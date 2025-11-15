قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا

حريق
حريق
محمود نوفل

إندلع حريقا ضخما نتيجة انفجارات عنيفة هزت مصنعًا للكيماويات الزراعية بمنطقة إيزيزا في بوينس آيرس بـ ‎الأرجنتين ؛ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا على الأقل.

وفي سياق متصل ؛ سجل الدفاع المدني الجزائري أأمأمس الجمعة  17 حريقًا في الغابات والأدغال والأحراش بعدة ولايات، لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد عشر حرائق منها بدعم من الوسائل البرية والجوية.

وتم إخماد 4 حرائق نهائيًا، فيما تخضع 3 أخرى للمراقبة لمنع تجددها. في ولاية الجزائر، تمكنت الفرق من السيطرة على حريق في بلدية حيدرة مع استمرار الحراسة، بينما تواصل جهودها في تيبازة لإخماد حرائق في دوار بوخليجة، غابة عمارشة وغابة شولة.

وفي تيزي وزو، أُخمد حريق بقرية آيت سعادة، ولا تزال الجهود مستمرة في قرية ساحل ببلدية تيقزيرت، كما تم السيطرة على حرائق في بجاية وغابة جبيلة في جيجل.

وفي المدية وتلمسان، تتواصل عمليات الإخماد للحفاظ على الغابات والأحراش، فيما تم إخماد حرائق نهائيًا في البليدة وبومرداس، وتستمر الجهود في عين الدفلى للسيطرة على حريق بقرية بن يوسف.

وأكدت الحماية المدنية أن فرقها تعمل على مدار الساعة لحماية الغطاء النباتي ومنع أي خسائر إضافية.

الأرجنتين الجزائر حريق مصنع للكيماويات الزراعية بوينس آيرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

محمد صبري

مات في لحظتها.. القصة الكاملة لحادث وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

خدمة جديدة تبدأ بسيامة كاهنين بالإسماعيلية وثلاثة بوسط الجيزة

صناع الخير

صناع الخير تستعرض جهود مبادرة قدم صحيح في دعم المرضى وتوعية الأصحاء

جانب من الفاعليات

مطار القاهرة يضبط راكبين بحوزتهما 20 كيلوجراما من مخدر XTC

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش وما يميزه عن المسلوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد