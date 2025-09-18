قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط مخطط لاغتيال مدير مؤسسة للصناعات الدفاعية من قبل الاستخبارات الأوكرانية.

وقال الجهاز الأمني الروسي في بيان له : الاستخبارات الأوكرانية خططت لتفجير سيارة مدير مؤسسة الصناعات الدفاعية في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: المجموعة التي عملت على تنفيذ محاولة الاغتيال تضم ثلاثة مواطنين روس تحت إدارة منظمة إرهابية أوكرانية تُشرف عليها الاستخبارات الأوكرانية.

وتابع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعترف المعتقلين خلال التحقيقات بالتحضير لهجوم إرهابي والتعاون مع جهات معادية عبر تطبيق تلجرام.

وختم الجهاز الروسي بيانه قائلا :  يواجه المعتقلون في التحضير للهجوم الإرهابي عقوبة السجن المؤبد.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1330 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال 24 ساعة.

وأفادت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية بأنه جاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات، الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريا".

وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "تسنتر" (المركز) الروسية، ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 450 عسكريا.

ونجح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة، وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 200 عسكري أوكراني وعدد من المعدات العسكرية.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي -وفقا للبيان- "4 قنابل جوية موجهة وصاروخ من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع بالإضافة لـ361 طائرة مسيرة".

روسيا الأمن الفيدرالي الروسي الصناعات الدفاعية الروسية الاستخبارات الأوكرانية تطبيق تلجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

وزير التربية والتعليم

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود.. مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات بروسيا

التهاب الكبد B

أعراض فيروس الكبد الوبائي B

القلب

طعام غير متوقع يحسن الهضم والقولون والقلب ويعالج السمنة

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد