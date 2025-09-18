قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لليوم الثاني على التوالي .. انقطاع الإنترنت والاتصالات عن مدينة غزة
أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يقفز والجنيه الذهب يتجاوز 39 ألف جنيه
الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص في سانت بطرسبورج بتهمة التحضير لاغتيال رئيس مؤسسة دفاعية بأوامر أوكرانية
وزير الدفاع الصيني: لن نسمح بنجاح أي محاولات انفصالية تهدف لاستقلال تايوان
رويترز: الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين المعنيين بسوريا خلال الأيام الماضية
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.. «الوزير»: توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع أفريقيا.. جامبيا بالمقدمة
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 43 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 43 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

هاجر ابراهيم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

انتقد السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو ويتاكر ما وصفه بازدواجية المواقف الأوروبية تجاه روسيا، مؤكداً أن حلفاء واشنطن لا يمكنهم مطالبة الولايات المتحدة بتشديد الضغوط على موسكو في الوقت الذي يواصلون فيه استيراد النفط الروسي.

وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "من غير المنطقي أن يطلبوا من الولايات المتحدة أن تكون في الطليعة، بينما هم لا يريدون اتخاذ الخطوات نفسها ويستمرون في شراء النفط من روسيا".

ويعكس تصريح الدبلوماسي الأمريكي موقفاً متسقاً مع ما صرّح به وزير الخارجية ماركو روبيو في وقت سابق، حيث شدد على أن الدول الأوروبية الراغبة في زيادة العقوبات على موسكو يجب أن تفرض أولاً قيوداً مماثلة بشكل مستقل قبل مطالبة واشنطن بالتحرك.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجّه رسالة أكثر صراحة إلى الأوروبيين، داعياً إياهم إلى التوقف عن شراء النفط الروسي، ومؤكداً استعداده لتصعيد العقوبات ضد موسكو شريطة التزام جميع أعضاء الناتو بالخطوة ذاتها.

وفي المقابل، يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في تنسيق مواقفه الداخلية بشأن العقوبات، إذ أُجّل مؤخراً بحث الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول جدواها الاقتصادية. وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، فإن سلوفاكيا والمجر أبدتا اعتراضاً صريحاً، معتبرتين أن أي تشديد إضافي سيؤثر سلباً على اقتصادهما الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة الروسية.


 


 

