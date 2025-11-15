قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية

ماكينة الأحوال المدنية
ماكينة الأحوال المدنية
مصطفى الرماح

توفر وزارة الداخلية للمواطنين خدمات الحصول على الوثائق والأوراق الثبوتية بسهولة على مدار أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، من خلال عدة وسائل ميسرة.

فقد تم توفير ماكينات الأحوال المدنية داخل المولات والمطارات، والتي تمكن المواطنين من استخراج المستخرجات الرسمية مثل: شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، قسيمة الزواج، وقسيمة الطلاق خلال دقائق معدودة.

كما يمكن طلب هذه الوثائق إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تطوير خدماته المميكنة، بهدف تسهيل الحصول على الأوراق الثبوتية بكل سهولة ويسر، وتخفيف العبء عن المواطنين خاصة خلال فترات الزحام.

ماكينة السجل المدني الذكي
 

وتمثل إحدى هذه الخدمات “ماكينة السجل الذكي” التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمة زواج- قسيمة طلاق" ودون تدخل العنصر البشرى وفى خلال دقائق معدودة.



 

وزارة الداخلية الأوراق الثبوتية الوثائق الأحوال المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

محمد صبري

مات في لحظتها.. القصة الكاملة لحادث وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

خدمة جديدة تبدأ بسيامة كاهنين بالإسماعيلية وثلاثة بوسط الجيزة

صناع الخير

صناع الخير تستعرض جهود مبادرة قدم صحيح في دعم المرضى وتوعية الأصحاء

جانب من الفاعليات

مطار القاهرة يضبط راكبين بحوزتهما 20 كيلوجراما من مخدر XTC

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش وما يميزه عن المسلوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد