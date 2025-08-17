قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحضر للأخضر.. محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة| صور
إسرائيل: اعتقال 25 متظاهراً خلال إضراب وطني تقوده عائلات الأسرى
فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
أخبار العالم

روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025

خالد عناني
خالد عناني
الخارجي

أكد ألكسندر عليموف، مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية والأمين التنفيذي للجنة الروسية لليونسكو، أن بلاده تعوّل على فوز المرشح المصري الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو عام 2025، معتبرًا أن عدم ارتباطه المباشر بأمانة المنظمة يمنحه ميزة مهمة، في ظل ما وصفه بـ"الانحياز" الذي طغى على أداء الأمانة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عليموف في تصريحات لوسائل إعلام روسية أن المنافسة تشمل مرشحين من المكسيك والكونغو، ينتمون إلى دول الجنوب العالمي، إلا أنه شدد على أنهما في جوهر الأمر يمثلان الجهاز الإداري ذاته داخل المنظمة، الذي يواجه صعوبة متزايدة في التعاون معه من منظور موسكو. 

وأضاف أن روسيا تتطلع إلى أن يسهم انتخاب قيادة جديدة في إعادة اليونسكو إلى موقعها كمنصة محايدة للتعاون الثقافي والحضاري.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن رسميًا اعتماده لترشيح الدكتور خالد العناني، وهو ما منح الحملة المصرية دفعة قوية، باعتبارها تعكس توافقًا قاريًا على دعم مرشح قادر على الدفاع عن المصالح الإفريقية داخل المنظمة الأممية. كما استعرض العناني في لقاء رسمي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ملامح رؤيته وخطته الطموحة لتطوير عمل اليونسكو وتعزيز حضورها في قضايا التعليم والثقافة وحماية التراث.

وفي السياق ذاته، جاء البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثالث بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في بروكسل يوم 21 مايو 2025، ليؤكد أهمية الشراكة المتجددة بين الجانبين، والتوافق على مواصلة تنفيذ الرؤية المشتركة لعام 2030. كما نوّه البيان إلى أن ترشيح العناني يحظى بتقدير أوروبي باعتباره يعكس موقفًا إفريقيًا موحدًا، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المتوازن مع اليونسكو.

ويُنظر إلى ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري الأسبق، باعتباره خطوة استراتيجية تمثل ليس فقط مصر، بل القارة الإفريقية بأكملها، حيث يتمتع بخبرة دولية واسعة في إدارة ملفات التراث الثقافي والحضاري، إضافة إلى نجاحه في قيادة مشروعات كبرى لتعزيز مكانة الحضارة المصرية عالميًا. ويرى مراقبون أن دعمه من قِبل روسيا والاتحاد الإفريقي معًا يشكل رصيدًا سياسيًا وثقافيًا مهمًا يعزز من فرص فوزه في المنافسة المقبلة.

كما يعتبر مراقبون أن انتخاب مرشح إفريقي على رأس منظمة اليونسكو سيكون له أثر بالغ في إعادة التوازن داخل المنظمة، وإعطاء صوت أقوى للدول النامية في قضايا التعليم والبحث العلمي وحماية التراث. ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز رؤية أكثر شمولية وعدالة داخل اليونسكو، تعكس التنوع الثقافي العالمي وتعيد الثقة في حيادية المنظمة كجسر للتواصل الحضاري بين الشمال والجنوب.

