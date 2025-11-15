أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"

كشف الكاتب والروائي أحمد مراد، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، عن مجموعة من الأسرار والكواليس المتعلقة بفيلمه الجديد "الست"، الذي يتناول السيرة الفنية والإنسانية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وأوضح أحمد مراد أن الهدف من الفيلم هو أن تتعرف الأجيال المختلفة على تفاصيل حياة أم كلثوم، ليس فقط كرمز غنائي عربي، بل كإنسانة خاضت رحلة طويلة من الكفاح حتى أصبحت أيقونة فنية خالدة في التاريخ.

وأكد أن الفيلم يقدَّم برؤية جديدة تتناول جوانب غير معروفة من شخصية كوكب الشرق، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا في جمع المعلومات الدقيقة وإعادة بناء الحقبة الزمنية التي عاشت فيها.

وأعلن أحمد مراد أن الفيلم أصبح في مراحله النهائية، ومن المقرر أن يُعرض قريبًا في دور السينما، وسط توقعات بأن يثير اهتمامًا واسعًا بين محبي الأعمال الفنية والسير الذاتية. ويُعد فيلم "الست" واحدًا من أبرز المشاريع المنتظرة خلال الفترة المقبلة لما يحمله من قيمة فنية وتاريخية كبيرة

https://youtube.com/shorts/6wr0MY3eJqw?si=Skcf7TM9P50KzGLu