حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية
تركيا تعلن العثور على كل جثامين الطائرة المنكوبة على الحدود الجورجية
رد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات النواب في هذا الموعد
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
كينيا تكتشف أكبر منجم ذهب منذ عقود بقيمة تتجاوز 5.2 مليار دولار
الله أعلم بالنوايا.. رد ناري من مدحت شلبي على عدم مصافحة زيزو لـ هشام نصر
بسبب تايوان.. اندلاع حرب كلامية وإعلامية بين الصين واليابان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بسبب تايوان.. اندلاع حرب كلامية وإعلامية بين الصين واليابان

ا رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي
ا رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي
القسم الخارجي

تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، اعتبرتها بكين “عدائية” و”تجاوزًا للخطوط الحمراء”، في حين تعالت الأصوات داخل طوكيو للمطالبة بطرد دبلوماسي صيني على خلفية تعليقاته المسيئة.

وكانت تاكايتشي قد صرحت خلال جلسة في البرلمان الأسبوع الماضي بأن أي هجوم صيني على تايوان يمكن أن يشكل "تهديدًا لبقاء اليابان" وقد يستدعي ردًا عسكريًا من طوكيو.

وأثارت تلك التصريحات غضب الصين، التي وجهت احتجاجًا رسميًا، فيما نشر القنصل العام الصيني في أوساكا، شيو جيان، منشورًا هاجم فيه تاكايتشي بعبارات حادة، واعتبرته الحكومة اليابانية “تصرفًا غير لائق للغاية”.

ورغم أن رئيسة الوزراء اليابانية أكدت لاحقًا أنها لن تكرر مثل هذه التصريحات، ودعت إلى التهدئة المتبادلة، فإن وسائل الإعلام الرسمية الصينية صعدت لهجتها.

ووصفت شبكة سي سي تي في الحكومية تصريحات تاكايتشي بأنها “شريرة للغاية في طبيعتها وتأثيرها” وأنها “تجاوزت كل الخطوط”.

وفي منشور على حساب تابع للقناة، وصفت تاكايتشي بأنها “مثيرة للمشاكل”، وجاء في تعليق ساخر: “هل ركل رأسها من قبل حمار؟ إذا واصلت التهجم بلا حدود كهذا، فقد تدفع الثمن!”.

كما شبهت وسائل الإعلام الصينية حديث تاكايتشي عن “التهديدات الوجودية” بغزو اليابان لمنشوريا عام 1931، في محاولة لتذكير الرأي العام الصيني بماضي اليابان العسكري.

من جانبها، لم تصدر وزارة الخارجية اليابانية تعليقًا فوريًا على الانتقادات الجديدة، لكن سياسيين بارزين في طوكيو دعوا الحكومة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه بكين.

ودعا تاكايوكي كوباياشي، رئيس لجنة السياسات في الحزب الحاكم، إلى طرد القنصل الصيني شيو جيان إذا لم تبد بكين استعدادًا لتسوية الأزمة، وهو الموقف نفسه الذي تبناه كينتا إيزومي، النائب البارز عن المعارضة.

ويذكر أن اليابان كانت تتجنب تاريخيًا ذكر تايوان صراحة عند الحديث عن القضايا الأمنية، مفضلةً الغموض الاستراتيجي الذي تتبناه أيضًا الولايات المتحدة.

لكن تصريحات تاكايتشي الأخيرة تعكس – وفق مراقبين – تحولًا تدريجيًا في الموقف الياباني مع تصاعد القلق من النشاط العسكري الصيني المتزايد في محيط تايوان، التي تبعد نحو 110 كيلومترات فقط عن الأراضي اليابانية.

وترى بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإعادة ضمها، بينما ترفض تايبيه هذه المزاعم وتؤكد استقلالها الفعلي.

