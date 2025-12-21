قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
تحقيقات وملفات

«التمثلات الفلكلورية في الرواية الأفريقية».. قراءة نقدية جديدة للتراث في هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب جديد بعنوان «التمثلات الفلكلورية في الرواية الأفريقية» للكاتب والباحث فؤاد مرسي، يتناول فيه حضور الفولكلور والثقافة الشعبية داخل الرواية الأفريقية، بوصفهما عنصرين فاعلين في تشكيل الوعي السردي والهوية الثقافية، لا مجرد إحالة إلى ماضٍ منقضٍ أو زخرفة نصية.

ينطلق الكتاب من رؤية نقدية ترى أن التراث ليس مخزونًا جامدًا يُستدعى للحنين أو التمجيد، بل أحد مكونات الحاضر الأساسية، التي لا يمكن فهمها دون الإحاطة بسياقاتها الثقافية والاجتماعية والسياسية، ويؤكد المؤلف أن توظيف التراث في الإبداع الحقيقي ينبغي أن يكون توظيفًا عضويًا نابعًا من صلب التجربة الجماعية، لا استخدامًا شكليًا أو استعراضيًا.

ويتوقف فؤاد مرسي أمام تجارب روائية أفريقية استطاعت أن تُقيم سردها على استلهام واعٍ للفولكلور، لا بهدف التعبير عن اليومي والمعيش فحسب، وإنما انطلاقًا من إيمان عميق بوعي المجتمع وبمحركاته الثقافية الحقيقية. 

ويشير إلى أن قلة نادرة فقط من النصوص هي التي نجحت في استدعاء آليات المأثور الشعبي وفق قوانينه الخاصة، بحيث يسطع الحس الفولكلوري داخلها بقوة، وينقل النص من فضاء الكتابة الحديثة إلى تخوم الشفاهية، ومن جنس الرواية إلى مواضعات النص الفولكلوري.

ويخصص الكتاب فصلًا تمهيديًا بعنوان «مرايا التوظيف الأدبي للفولكلور»، يعرض فيه المؤلف ثلاثة اتجاهات رئيسية وراء لجوء المبدعين إلى الفولكلور، الاتجاه الأول هو الاستخدام الظاهري أو «التسليعي»، الذي يتعامل مع الفولكلور كوسيلة للإبهار والغرائبية، خاصة في مخاطبة القارئ الأجنبي. 

أما الاتجاه الثاني، فيرى في الفولكلور ستارًا كثيفًا لتمرير الأفكار والرؤى بعيدًا عن المساءلة المباشرة، في حين يمثل الاتجاه الثالث، وهو الأهم في نظر الكاتب، الاستخدام العضوي للفولكلور، الذي ينظر إلى الثقافة الشعبية بوصفها نسقًا فلسفيًا لفهم الكون والحياة.

ويؤكد الكتاب أن الثقافة الشعبية ليست نقيضًا للفكر أو للفردية، بل تمثل جزءًا أصيلًا من التيار العام للثقافة الإنسانية، وأن الفولكلور – وإن ارتبط بالماضي – هو ماضٍ مستمر في الحاضر، يحمل في داخله نواة المستقبل. 

كما يناقش الكتاب تطور مفهوم الفولكلور، مستندًا إلى أطروحات عدد من الباحثين، ومبرزًا تحوّله من مجرد دراسة أشكال فنية معزولة إلى علم يدرس السياقات والوظائف والدلالات الاجتماعية.

وفي سياق الرواية الأفريقية، يربط المؤلف بين استدعاء الموروث الشعبي وقضايا الاستقلال الثقافي ومقاومة التهميش، مشيرًا إلى أن الفولكلور شكّل، ولا يزال، أحد أدوات الدفاع عن الذات القومية، وإبراز الخصوصية الحضارية في مواجهة الهيمنة الغربية المستمرة بأشكال مختلفة.

ويخلص الكتاب إلى أن اللجوء إلى الفولكلور داخل النص الروائي ليس مجرد خيار جمالي، بل فعل ثقافي ومعرفي، يسهم في إعادة صياغة أسئلة الحاضر الاجتماعي والثقافي، وربط الإنسان بجذوره، وفهم معاني الانتماء والوجود داخل سياقه التاريخي والجغرافي.

يُعد كتاب «التمثلات الفلكلورية في الرواية الأفريقية» إضافة نوعية إلى المكتبة النقدية العربية، ومرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالدراسات الأدبية والثقافية، خاصة في ما يتصل بالسرد الأفريقي وعلاقته بالتراث والهوية.

