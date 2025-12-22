تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (8) سفن وتم تداول (15000) طن بضائع و(627) شاحنة و(38) سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1300 راكب.



وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم الاثنين- أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(340) شاحنة و(21) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(287) شاحنة و(17) سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال ثلاث سفن وهي (PELAGOS Express، وPRIEDG، وأمل)، بينما غادرته السفينة بوسيدون أكسبريس.



وشهد ميناء نويبع تداول (1800) طن بضائع و(176) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (الحسين، وسينا).