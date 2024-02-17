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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل قيمة مقابل سعر.. هاتف فخم من هونر بمواصفات مثالية وكاميرا رائعة

Honor 100 Pro
Honor 100 Pro

يعد Honor 100 Pro، أحدث هاتف ذكي متطور من شركة التكنولوجيا الصينية هونر Honor، يتميز بمعالج قوي، وشاشة كبيرة ونابضة بالحياة، ونظام كاميرا عالي الجودة، وإمكانات الشحن السريع، تم تزويده بإمكانات عالية للمستخدمين الذين يطلبون مستوى أعلى من الأداء والميزات في هواتفهم الذكية.

مواصفات هونر Honor 100 Pro

يعتبر هاتف Honor 100 Pro خيارا مثاليا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي متطور يوفر أداءً قويا وميزات متقدمة في تصميم أنيق وجذاب، تشمل مواصفاته الرئيسية:

 

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- شاشة كبيرة عالية الدقة تبض بألوان حيوية وواضحة

يتميز هاتف Honor 100 Pro، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1224 × 2700 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة، وقارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

- معالج قوي مع ذاكرة رام ضخمة لأداء سريع وسلس

عمل هاتف هونر Honor 100 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزيم داخلية تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Honor 100 Pro

- نظام كاميرا متطور بعدسات احترافية لصور عالية الجودة

زودت هونر هاتف Honor 100 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع مستشعر سوني IMX906، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 112 درجة، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

- بطارية كبيرة تدعم شحنا سريعا

يحتوي هاتف هونر Honor 100 Pro، علي بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، والذي يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في عضون 10 دقائق فقط.

Honor 100 Pro

- نظام تشغيل يوفر ميزات متقدمة

يعمل هاتف هونر Honor 100 Pro، بواجهة هونر MagicOS 7.2 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13

Honor 100 Pro

- مزايا إضافية تزيد من إنتاجية الهاتف

جهزت هونر هاتف Honor 100 Pro، بحل تبريد VC بمساحة إجمالية تبلغ 4674 ملم مربع لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

يدعم الهاتف تقنية الاتصال قريب المدي NFC للمدفوعات الألكترونية، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، وشبكات Wi-Fi 6، ودعم شريحة C1 لتحسين التردد اللاسلكي.

- قيمة مقابل سعر

يتوفر هاتف هونر Honor 100 Pro مقابل سعر يبدأ من 480 دولارت (أي ما يعادل 14.770 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

Honor 100 Pro
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