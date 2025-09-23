أب وإبنه.. روسيا تعلن اعتقال شخصين بتهمة التخابر مع أوكرانيا



أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أب وابنه لتورطهما في عمليات تخريب في منشآت النفط والغاز والنقل بمنطقة سامارا في الفترة ما بين 2023-2025.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له : إنه جرى اعتقال المخربيْن الموالين لأوكرانيا أثناء استعدادهما لتفجير جسر للسكك الحديدية فوق نهر سامارا ومصادرة 13.5 كيلوجراما من المتفجرات بحوزتهما.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: المخربان اعترفا بتفجير خط أنابيب غاز وجسرين للسكك الحديدية والتورط في تفجير محطة تحويل كهرباء في مصفاة نفط في منطقة سامارا.

وختم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قائلا : المحتجز بتهمة التخريب في منطقة سامارا اعترف بأنه اختار الأهداف بنفسه.