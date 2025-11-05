سر العمر الطويل لا يكمن في الجينات فقط.. تعرف على الأطعمة المضادة للشيخوخة

لا يقتصر العمر المديد الخالي من الأمراض على العوامل الوراثية وحدها، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعادات اليومية التي يتبعها الإنسان، وبخاصة ما يضعه على مائدة طعامه، إذ تشير الدراسات الحديثة إلى أن اختيار الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية يعتبر من أبرز المفاتيح لتحقيق حياة أطول وأكثر نشاطًا، وقد كشف العلم عن ثلاثة أنواع من الأطعمة التي يمكن أن تسهم بفاعلية في تعزيز طول العمر والحفاظ على الصحة العامة، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز أوف انديا.

الحبوب الكاملة مفتاح صحة القلب وطول العمر

تُعتبر الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البني وخبز القمح الكامل من أكثر الأطعمة فائدة للجسم، لما تحتويه من ألياف طبيعية ومغذيات دقيقة تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي، وأظهرت دراسة نُشرت عام 2022 في الدورية الأمريكية للتغذية السريرية أن الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة ترتبط بانخفاض معدلات الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية على مدى سنوات طويلة، كما بينت دراسة أخرى نُشرت عام 2024 في مجلة نيوترينتس أن تناول الحبوب الكاملة يُحسن من توازن بكتيريا الأمعاء ويُقلل من الالتهابات ويحسن عملية التمثيل الغذائي.

نصائح غذائية:

استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو الأحمر للحصول على فائدة أكبر.

بدء اليوم بوجبة غنية من الشوفان أو الشعير.

اختيار خبز القمح الكامل بدلًا من الخبز المكرر للحفاظ على توازن الطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.

المكسرات.. غذاء ذهبي للقلب والعقل

تأتي المكسرات في المرتبة الثانية ضمن الأطعمة الداعمة لطول العمر، فهي تحتوي على دهون صحية ومغنيسيوم ومضادات أكسدة وبروتينات نباتية تجعلها خيارًا مثاليًا للحفاظ على النشاط والحيوية، وأثبتت دراسة تحليلية نُشرت عام 2025 في دورية التغذية والتمثيل الغذائي أن تناول نصف حفنة من المكسرات يوميًا يقلل معدل الوفيات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، كما أظهرت دراسات أخرى أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات يُسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني ويعزز من صحة الجهاز العصبي على المدى الطويل.

نصائح غذائية:

تناول حفنة من اللوز أو الجوز أو الفستق كوجبة خفيفة صحية.

إضافة المكسرات المفرومة إلى الشوفان أو العصائر أو السلطات.

استخدام زبدة المكسرات الطبيعية غير المحلاة كخيار إفطار سريع ومغذٍ.

الفواكه والخضراوات.. درع الحماية الطبيعي

تعتبر الفواكه والخضراوات الطازجة من الركائز الأساسية لأي نظام غذائي صحي، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وتحمي الخلايا من التلف، وأشارت دراسة نُشرت عام 2024 في دورية نيتشر فود إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالنباتات وقليل بالأطعمة المصنعة يرتبط بتحسن الصحة العقلية والإدراك في مرحلة البلوغ، كما أظهرت دراسة أخرى في دورية التغذية الصحية العامة لعام 2023 أن زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات تقلل من خطر الوفاة لجميع الأسباب حتى بعد احتساب العوامل الأخرى لنمط الحياة، وأكدت أبحاث "المناطق الزرقاء" حول العالم أن سكانها الذين يتمتعون بأطول أعمار يتبعون نظامًا نباتيًا يعتمد على التنوع الغذائي الطبيعي.

نصائح غذائية: