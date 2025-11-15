الصين تمنع مواطنيها من السفر إلى اليابان.. ما السبب؟



ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان الصين طلبت من مواطنيها تجنب السفر إلى اليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان.

وكانت الصين استدعت السفير الياباني لديها ، بسبب تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، والتي قالت فيها إن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".

كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونج، استدعى السفير الياباني كينجي كاناسوجي، وأبدى احتجاجًا شديدًا على التصريحات "الخاطئة" التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية بشأن الصين".

وكانت تاكايتشي، دافعت عن تصريحاتها، وقالت إنها طرحت عدة سيناريوهات محتملة، وإن الحكومة ستتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان الوضع يشكل تهديدًا وجوديًا لليابان، وأخذت في الاعتبار جميع المعلومات.