الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا هجوما بمسيرة أوكرانية على محطة سمولينسك للطاقة النووية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنهم نجحو في إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية على محطة سمولينسك للطاقة النووية، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

كشف الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية بالمعهد الوطني الأوكراني، أن روسيا جددت مطالبتها بوقف إطلاق النار في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، في خطوة مشابهة لما قامت به العام الماضي، لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى فرض سيطرة كاملة على المنطقة.

وأوضح “إيفان أوس”، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن موسكو تواجه أزمات اقتصادية قد تمتد حتى عام 2027؛ ما يجعل تحقيق السيطرة الكاملة على دونباس أمرًا بالغ الصعوبة، ويستلزم عدة أشهر وجهودًا عسكرية واسعة قد تشمل الدفع بآلاف الجنود.

وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يحمل أهمية بالغة في ظل التوترات الحالية.

وأكد أن عدداً من القادة الأوروبيين، الداعمين لأوكرانيا، يعتزمون استغلال الاجتماع كفرصة للضغط السياسي على زيلينسكي، عبر محاولات مباشرة للتأثير على موقف كييف من الصراع مع روسيا.