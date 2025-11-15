تحذير مهم.. عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل تضعف المناعة

الكثير من الناس عندهم عادة يومية بعد الأكل لكنها تؤثر على جهاز المناعة وتضعف دفاعات الجسم. الفكرة بسيطة لكنها خطيرة على المدى الطويل. الجسم بعد الأكل يحتاج للطاقة لهضم الطعام بشكل صحيح، وأي عادة خاطئة تتداخل مع هذا الأمر يمكن أن تقلل امتصاص العناصر الغذائية وتضعف المناعة.

تحذير مهم عادة بنعملها بعد الأكل تضعف المناعة بدون ما تعرف

واحدة من أبرز هذه العادات هي شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الأكل. السبب أن الشاي يحتوي على مادة التانين والقهوة تحتوي على الكافيين، وهذه المواد تتداخل مع امتصاص الحديد والزنك وبعض الفيتامينات الأساسية. الحديد والزنك مهمان جدًا لتقوية جهاز المناعة، ونقصهما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى والالتهابات، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

عادة ثانية خاطئة هي الجلوس أو الاستلقاء مباشرة بعد الأكل. هذا يبطئ عملية الهضم ويزيد من الشعور بالانتفاخ والغازات، كما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص المغذيات، وبالتالي يضعف جهاز المناعة مع الوقت.

لتقوية المناعة بعد الأكل يجب اتباع خطوات بسيطة

الانتظار 30 دقيقة قبل شرب الشاي أو القهوة.

الحركة الخفيفة مثل المشي البسيط لمدة 10 إلى 15 دقيقة تساعد على الهضم.

شرب الماء بعد الأكل يساعد على الهضم لكن لا تفرط في الكمية.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الخضار والفواكه.

باتباع هذه النصائح البسيطة ستحافظ على جهاز المناعة قوي وتستفيد من كل العناصر الغذائية الموجودة في طعامك.