pro، بطارية مصنوعة من السيليكون والكربون بسعة مذهلة قدرها 5600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع Dual SuperCharge بقدرة 88 وات، لإعادة شحن البطارية بسرعة فائقة، والتي تدوم لمدة يومان من الاستخدام المعتدل بالشحنة الواحدة، وما يصل إلى 3 ساعات متواصلة من مشاهدة الفيديوهات أو تشغيل الألعاب.

ويعد Magic 6 Pro، أول هاتف في العالم يباع خارج الصين ويحمل بطارية من السيليكون والكربون، والتي يقول عنها الباحثون إن لها تأثيرا بيئيا أقل، بالإضافة إلى أنها تقلل من مخاطر ارتفاع درجة حرارة الجهاز مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التي تستخدمها غالبية الهواتف حاليا.

Magic 6 Pro

- معالج يقدم أداء مذهل:

يعمل جهاز Magic 6 Pro، بمعالج كوالكوم المتطورSnapdragon 8 Gen 3 هو من أفضل معالجات هواتف أندرويد الرائدة لعام 2024، حيث يقدم أداء سريع وفعال مما يجعل الهاتف قادرا على تشغيل الألعاب ذات رسوميات العالية مثل Genshin Impact، أو Call of Duty، إلى جانب التعامل مع مجموعة واسعة من المهام المتعددة بسرعة وسهولة دون عناء.

Magic 6 Pro

- سعر أقل مقارنة بالمنافسين:

يتوفر هاتف هونر Magic 6 Pro، للبيع في أوروبا مقابل سعر يبلغ 1100 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 43 ألف جنيه مصري)، وعلى الرغم من أنه قد يعد باهظ الثمن بالنسبة لبعض المستهلكين، ولكنه يوفر الكثير من المزايا الرائدة بسعر أقل مقارنة بمنافسيه في نفس الفئة.