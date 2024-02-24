قاهر الفلاجشيب.. موبايل من هونر بكاميرا 200 ميجابكسل

في عالم الهواتف الذكية المتغير، يأتي هاتف Honor 90 كخيار عملي وفعال، فهو أول هاتف من هونر يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ويقدم مجموعة متنوعة من ميزات الكاميرا لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، فإذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بكاميرا رائعة فإن Honor 90 هو خيارك الأفضل.

سعر ومواصفات هونر Honor 90

كاميرا فائقة الوضوح

يتميز هاتف Honor 90 بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ولمحبي السيلفي تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع كاميرا الهاتف بإمكانية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية مما يضيف بعدا إضافيا لتجربة الوسائط المتعددة بالجهاز، إلى جانب أوضاع تصوير أخرى مثل تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي ووضع ضع التصوير الليلي والتصوير الاحترافي ووضع عزل الخلفية، للحصول على تجربة إبداعية ومتعددة الاستخدامات.

Honor 90

شاشة منحنية ساطعة

توفر شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة تجربة مشاهدة لائقة بدقة FullHD+ تبلغ 2664 × 1200 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وما يبرز هو التباينات الحادة وقدرات تخصيص الألوان، إلى جانب أوضاع القراءة الذكية لتجربة مستخدم قابلة للتكيف،

إلى جانب معدل سطوع مذهل يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع، كما زودت هونر الشاشة بشهادة TUV Rheinland الخالية من الوميض، مما يقلل من الضغط على عينيك أثناء مشاهدة المحتوي أثناء الليل.

Honor 90

معالج سريع وقوي

من حيث الأداء، يعمل هاتف Honor 90 بمعالج كوالكومSnapdragon 7 Gen 1 القوي، مصحوبا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي إضافية بسعة 7 جيجابايت من Honor RAM Turbo، بالإضافة إلى سعة تخزين كبيرة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

Honor 90

أداء مثالي للألعاب

تمنح هونر عشاق الألعاب برنامج Game Manager في هاتف Honor 90 الذي يعمل على تحسين أداء الجهاز للحصول على تجربة لعب مثالية، والذي يمكنه إدارة الإشعارات والاتصال والمزيد.

ويعمل هذا الهاتف الذكي بنظام التشغيل MagicOS 7.1 استنادا إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويوفر تجربة سلسة وسريعة.

Honor 90

بطارية كبيرة تدوم ليومين

توفر بطارية هاتف Honor 90 التي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير عمر طويل الامد، مما يتيح للمستخدم يومين ونصف من الاستخدام المعتدل، بالإضافة إلى ذلك، يضمن الشحن فائق السرعة بقدرة 66 وات إمكانية إعادة شحن جهازك بالكامل في أقل من ساعة، مما يبقيك على اتصال دائما.

ألوان جذاب وتصميم أنيق

يزن هذا الجهاز 183 جراما ويتميز بتصميم مقاوم لبصمات الأصابع، وهو مصمم لأولئك الذين يقدرون الجماليات، حيث زودته هونر بخيارات ألوان متعددة هي الأسود والأخضر والفضي والأزرق.

سعر منافس مقارنة بأسعار الفلاجشيب

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بشاشة عرض استثنائية وإحساس متميز وتصميم أنيق، فإن هاتف Honor 90 يمكن أن يكون خيارا قويا يأتي بسعر أقل من الهواتف الرائدة يبلغ حوالي 27.000 جنيه مصري للإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت.