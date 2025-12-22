محافظ جنوب سيناء: نقل مطالب الأهالي والمستثمرين لوزير الري

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء موقف مشروعات الموارد المائية بالمحافظة، وضوابط استخدام المياه الجوفية، وآليات حوكمة السحب من الآبار، إلى جانب تنظيم الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية.

وأكد وزير الري والموارد المائية حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المحافظات في إدارة الموارد المائية، مشددًا على أن المياه الجوفية العميقة مورد غير متجدد يتطلب إدارة علمية رشيدة تمنع استنزافه، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأعمال الساحلية. كما شدد على ضرورة التوسع في استخدام نظم الري الحديث بالأراضي المعتمدة على المياه الجوفية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي.

من جانبه، أعرب اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عن تقديره لجهود الوزارة وتعاونها المثمر مع المحافظة، مؤكدًا أن هذا التعاون يدعم خطط التنمية المستدامة ويحافظ على الخزانات الجوفية، مشيرًا إلى نقل مطالب أهالي جنوب سيناء من البدو والمستثمرين إلى الوزير.

واتفق الجانبان على مواصلة حصر الآبار الجوفية بنطاق المحافظة، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لها، مع التأكيد على حائزي الآبار باتخاذ الإجراءات القانونية للسير في مسارات الترخيص وفقًا للاشتراطات المعمول بها.

كما جرى بحث إمكانات المياه الجوفية المتاحة بعدد من مواقع التجمعات البدوية في أبو زنيمة وسانت كاترين والنقب ونويبع وطابا، بما يضمن الاستفادة المستدامة والآمنة منها.

وفيما يخص المنطقة الشاطئية، تم التأكيد على الالتزام بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمدينة دهب، والالتزام بخط حظر الشاطئ طبقًا للخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ، مع تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ والمحافظة ووزارة البيئة للمتابعة الفنية والقانونية. كما تقرر دراسة موقف المنشآت الشاطئية والكافتيريات بمنطقة المشاية بدهب بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتحديد أولويات التعامل مع المناطق الشاطئية للاعتبارات الفنية المتبعة. وفقًا