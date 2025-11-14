برلماني يثمن جهود الدولة في تمكين الإدارة المحلية.. ويؤكد أهمية تعميم تجربة صعيد مصر

أعرب النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ عن تقديره للجهود التي تقودها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بالتزامن مع الإعلان عن مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية» المزمع عقده في ٢٧ نوفمبر الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأكد زيدان في تصريحات خاصة أن المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تمثل نموذج ناجح في تطبيق التخطيط اللامركزي والإدارة القائمة على النتائج، وهو ما أدى إلى إحداث تحسن ملموس في البنية الأساسية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.

تعزيز قدرة الوحدات المحلية

وأوضح أن النتائج المعلن عنها تعكس التزام الدولة بتعزيز قدرة الوحدات المحلية على إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات بكفاءة، وهو ما يمثل خطوة حقيقية نحو تمكين المحافظات وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لاحتياجات المواطن.

وثمن زيدان التعاون المستمر بين الحكومة والبنك الدولي، مؤكدا أن استمرار هذه الشراكة سيُسهم في استكمال مسيرة التطوير وتوسيع التجربة لتشمل محافظات أخرى، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.