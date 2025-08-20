الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أنشطة تخريبية أوكرانية في مقاطعة بريانسك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) عن إحباط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية، كانت تنشط داخل مقاطعة بريانسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا، في تطور جديد يعكس التصعيد المستمر بين الجانبين.

تفاصيل العملية

بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، فإن جهاز الأمن الروسي تمكن من رصد وتعقب المجموعة التخريبية، ونجح في منع تنفيذ أي عمليات عدائية كانت تخطط لها داخل الأراضي الروسية.

ووفقًا للمصادر، فإن العناصر التي تم إحباط نشاطها تتبع وحدات متخصصة في العمليات الخاصة الأوكرانية، مما يشير إلى طابع عسكري منظم للمجموعة.

موقع الحدث: مقاطعة بريانسك

تُعد مقاطعة بريانسك من المناطق الحساسة على الحدود الروسية الأوكرانية، وشهدت في الأشهر الأخيرة عدة محاولات تسلل أو استهداف للبنى التحتية، مما يجعلها في حالة تأهب أمني دائم.

وقد كثفت السلطات الروسية من وجودها الأمني والعسكري في المنطقة تحسبًا لأي اختراقات محتملة.