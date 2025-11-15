قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير مهم.. عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل تضعف المناعة

عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل
عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل
أسماء عبد الحفيظ

الكثير من الناس عندهم عادة يومية بعد الأكل لكنها تؤثر على جهاز المناعة وتضعف دفاعات الجسم. الفكرة بسيطة لكنها خطيرة على المدى الطويل. الجسم بعد الأكل يحتاج للطاقة لهضم الطعام بشكل صحيح، وأي عادة خاطئة تتداخل مع هذا الأمر يمكن أن تقلل امتصاص العناصر الغذائية وتضعف المناعة.

تحذير مهم عادة بنعملها بعد الأكل تضعف المناعة بدون ما تعرف 

تحذير مهم عادة بنعملها بعد الأكل تضعف المناعة بدون ما تعرف 

واحدة من أبرز هذه العادات هي شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الأكل. السبب أن الشاي يحتوي على مادة التانين والقهوة تحتوي على الكافيين، وهذه المواد تتداخل مع امتصاص الحديد والزنك وبعض الفيتامينات الأساسية. الحديد والزنك مهمان جدًا لتقوية جهاز المناعة، ونقصهما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى والالتهابات، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تحذير مهم عادة بنعملها بعد الأكل تضعف المناعة بدون ما تعرف 

عادة ثانية خاطئة هي الجلوس أو الاستلقاء مباشرة بعد الأكل. هذا يبطئ عملية الهضم ويزيد من الشعور بالانتفاخ والغازات، كما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص المغذيات، وبالتالي يضعف جهاز المناعة مع الوقت.

تحذير مهم عادة بنعملها بعد الأكل تضعف المناعة بدون ما تعرف 

لتقوية المناعة بعد الأكل يجب اتباع خطوات بسيطة

  •  الانتظار 30 دقيقة قبل شرب الشاي أو القهوة.
  •  الحركة الخفيفة مثل المشي البسيط لمدة 10 إلى 15 دقيقة تساعد على الهضم.
  •  شرب الماء بعد الأكل يساعد على الهضم لكن لا تفرط في الكمية.
  • تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الخضار والفواكه.

باتباع هذه النصائح البسيطة ستحافظ على جهاز المناعة قوي وتستفيد من كل العناصر الغذائية الموجودة في طعامك.

عادة المناعة بعد الأكل تضعف المناعة تحذير مهم عادة بنعملها بعد الأكل تضعف المناعة بدون ما تعرف عادة يومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق

أهم نجوم الزمالك.. كلمات مؤثرة من إبراهيم فايق بعد رحيل محمد صبري

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

محمد صبري

بعد موجة غضب.. اعتذار مدير مدرسة بالزقازيق عن تعليقه على وفاة محمد صبري

بالصور

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين

أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين

تحذير مهم.. عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل تضعف المناعة

عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل
عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل
عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد