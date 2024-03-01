بموبايل خارق.. هونر تكتسح أحدث هواتف آبل وسامسونج في تصنيف جديد

عقب الإطلاق الناجح لهاتف هونر الجديد Honor Magic 6 Pro عالميا، من خلال المؤتمر العالمي للجوالات MWC 2024، احتل الهاتف الرائد المركز الأول على مستوى الشاشة في التصنيفات العالمية لاختبارات منصة DxOMark.

وكشف تقرير شركة اختبار الهواتف الفرنسية DxOMark، عن تربع هاتف هونر Magic 6 Pro الجديد، على قائمة أفضل هاتف ذكي بشاشة عرض في العالم، فقد حصل الهاتف على أعلى نتيجة بلغت 157 نقطة، متفوقا بذلك على هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra، الذي تم إطلاقه في 31 يناير 2024.

أفضل هاتف ذكي بشاشة عرض على الإطلاق

خضع هاتف هونر Honor Magic 6 Pro للاختبار الدقيق لشاشة الهواتف الذكية الذي يقيس الأداء في 6 جوانب هي: سهولة القراءة، واللون، والفيديو، والحركة، واللمس، والأدوات، والذي حقق من خلال نتيجة مذهلة لتكنولوجيا الشاشة الفريدة، ليحتل بذلك الجهاز المركز الأول في تصنيفات شاشات الهواتف الذكية في DxOMark.

Honor Magic 6 Pro

وقد حصل الجهاز على أعلى الدرجات في اختبارات الشاشة من DxOMark، بلغت 157 نقطة مع أداء مبهر من حيث مستويات السطوع المناسبة لظروف الإضاءة المختلفة، وإدارة الحركة، واستجابة لوحة اللمس، وتجارب الفيديو بتقنية HDR في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومع ذلك، كانت هناك بعض السلبيات بالشاشة مثل التحولات اللونية الفورية عند النظر إليها بزاوية وأنماط شريطية ملحوظة على خلفية موحدة داكنة في ظروف الغرفة المظلمة.

Honor Magic 6 Pro

وكما حصل الهاتف على قياسات مميزة على عدة مستويات، حيث سجل 155 نقطة في اختبارات الصوت من DxOMark، وحصل الجهاز أيضا 157 نقطة، ضمن نتائج اختبار البطارية التي أجرتها DxOMark، ليحتل بذلك المركز الأول في قائمة الهواتف الذكية العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، سجل هاتف هونر Magic 6 Pro، أعلى الدرجات الإجمالية في اختبار الكاميرا الأمامية التي أجرته منصة DxOMark، وبفضل نتائج الاختبار المبهزة في جميع المستويات حصل الهاتف إجماليا على 151 نقطة في التصنيفات العالمية للجولات في جميع قوائم الهواتف الذكية.

Honor Magic 6 Pro

وبالإضافة إلى ميزاته الحصرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تتبع العين والكبسولة السحرية، يتميز هاتف هونر Magic 6 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED LTPO، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض FHD +، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع مذهلة تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع، مع طبقة حماية أقوى 10 مرات مصنوعة من زجاج Jurhino glass.

ويعمل هاتف هونر Magic 6 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Honor Magic 6 Pro

ويتمتع هاتف Magic 6 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 180 + 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة تضم مستشعر بدقة 50 ميجابكسل + مستشعر TOF، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

ويتوفر هاتف هونر Magic 6 Pro، للبيع في الأسواق الأوروبية مقابل سعر يبدأ من 1299 يورو (أي ما يعادل 43.421 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت.