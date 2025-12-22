قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: نقل مطالب الأهالي والمستثمرين لوزير الري

محافظ جنوب سيناء مع وزير الري
محافظ جنوب سيناء مع وزير الري

بحث الدكتور هاني سويلم  وزير الموارد المائية والري  مع اللواء دكتور خالد مبارك  محافظ جنوب سيناء  موقف مشروعات الموارد المائية بالمحافظة، وضوابط استخدام المياه الجوفية، وآليات حوكمة السحب من الآبار، إلى جانب تنظيم الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية.

وأكد وزير الري والموارد المائية حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المحافظات في إدارة الموارد المائية، مشددًا على أن المياه الجوفية العميقة مورد غير متجدد يتطلب إدارة علمية رشيدة تمنع استنزافه، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأعمال الساحلية. كما شدد على ضرورة التوسع في استخدام نظم الري الحديث بالأراضي المعتمدة على المياه الجوفية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي.

من جانبه، أعرب اللواء دكتور خالد مبارك  محافظ جنوب سيناء عن تقديره لجهود الوزارة وتعاونها المثمر مع المحافظة، مؤكدًا أن هذا التعاون يدعم خطط التنمية المستدامة ويحافظ على الخزانات الجوفية، مشيرًا إلى نقل مطالب أهالي جنوب سيناء من البدو والمستثمرين إلى الوزير.

واتفق الجانبان على مواصلة حصر الآبار الجوفية بنطاق المحافظة، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لها، مع التأكيد على حائزي الآبار باتخاذ الإجراءات القانونية للسير في مسارات الترخيص وفقًا للاشتراطات المعمول بها.

 كما جرى بحث إمكانات المياه الجوفية المتاحة بعدد من مواقع التجمعات البدوية في أبو زنيمة وسانت كاترين والنقب ونويبع وطابا، بما يضمن الاستفادة المستدامة والآمنة منها.

وفيما يخص المنطقة الشاطئية، تم التأكيد على الالتزام بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمدينة دهب، والالتزام بخط حظر الشاطئ طبقًا للخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ، مع تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ والمحافظة ووزارة البيئة للمتابعة الفنية والقانونية. كما تقرر دراسة موقف المنشآت الشاطئية والكافتيريات بمنطقة المشاية بدهب بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتحديد أولويات التعامل مع المناطق الشاطئية للاعتبارات الفنية المتبعة. وفقًا 

جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء وزير الري بحث الشواطئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

ترشيحاتنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد