الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث

محمد شحتة

أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته بالمشاركة في فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، مؤكدًا أن التجربة كانت مختلفة تمامًا عن أعماله السابقة، خاصة أنها تعتمد على تقنيات المؤثرات البصرية (VFX) بشكل كبير، ما تطلّب منه القيام بأداء تمثيلي مع عناصر غير مرئية أثناء التصوير.

وأوضح محمد ثروت، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "مبسوط طبعًا بالتجربة اللي عملتها في فيلم أوسكار عودة الماموث، هو كده كده فيلم جديد عليّ عمومًا لأن هو برضه من الصعب إن إنتي تمثلي مع لا شيء وتتعاملي معاه كأنه موجود، فلما اتعرضت عليّ الفكرة أنا قلقت عمومًا ولكن لما جينا اشتغلنا وكده، طنطاوي عامل شغل حلو جدًا".

وتحدث الفنان عن مسألة الارتجال داخل العمل الفني، مؤكدًا أنها سلاح ذو حدين، موضحًا: "الارتجال من غير سبب قلة أدب يعني، ما هو برضه لازم تبقى إنت بترتجل في نطاق الدراما، لأن طالما إحنا ماشيين على دراما إذًا إحنا ماشيين على عضم، فالعضم ده مبيزعلش حد عمومًا سواء الكاتب أو الممثل أو حتى المخرج، ولكن الارتجال لو بره نطاق الدراما، في الريش بقى يعني، إحنا بنعمل في الريش أكيد طبعًا لا هيزعل المخرج وهيزعل الكاتب وأنا هزعل والناس هتزعل وهجيب ناس تزعل."


وأضاف محمد ثروت أن أصعب جوانب التجربة كان التفاعل مع عناصر غير موجودة أثناء التصوير، مشيرًا إلى أنها مهمة معقدة تتطلب مهارة كبيرة في خلق ردود فعل واقعية، قائلاً: "أصعب حاجة إن أنت بتمثل مع حاجة مش موجودة اللي هي لا شيء، وده كان برضه من الصعوبات اللي واجهت برضه الممثلين عمومًا، إن إنت تعرف تعمل الرد الفعل حتى ميبقاش أوفر أو فلات، فلازم يبقى إنت بتتعامل مع كائن حي عمومًا وهو مش موجود زي القطة أو الكلب".
 

محمد ثروت أوسكار عودة الماموث تقنيات المؤثرات البصرية الارتجال

