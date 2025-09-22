قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور

اللواء موسوي
اللواء موسوي
محمد على

وفق ما أوردت وكالة إرنا الإيرانية،  أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني اللواء “عبد الرحيم موسوي” أن الشعب الإيراني النبيل والبطل أظهر بقوة أن القوات المسلحة، بالاعتماد على قدراتها وإبداعاتها ومفاجأتها الاستراتيجية، مستعدة لمواجهة أي تهديد من قبل المتغطرسین والطغاة في العالم برد سريع وحاسم يجعلهم يندم ولا يمكن تصوره.

وفي رسالة  اللواء "عبد الرحيم موسوي" بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للدفاع المقدس، جاء ما يلي: أسبوع الدفاع المقدس يذكرنا بذكرى الشهداء الأبرار، ويمثل ذروة صمود الشعب الإيراني في وجه العدوان الشامل لنظام الهیمنة.

ولم تكن حرب الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات حربا تقليدية، بل كانت جامعة عظيمة لتنمية الإيمان والإرادة والقدرة المرکبة للشعب الإيراني؛جامعة استطاع فيها أبناء الشعب الإيراني أن يركعوا العدو المدجج بالسلاح، والمدعوم من قبل قوى الاستكبار في الشرق والغرب، وذلك بالإستلهام من مدرسة عاشوراء، وبتوجیهات للإمام الخميني (ره) واستجابة لأمر الولي الفقيه وأثبتوا للعالم نموذجا جديدا للردع الذكي والمقاومة والتضحية والاستقرار الاستراتيجي.

وتابع: وإن هذه التجربة العظيمة هي ثروة لا نهاية لها للشعب الإيراني، وكانت لها دروس استراتيجية عظيمة؛درس الإيمان والتوكل الذي أثبت أن الاعتماد على القوة الإلهية يضمن النصر، حتى في أكثر المعارك غير المتكافئة؛ درس المقاومة النشطة والاعتماد على الذات الذي قاد البلاد إلى الاكتفاء الذاتي الدفاعي وتطور التقنيات المتقدمة، ومهد الطريق للتقدم العلمي والعسكري؛ درس الوحدة والتماسك الوطني الذي أثبت أن الترابط بين الشعب والقيادة والقوات المسلحة يحول أي تهديد إلى فرصة لتعزيز السيادة الوطنية؛ درس المقاومة والتضحية الذي أثبت أن الإرادة الإلهية لمقاتلي الإسلام منتصرة على الاستكبار العالمي.

أضاف :وعلى نفس النهج الواضح، إن الدفاع المقدس في حرب الـ12 يوما المفروضة والعدوان السافر من قبل الكيان الصهيوني العنصري وقاتل الأطفال وأميركا المجرمة المؤججة للحروب ضد الجمهورية الإيرانية وقلب المقاومة الإسلامية کان مظهرا آخر من مظاهر هذه التعاليم والنصر.

شدد  على : إن الانتصار على هذا الاعتداء، الذي كان يهدف إلى ضرب التضامن الوطني، ونظام الجمهورية المقدس،والوحدة الوطنیة، أثبت مرة أخرى أن إيران والإيرانيين يهزمون العدو في الخطوات الأولى، بفضل الردع الذكي والرد الحاسم والمتناسب و بالتوكل على الله تعالى، وبفضل قيادة حكيمة وشجاعة وواعية 

أردف : تدعونا هذه الدروس والتجارب القيمة إلى تعزيز الدفاع الشامل، وتطوير تقنيات دفاعية جديدة ومتقدمة، وتعزيز قوة الردع، فضلاً عن الاستعداد لمواجهة الحرب المرکبة، وخاصة الحرب المعرفية للعدو.

موسوي اللواء موسوي رئيس الأركان الإيراني المتغطرسین

