البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"

 كشف الكاتب والروائي أحمد مراد، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، عن مجموعة من الأسرار والكواليس المتعلقة بفيلمه الجديد "الست"، الذي يتناول السيرة الفنية والإنسانية لكوكب الشرق أم كلثوم. 

وأوضح أحمد مراد أن الهدف من الفيلم هو أن تتعرف الأجيال المختلفة على تفاصيل حياة أم كلثوم، ليس فقط كرمز غنائي عربي، بل  كإنسانة خاضت رحلة طويلة من الكفاح حتى أصبحت أيقونة فنية خالدة في التاريخ. 

وأكد أن الفيلم يقدَّم برؤية جديدة تتناول جوانب غير معروفة من شخصية كوكب الشرق، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا في جمع المعلومات الدقيقة وإعادة بناء الحقبة الزمنية التي عاشت فيها. 

وأعلن أحمد مراد أن الفيلم أصبح في مراحله النهائية، ومن المقرر أن يُعرض قريبًا في دور السينما، وسط توقعات بأن يثير اهتمامًا واسعًا بين محبي الأعمال الفنية والسير الذاتية. ويُعد فيلم "الست" واحدًا من أبرز المشاريع المنتظرة خلال الفترة المقبلة لما يحمله من قيمة فنية وتاريخية كبيرة 

https://youtube.com/shorts/6wr0MY3eJqw?si=Skcf7TM9P50KzGLu

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

