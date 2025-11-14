قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحف المصري الكبير يشدد تعليمات الزيارة بعد رصد سلوكيات غير منضبطة
وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في الطاقات المتجددة
قبل انطلاق المرحلة الثانية.. خريطة انتخابات النواب في المحافظات والدوائر
عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر
المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات
الرئيس الأوكراني: على العالم أن يستخدم العقوبات لوقف الاعتداءات الروسية
ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أمبري: تعرض ناقلة نفط متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية لهجوم بحري
بعد غلقه 8 ساعات.. إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو
وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الآن
السودان يصرخ.. مجاعة ونزوح وغياب المساعدات الإنسانية
أفريقيا تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ ربع قرن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصين تستدعي سفير اليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء بشأن تايوان

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، أن الصين استدعت السفير الياباني لديها، اليوم الجمعة، بسبب تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، والتي قالت فيها إن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".

كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونج، استدعى السفير الياباني كينجي كاناسوجي، وأبدى احتجاجًا شديدًا على التصريحات "الخاطئة" التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية بشأن الصين".

وكانت تاكايتشي، دافعت عن تصريحاتها، وقالت إنها طرحت عدة سيناريوهات محتملة، وإن الحكومة ستتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان الوضع يشكل تهديدًا وجوديًا لليابان، وأخذت في الاعتبار جميع المعلومات.

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

هيئة الإسعاف

تحذير عاجل من هيئة الإسعاف للمواطنين .. السبب والتفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

ارشيفية

سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

اشتعال سيارة بطريق بني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط

اشتعال سيارة في أبنوب بأسيوط

الطبيب المصاب

خلال قافلة طبية..ضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بقنا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

